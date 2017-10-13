一路向南》觀察泰國不可不懂「泰國性」：看不見改革的未來

香港中學生反對「國民教育」、台灣學生反課綱，泰國學生至今仍然在對抗學校的陳舊體制，泰國學生這條路，在傳統及講求服從的文化下，走得辛苦，更需要勇氣。

陳彥霖／獲教育部新南向留學獎學金，現就讀朱拉隆功大學東南亞研究所

曼谷呈現亞洲國際都會的光鮮，但某些領域異常保守，政治沉悶不安，教育更看不見未來，泰國最菁英的朱拉隆功大學，一場不願向國王銅像跪拜的行動，在保守校園投下震撼彈。

泰國的大學教育仍保留許多傳統文化，例如向老師跪拜，或對國王銅像行跪拜禮，直到去年，朱拉隆功大學戴著眼鏡的矮小「前」學生會長Netiwit Chotiphatphaisal，在開學的跪拜儀式，眾人匍匐在地，卻直接在銅像前敬禮，隨即轉身離開。這個小小舉動，卻在泰國菁英但校風保守的朱拉隆功大學，引發正反兩極討論。

Netiwit認為，拉瑪五世已經公開廢除行跪拜禮，因此在開學前的儀式，僅在銅像前點頭敬禮，此舉不僅引發校內保守派反彈，甚至泰國軍人總理巴育，都為此公開點名，批評有違「傳統」。

直到2017年開學典禮時，Netiwit與其他同學仍選擇向銅像鞠躬，卻遭到學校保安立刻拉走，其中更有一名同學遭大學老師粗暴箍頸，隨後校方啟動紀律調查，直接褫奪Netiwit的學生會長職務，另外四名學生會幹部也直接被免職，僅就任學生會三個月，並遭到扣點處分。

朱拉隆功大學開學典禮爭議，學生不願向銅像跪拜採敬禮方式，遭保安驅逐並遭校方粗暴對待。（圖：Netiwit Facebook ）

Netiwit被拔除學生會職務，引起國際知名語言學者Noam Chomsky（杭士基）與眾多學者聯署聲明，表示對泰國學生的支持，Netiwit雖表明會向學校上訴，卻也同時面臨另一項指控，原因是「未經校方許可」就使用學校場地，針對校方的商業開發案進行聽證討論，若這項指控通過，Netiwit更將被強制休學一學期，作為處分。

挑戰傳統的「前」學生會長

香港中學生反對「國民教育」、台灣學生反課綱，泰國學生至今仍然在對抗學校的陳舊體制，泰國學生這條路，在傳統及講求服從的文化下，走得辛苦，更需要勇氣。

曼谷近郊成長的朱拉隆功大學政治系學生Netiwit Chotiphatphaisal，有個中文名字「秦聯豐」，他對泰國媒體表示，從中學時期就開始有批判意識，更創辦組織，訴求廢除制服、改善教師品質及課程安排、減少背誦填鴨教學，以及要求政府提升公立學校數量，力陳改革泰國教育長年累積的問題。但在2016年的新生入學典禮拒絕向拉瑪五世的銅像下跪，無異觸動泰國的保守神經，按照往例，朱拉新生都需要在校園中心的草地上，以側坐跪地向國王銅像磕頭。

朱拉隆功大學新生開學典禮，學生須向拉瑪四世及拉瑪五世銅像朝拜，宣讀誓言。 （圖：PostToday Photo ）

泰國教育更重複灌輸服從的觀念，不鼓勵提出問題，而是去解決或排擠提出問題的人，要求學生服從權威，遵照辦理，若詢問泰國人，多數都表示中小學時期，大多數老師都不喜歡學生提出問題，只要把老師說的全部接受，考試時重複輸出即可。

泰國教育的問題之一，更顯現在教育預算使用出問題，導致泰國即使經濟發展較佳，但學生的學力表現還差過鄰近的越南、印尼等國家，成為經濟與教育品質矛盾的反例，在數學、科學及閱讀的國際評比，更是東協倒數的國家，而泰國已是東南亞第二大經濟體，人均所得僅次新加坡、汶萊、馬來西亞。 由於教育系統失靈，更可能造成泰國經濟發展疲弱的國安危機，而泰國社會菁英，多數都是在私立國際學校接受教育，多是來自能夠負擔每年數十萬至百萬學費的家庭，或在海外成長，公立教育崩壞，也造成階級差距的分化更加嚴重。

