一路向南》2020泰國學生運動的完整解析（上）：背景介紹

7月初起，泰國學生運動再起，且越演越烈，有全球串連之態勢。2020泰國學生運動發生的原因與背景為何？

陳尚懋／佛光大學公共事務學系教授兼南向辦公室主任

泰國政府於今年2月解散廣受年輕人喜愛的「未來前進黨」（Future Forward Party），並禁止黨魁塔納通（Thanathorn Juangroongruangkit）等主要成員十年不得從政。消息一出之後，引發泰國年輕學生的怒火，開始串連進行全國性示威抗議活動。後因疫情關係以及政府宣布緊急狀態，導致當時學生運動暫歇。然而隨著泰國經濟深受疫情影響，加上泰國社會發生許多不公不義之事，因此7月初學生運動再起，且越演越烈，有全球串連之態勢。2020泰國學生運動發生的原因與背景，主要可以從以下四點觀察：

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經濟危機

泰國在1月13日出現中國以外的第一例海外確診武漢肺炎病例後，採取嚴厲的國內封城與國門關閉政策，歷經短暫混亂後有效控制國內疫情，但對於經濟卻有極為嚴重的傷害。主要原因在於泰國的國際與國內旅遊約佔總體經濟GDP的20%，而國際觀光客人數因為國門關閉政策從2019年約四千萬人次將降到今年預估的八百萬人次，只有去年的五分之一。根據泰國銀行協會表示，這波疫情將造成泰國經濟1.3兆泰銖的損失，約為GDP的7%；泰國盤谷銀行則預估泰國今年的經濟成長率為-9.7%，情況更甚於1997年的亞洲金融風暴。甚至有人表示因為疫情影響生計而走上絕路的人數，恐怕將超過疫情死亡人數。

政府雖然推出1.9兆的經濟振興方案，但民眾反應不佳，也讓巴育政府極為倚重的經濟政策幕僚副總理宋奇（Somkid Jatusripitak）與其他重要財經部會首長於7月中請辭。巴育總理在8月6日公布新內閣名單，但其中新任的財政部長Predee Daochai卻只上任26天之後迅速請辭，雖然對外的說法是個人健康因素，但實際上卻是與黨內的人事鬥爭有關，如此無疑讓泰國的經濟情勢雪上加霜。同時，在武漢肺炎的影響之下，預計2020年第2季與第3季將會有超過八百四十萬的失業人口，且每天生活費少於5.5元美金的人口將從第1季的四百七十萬人，大幅增加到第2季的九百七十萬人，如此更讓泰國年輕學子對於未來前途感到茫然。

泰國學生運動再起，且越演越烈，有全球串連之態勢。圖為泰國學生在東京街頭的示威活動。（AFP）

政治危機

未來前進黨在2019年大選所喊出的政見就是終結軍方統治，深受年輕人的喜愛，成立才短短三年就成為泰國第三大黨，但快速崛起換來的該黨在選前與選後共面臨超過20件以上的法律案件。儘管未來前進黨表示塔納通提供的1.91億泰銖有合約顯示為借貸關係，並非不用償還。但憲法法庭還是表示這筆借貸款項所記的利息不合常理，認定為個人政治獻金，並超過一年1,000萬泰銖的規定，因此援引政黨法第92條判決未來前進黨收受不合法的政治獻金而解散。此判決也是2月發生學生運動的主因。

另一方面，泰皇拉瑪十世瓦集拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）登基之後的種種作為，包括去年選舉時發表聲明阻止烏汶叻公主（Princess Ubolratana）擔任總理候選人；要求修法增加皇室的權力與財源；以及不顧泰國民眾深陷疫情威脅，遠走德國避難享樂；再加上詩妮娜（Sineenat Wongvajirapakdi）的立妃、廢妃與恢復頭銜事件，讓泰國民眾霧裡看花。更有甚者，一項調查顯示泰國皇室一共擁有38架飛機與直升機，每年的維持費用將高達6,400萬美金。以上都加深民眾對於泰國政府與皇室作為的不滿。

