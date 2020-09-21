韋恩的食農生活》百事可樂對抗疫情的睡眠問題，推出含茶胺酸的助眠機能水 Driftwell

其實含茶胺酸的助眠機能水，三年前日本就上市過，還曾鬧出網友喝完全裸睡在床邊，什麼都不記得的軒然大波。茶胺酸到底是什麼，真有網友說的那麼神嗎？

韋恩的食農生活

因為Covid-19疫情管理的相對安全，所以台灣或許感覺沒那麼強烈，但是世界其他地方，像是歐美日等國，疫情造成許多人巨大的心理壓力，而這心理壓力表現出來的症狀其中一大部分就是睡眠問題，睡不著、睡不好的問題越來越大。

看準這個商機，百事可樂宣佈推出一款新的機能水（Enhanced water）「Driftwell」，這款機能水為220毫升的小型鋁罐裝，其中除了黑莓薰衣草的口味外，最關鍵的機能成分是含有200毫克的茶胺酸（L-Theanine），以及添加了了10%的每日鎂建議攝取量，宣稱能夠能幫助改善睡眠品質、減緩心理壓力。預計這個產品將在12月上市。其實含茶胺酸的助眠機能水，三年前日本就上市過，還曾鬧出網友喝完全裸睡在床邊，什麼都不記得的軒然大波。

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百事可樂對抗疫情的睡眠問題，推出含茶胺酸的助眠機能水 Driftwell。（圖片來源：百事可樂官網／網路照）

茶胺酸的功效

茶胺酸或寫為茶氨酸，是從茶葉裡找到的一種胺基酸。茶胺酸本身具有一種甘美的味道，是茶葉具有與眾不同味道的主要貢獻者之一。而且它具有機能性，研究發現，茶胺酸可以幫助人放鬆心情、舒緩壓力，所以因此延伸出會有幫助入睡的效果。

茶胺酸在茶裡的存在

就是因為茶胺酸，所以茶才會與咖啡那麼的不一樣，咖啡喝了讓人振奮、有點嗨，茶喝了會放鬆、凝神，因為只有茶才具有茶胺酸，咖啡是沒有的。當然兩者共同的特殊成分是咖啡因，咖啡因攝取多了可是會睡不著的，只是如今單獨萃取出茶胺酸添加，沒有咖啡因的存在的話，就不怕咖啡因的副作用，可以享受茶胺酸放鬆紓壓的機能性了。

茶都含有有茶胺酸，只是在不同的茶類中，theanine的含量也不盡相同，尤其以茶梗裡的茶胺酸含量最高，平均而言，一杯茶中，L-theanine 大約有2-20mg。

喝了茶胺酸機能水隔天全裸躺在床邊？！

其實茶胺酸運用在機能水上已經不是頭一遭了，三年前日本可口可樂就曾推出一款睡眠水（Glaceau Sleep Water）結果引起很大的話題，因為有日本的鄉民在網路分享經驗，喝了這瓶水的確達到成功入睡的目的，但睡覺前明明穿著整齊，起床後竟變成全裸躺在床邊，期間完全不知道發生過什麼事情，比喝烈酒還恐怖。

這起分享引發日本網友熱烈討論，有些網友認為很「神奇」並躍躍欲試，但也有網友認為聽起來很「危險」、不太敢嘗試。其實這產品主要添加的就是茶胺酸（L-Theanine）。真的有這麼厲害嗎？ 其實韋恩自己也喝過這瓶，起床時睡衣還是完整的（有點失望），大家不用太害怕。

鎂的功效

鎂是人體天然存在的一種礦物質，身為一種陽離子，與細胞與神經的離子通道電訊號傳導有關，所以有助於心臟、肌肉及神經的正常功能。因為鎂有也放鬆心情的功能，所以也被認為可以幫助睡眠。在一些針對老年人的人體實驗裡，確實可以看到補充鎂有助於睡眠品質的功效，只是目前研究還不多，需要更多證據來證明。

助眠機能水天生的缺點

其實助眠成分設計為機能水有個缺點，就是睡前喝太多水免不了半夜會起來想上廁所，這樣可是大大的干擾睡眠，熟睡會被打斷變成淺眠，而且有人還容易睡不著了，雖然百事已經嘗試把這瓶的容量降為220毫升，但是還是得注意。

日本很早就知道助眠成份的應用：茶胺酸丶GABA丶益生菌丶羅布麻

有關對抗睡眠問題，日本人倒是投入非常多的心力研究，所以開發出很多幫助睡眠的機能性成分: 日本正流行的4大助眠營養成分，茶胺酸就是其中之一，其他還有GABA、益生菌、羅布麻，大家不妨參考看看。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 百事可樂對抗疫情的睡眠問題，推出含茶胺酸的助眠機能水 Driftwell

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