不少接受西方教育的泰國人，也需努力適應主流社會的保守，雖然學校表明，學生有不同的宗教信仰，可以選擇不參與儀式，但在傳統跟同儕壓力之下，從眾往往是最佳的選項，也是「泰國性」（Thainess）對個體的人格剝奪。

「泰國性」（Thai-ness）霸權：暹羅沙文主義

在泰國，傳統文化加上政治及教育長期灌輸，每個泰國人都必須把「國家」、「民族」等元素，作為捍衛的對象，若無法達到標準，會被視為有違「傳統」，更甚有之觸犯法律，而「泰國性」（Thainess）就是檢視個體「夠不夠泰」的量尺，卻沒有標準，如同泰國社會運作模式，沒有準則，隨當權者心意而採動態標準。

「泰國性」是檢視個體「夠不夠泰」的量尺，卻沒有標準，如同泰國社會運作模式，沒有準則，隨當權者心意而採動態標準。（截自youtube）

「泰國性」亦呈現在教育及國家符號，由於官方採取「泰化教育」，亦即境內所有學校都強制以曼谷話教學，並灌輸相同國家意志，價值標準也由曼谷的權貴菁英來界定，泰國幅員遼闊，卻要以中部的語言和價值觀作為標準，即使是南部穆斯林、邊境少數民族或者泰北華人，都要遵行，雖然維持團結的表象，卻造成泰國華裔、緬甸裔等移民後代，母語及文化不斷流失。更甚有之，若無法符合主流社會或者當權者詮釋的「泰國」，往往就被批評滾出去，自2014年軍人政變以來，當權者更將「泰國性」作為批評異己的手段，軍人總理巴育就多次指責批評軍政府執政的異議人士不夠愛國，甚至用是不是泰國人來做為壓迫標誌，用以區分「泰」與「非泰」，非我族類就是敵人，軍政府透過對「泰國性」的詮釋壟斷，來打壓異議者。

泰國其實是多元複雜的國家，除了佔主要比例的泰族，更有華裔、緬甸裔、越南裔甚至是少數民族；雖是佛教為主的國家，但仍有近5%人口信仰伊斯蘭教，在「泰國性」之下，少數族裔更需表現出當局界定的樣子，例如曼谷華裔人口，對於皇室的尊重或國慶等活動，更較泰族積極，或許也源自早期移民自認為少數，而產生的不安全感。

泰國高等教育菁英化：看不見的保守未來

泰國的大學教育更有其保守的一面，以朱拉隆功大學為例，學校的跨院系選課限制極大，例如文學院泰文系學生，僅能跨院選修有和文學院簽訂協議的院系，所以只能選修政治、新聞、教育等院所課程，若沒有簽約就無法選讀，外系所選修額度也非常少，也沒有同時雙主修文科及理科的制度，泰國大學教育強調專注，而非廣博。

可惜的是，泰國的階級分化，富者恆富，窮者並無法透過教育翻身，最好的大學卻反而培養出最保守的學生，已經可以預見，未來十年到二十年後，這群泰國菁英學生，將繼承來自家庭的社會資本，必定會成為泰國各行各業領導者。但有機會推動國家前進時，是否有這個勇氣獨排眾議，承擔責任而推動國家改革，或者只考慮到泰國政治的不穩定性，每隔幾年的選舉也可能被政變推翻，只要問題不要在任期內爆發，平順丟給繼任者即可？

我感到悲觀，畢竟泰國社會跟教育體制，讓願意推動改革的人，成為少數而承受極大壓力，而那位在開學典禮抓住學生脖子的老師，當然也就無聲無息，不會有任何追究，隨著時間消散無人聞問，就像泰國總是起伏不定的小小騷動，被犧牲的小眾權利，只要不涉及當權者，難以看見公義彰顯。