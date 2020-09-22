自由開講》台灣逼臨歷史決戰點的思考

陳慶坤

繼美國衛生部長阿札爾（Alex Azar）訪台後，美國國務次卿柯拉克（Keith Krach）也來台訪問。美國高官接連訪問台灣，觸動共產中國的敏感神經，解放軍頻繁擾台恫嚇，九月十八日、十九日連續兩天派出十八架、十九架軍機擾台，除滋擾我防空識別區外，甚至多架越過海峽中線，顯然有進一步挑釁、威脅、逼迫、開戰的味道十分濃厚，台灣確實逼臨歷史決戰點的抉擇。

中國外交部發言人汪志彬表示：「我們正告美方，台獨是死路一條，任何勢力都無法阻擋中國統一的歷史潮流。」中國國防部新聞發言人任國強強調「台灣是中國領土神聖不可分割的一部分」；「無論是以台制華，還是挾洋自重，這都是癡心妄想，註定是死路一條，玩火者必自焚。」

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共產中國如此謾罵、污辱、詆毀台灣！顯然文攻武嚇隨著台美關係升溫而瀕臨決戰點。然而台美關係為何升溫？不就是共產中國多行不義、邪惡不仁自造的後果嗎？否則過去歷任美國總統對台灣，在共產中國政治、經濟的威逼利誘之下早已噤若寒蟬！甚至中國官媒《環時》虛情假意聲稱，台灣「最好的情況」就是維持現狀？不論是維持現狀、戰爭、和平、兩岸一家親這些選項，顯然已不是操在台灣的手裡，偏安江南的心態絕對無法換來和平，甚至滅亡！

事實上，撇開國際條約的法理上，或實質統治關係上，長期以來台灣就不屬於中國一部分，這才是共產黨的癡心妄想。即使僅就作為台灣存在價值意義的哲學思考，台灣可以的選擇唯有「獨立」，獨立即使必然面臨戰爭，但也是上天賜與台灣擺脫中國「無限制凌遲」的恩賜。因為一戰即是獨立的契機，唯有如此才可以擺脫長期以來台灣內部統派的制肘，與外有共產帝國的霸凌。我們這一代逼臨歷史決戰點的抉擇，陣痛之後台灣才能產生新的生命，留給後代子孫長治久安，免於過著被恐嚇的生活。

我們這一代逼臨歷史決戰點的抉擇，陣痛之後台灣才能產生新的生命，留給後代子孫長治久安，免於過著被恐嚇的生活。圖為日前淡水河防守備任務演練。（圖由國防部提供）

更何況台灣已經成為「刺蝟」般的難攻。現代的世界已經不是關起門來就可以打自己小孩的封閉世紀，在國際活動相互依存的全球化世界裡，台灣議題已經成為國際共同的問題。捍衛民主自由是普世價值意義，絕對不是共產中國可以一手撐天為所欲為輕啟戰端！在此國際局勢逆轉的新時代，台灣人要有逼臨歷史決戰點的思考，準備迎接一個新的時代的來臨！

（大學助理教授）

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