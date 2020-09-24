胡，怎麼說》反習、反共、反中，反併吞、反侵略、反惡霸！

胡文輝

反習、反共、反中，反併吞、反侵略、反惡霸，以上「6反」， 反反相扣，台灣要捍衛國家生存、守護民主自由生活，就必須反、反、反、反、反、反！

中共軍機7天6度侵犯台灣空域之時，藍軍的馬英九卻以一旦政策錯誤「千萬人頭落地」恫嚇台灣人民、趙少康指責蔡英文總統笨到「與中國人民為敵」，吳斯懷自以為是的替中共辯解聲稱共機「未侵入領空」，侯友宜則稱不要「相互挑釁」云云。

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以上這些人都大錯特錯，連基本的敵我認知都沒有，馬英九、趙少康、吳斯懷，不只是敵我不分，更站在中共那邊的觀點看台灣，親中舔共思維下才會出口就是荒唐；侯友宜則是看不清或故恴混淆中共主動挑釁、台灣被動因應，否則，共機侵犯台灣，怎麼說成「相互挑釁」？這根本就是是非不分！

中共軍機7天6度侵犯台灣空域。（國防部提供）

以下從6反一一解析：

1，反習。習近平「一人獨裁」，中國對外軍事擴張、霸凌四週鄰國，引燃衝突之火的源頭都是他下的決策，國際社會為了和平，都應該反習，台灣也應是其中之一。

習近平最近稱，不是誰拳頭大就要聽誰的，這只是因中國拳頭不如美國大，才會示弱，中國對台灣、南海各國等，則一向自以為拳頭大就老大，惡霸霸凌他國如家常便飯。

至於習近平對內高壓統治、鎮壓異己，那是中國內部的反習，台灣不會也不應介入中共內部權鬥。

2，反共。中共「一黨專政」，權力集中一黨、一人，反習，就必須反共！

所謂「習近平新時代中國特色社會主義思想」，形成的是一個極權體制的怪胎，中共政權以極權專政掌控政、經、社、文、思想等等一切的一切，卻以資本主義「利」的誘惑，更以偷竊、盜取等手段快速取得技術，為它累積龐大的國力，軍事力量也因擴軍而崛起，經常武力威脅四鄰。因此反習就必須反共，否則，即使反掉了習、中共又將出現另一個習大大。

3，反中。中共不等於中國、中國不都是中共，但是，中共政權一黨專政統治中國，中國被它當做霸權擴張的工具、本錢。台灣人民絕不會主動要與中國人民為敵，更不會逢中就反，但因中共把中國當做侵犯台灣、霸凌各國的工具，更操作民族主義做為武器，反共，就會遭遇中共推出的中國，做為中共政權的擋箭牌，刻意製造「反中」印象。

馬、趙等指民進黨政府要「與中國人民為敵」，藍軍動輒指責台灣「逢中必反」，根本就是隨著中共的大外宣調子起舞唱和！

再看反併吞、反侵略、反惡霸三反，都因中共企圖併吞台灣、消滅中華民國而起，台灣不反、不扺抗、不聯合美日等國際社會，就會被惡霸中共政權併吞、消滅、淪亡。

趙少康所謂「與中國人民為敵」的故意誤導、馬英九所謂「千萬人頭落地」的恫嚇台灣、吳斯懷所謂「共軍沒到台灣領空」的自我鬆懈自衛，侯友宜的「互相挑釁」把被侵犯的受害者台灣也打50大板，江啟臣等更帶頭操作反美豬做為反美的工具，以取悅諂媚中共......。

說穿了，台灣要生存就必須「6反」，但藍軍就是「6不反」，要習、要共、要中，併吞、侵略、惡霸都要接受，就是他們所要的終極目標！

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