泰國憲法法庭援引政黨法第92條判決未來前進黨收受不合法的政治獻金而解散。此判決也是2月發生學生運動的主因。（REUTERS）

社會危機

巴育政府從2014年上台之後，除了上述的經濟與政治危機之外，社會上也出現越來越多不公不義的事件，更增加了社會大眾對於政府的負面形象。首先，也是最明顯的案子就是能量飲料大廠紅牛（Red Bull）共同創辦人的孫子沃拉育（Vorayuth Yoovidhya），於2012年在曼谷街頭酒駕撞死員警，案件經過八年的訴訟，檢方竟然在今年7月撤銷所有的控訴，讓人感嘆泰國司法除了干預政治之外，也有「有錢判生、沒錢判死」的極度不公平。其次，就是在疫情期間，泰國政府嚴厲執行封城政策，導致民怨四起，但當外國外交官與軍官來泰時，卻未遵守14天隔離措施，最後有確診案例傳出，造成泰國民眾的不滿。

最後則是許多政治異議份子被消失，最近的一個案例是流亡柬埔寨的萬查勒（Wanchalearm Satsaksit）於6月4日在金邊住所外與友人通話，但電話裡突然傳出聲響並夾雜著柬埔寨語，萬查勒不斷呼喊：「我無法呼吸、我無法呼吸」後電話中斷。根據流出的監視畫面顯示，萬查勒被持武器的壯漢壓上黑色廂型車載走後，至今仍未發現其蹤跡。巴育總理上台後，總計至少有9位以上的異議份子於寮國、柬埔寨等地被綁架，甚至很有可能已經遇害。主使者希望透過騷擾異議份子所產生的心理恐懼感來噤聲社會，也是引此次發學生運動的主因之一。在過去幾場主要的活動現場，都可看到參加人士高舉被消失異議份子的照片，凸顯事情的嚴重性與不公義。

流亡柬埔寨的萬查勒被持武器的壯漢壓上黑色廂型車載走後，至今仍未發現其蹤跡。主使者希望透過騷擾異議份子所產生的心理恐懼感來噤聲社會，也是引此次發學生運動的主因之一。（AFP）

教育危機

泰國高等教育在成立之初，被視為是培養政府優秀官僚人才的重要機制，泰國國立大學的教師大多由政府官僚兼任，也因此泰國高教體系長期以來都在政府的嚴格控制之下，國家權力主導，官僚價值凌駕在學術之上。如此情況不只存在於高教體系，國家機關的控制黑手也向下延伸，長期透過教育體系限制學生創意與批判性思維，例如：巴育2014年上台之後提倡12項泰國傳統價值，包括：效忠國家、宗教與皇室；尊敬師長；正確認識君主立憲下的民主；遵循泰皇的指導等，教育部並將這些泰國傳統價值放入課綱中，試圖藉此控制泰國教育體系。可以看出政治主導泰國的教育政策，學生並非教育政策的主軸。

泰國在過去約21年（2000-2020）的時間中，總共經歷了22位的教育部長，平均每位教育部長任期不到一年，如此頻繁的人事更迭如何延續教育這百年大計？在泰國外國記者協會（Foreign Correspondents Club of Thailand, FCCT）舉辦的「泰國教育出了什麼問題？」（What’s Wrong with Thailand’s Education System?）座談會中，參與的專家學者與學生代表就表示，泰國以往存在的資深制，忽略了年輕人的力量。學生在學校不斷被教導要尊重、服從，保持沉默，發問即代表挑戰教師的權威。泰國的教育體系也與其他許多東亞國家一樣，過分強調學生的成績，導致泰國學生很會背誦記憶，但不見得理解內容。如此的例子充分解釋2016年8月7日公投通過的泰國憲法，該部憲法內容在軍政府主導之下，完全喪失民主精神，但泰國民眾在政府的宣傳之下，並未深入了解憲法內容就匆匆投下同意票。

我有一位泰國朋友，從小在泰國北部碧差汶的鄉下長大，後來到附近彭世洛府的納黎萱大學（Naresuan University）唸中文系，畢業之後來到曼谷從事觀光旅遊業。我當時問她投票前是否了解這部憲法的內容？她回我憲法條文那麼多，怎麼有時間去深入了解，反正政府要我們投同意我就投了。大部分的泰國人應該都沒想到投完同意票之後，產生諸多問題，現在才提出要修憲，亡羊補牢卻為時已晚，泰國早已為了這部憲法付出極大的代價。

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