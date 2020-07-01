自由廣場》（林保華專欄）行蹤鬼祟 習近平發出打仗訊號

中國的武肺疫情還沒有結束，又遇到數十年未見的暴雨洪災。老百姓處在水深火熱之中，可以想像中共領導人也焦頭爛額。六月上旬第二波疫情在北京爆發後，中共七常委就逃之夭夭，不見人影。

近一個月涉及二十六省份的重大洪水災情，正如毛澤東所云「江河橫溢，人或為魚鱉」，他們沒有現身指揮與關心。到六月二十八日習近平才隱身發出要求「人民至上、生命至上」，統籌做好疫情防控和防汛救災工作的空洞指示。當時政府宣佈全國的災民死亡與失蹤人數只有八十一人，再度玩弄自欺欺人的數據。中國人的命不是命？

近一個月涉及二十六省份的重大洪水災情，正如毛澤東所云「江河橫溢，人或為魚鱉」，他們沒有現身指揮與關心。圖為中國南方各省日前連日暴雨不斷，大洪水沖入民宅區。（圖取自微博）

六月二十八日，人大委員長栗戰書現身了，因為人大常委會要趕在七月一日前通過港版國安法，鎮壓香港人的七一遊行。但是會議沒有全景照片。不知道人大貴人們是否全留在北京沒有逃難。

習近平之所以必須對災情表示看法，是因為廿九日召開中央政治局會議，不得不會前對民生表示一下關心。因為這個政治局會議上習近平向全球發出戰爭訊號：「要堅持聚焦聚力備戰打仗」。所謂「堅持」就是本來已經這樣做，現在再公開強調。新華社發佈的這則報導沒有說政治局會議在哪裡召開，也沒有開會的照片，因此很可能是視訊會議。習近平在世外桃源躲避武肺，還是躲在地洞防止內部政變或者美國的斬首行動，沒人知道。

習近平對自身感到不安卻有新華社報導為證：「要毫不動搖堅持黨對軍隊絕對領導」，這說明黨對軍隊的絕對領導已經動搖。報導還說：要「貫徹軍委主席負責制」；習近平軍委主席做了八年，還無法對軍隊負責？今年習近平五次離開北京到外地視察都沒有去視察軍隊，與過去大不相同，是怕軍人把武肺傳染給他，還是另有隱情？

習近平對自身感到不安卻有新華社報導為證：「要毫不動搖堅持黨對軍隊絕對領導」，這說明黨對軍隊的絕對領導已經動搖。（路透社）

六月下旬，中央軍委突然宣佈對已經卸任三年而擔任了十一年的前海軍司令吳勝利進行「審計」，是不是新一輪軍隊整肅的開始？

最近中印邊界衝突不是偶然的。中共發動戰爭都由內部因素引起：一九五○年介入韓戰是要向史達林效忠拿到好處；一九六二年與印度邊界衝突是七千人大會毛澤東與劉少奇矛盾開始顯露，毛要展示反對帝修反決心；一九六九年文革期間與蘇聯珍寶島衝突是為了召開中共九大凝聚黨內團結；一九七九年懲罰越南戰爭的其中一個原因是鄧小平要架空並搶下華國鋒軍委主席職務。現在習近平一頭煙時，也想以戰爭或製造戰爭氣氛來擺脫困局。

習近平不顧疫情與經濟，尤其對水災災民的苦難視若無睹，在南海、東海、台海、香港，乃至喜馬拉雅山到處暴力挑釁，美國等西方國家大可投其所好，替天行道，好好教訓他一頓。

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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