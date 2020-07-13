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自由評論網 > 專欄

自由限時批》習大大嚇倒了！

作者： 自由限時批
2020-07-13 16:42
 | 2020-07-13 16:42
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杭東

習大大做夢也沒想到中國的江山，竟被自己搞到「地動山搖」，天怒人怨！

光是一個疫情隱瞞延誤，就已搞得天翻地覆，不但人神共憤，猶內憂外患，經濟垮了，民不聊生，還成了「全球公敵」，索賠究責聲浪不斷，「多國聯軍」壓境！

現更慘了，連三峽大壩都水淹半壁河山，還地震連連，真是天災人禍（豆腐渣工程遍地），已造成3789萬人受災，益發使災民「致貧返貧」，雪上加霜！

難怪「隱身」多時（久有「被逼宮」傳聞）的習大大，終於現身了，不禁寒慄地說：現正是最險峻的危機！

此豈止是危機？根本是政權快「滅頂」了！天意彰彰！

自6月起迄今，中國便連日降下驚人的暴雨，使三峽大壩水位飈漲，亦迫使壩內水壓過大，造成壩體變形，而沒想到水位不減反增，不但飆破150公尺，至151.11公尺，亦有433條河流超警戒 。並因長江中上游流域自6月28日開始洩洪，接近2週，水位近數日內却屢創新高，潰壩復憑添變數，反使三峽大壩為「洪水加速器」，逾27省區受災，亦已有130處中國知名建築物遭洪水沖毀！

中國國家主席習近平。（歐新社）

中共國家防汛抗旱總指揮部昨下午4時緊急將防汛三級「應急響應」提升至二級，顯見防洪形勢十分嚴峻！雲南、貴州、重慶至江淮、江漢、江南北部等地，更須關注強降雨可能引發的中小河流洪水、城鄉積澇、土石流等。

「中央氣象台」亦預報指出明天起長江中下游一帶將再度發生強降雨，部分地區甚至有可能出現在長江中下游地區，包括重慶東部、貴州北部、湖北、湖南北部、江西北部、安徽中南部、江蘇南部、上海、浙江北部等地，部分地區還會降下大雨、局部豪雨，與先前4日至7日的強降雨雨帶相似。

而今年初才經歷過大疫的武漢，現又面臨歷史性大洪水，對當地民眾來說，今年這個災年真是禍不單行！

昨天武漢水情又告急，面積約有5個台北市大的鄱陽湖，已有四個水文站水位，突破有水文紀錄以來的歷史極值。像長江漢口站水位至昨天中午已達28.69公尺，即為歷史第四高，防汛形勢嚴峻。預估16日將逼近98年長江水災的最高水位，使鄱陽湖暴「長」，超越青海湖成中國最大湖！另據江西省通報，江西上饒市鄱陽縣，已有14座圩堤出現漫堤決口險情。截至目前，鄱陽湖區已有一百條單退圩堤進洪。直至咋天下午4點，鄱陽湖往長江下游方向的湖口站水位，已經接近22.50公尺的保證水位，水位超過恐將致災。今復又傳江西鄱陽湖區潰堤，已有萬餘人急撤離，防汛應急升至最高級，更已進入「戰時狀態」！

然則，當整個長江流域正爆發1998年以來最大洪災，中國逾半江山都泡在水中，災情還在持續，而地震却接踵而至，光是昨（12）日，中國有4個省市連發4個地震，其中唐山地震5.1級（美國地質調查所USGS公布為芮氏規模4.7），後又連續33次餘震，且三峽大壩上游的四川阿壩區再發生4級地震，再度引發對三峽大壩安全的憂慮。

受到關注的地震，是位於長江上游的重慶巫山縣3.0級地震，震源深度11公里；及四川阿壩州若爾蓋縣發生4.0級地震，深度只有8公里，兩者均屬極淺層地震。阿壩州位於三峽大壩上游，是7月2日3.2級、深度8公里的極淺層地震後，再一次地震，且震度已到4級。對三峽大壩安全再起影響。

而昨天上午6時38分，唐山市古冶區，爆發震度5.1級地震，7時02分，再發生2.2級地震，到當天的10時，當地共發生餘震33次。此次地震，令人勾起1976年唐山大地震爆發規模7.8大地震的慘景記憶，當時衆多建築物瞬間灰飛煙滅，據中共當時統計，約有超過24萬人死亡，另有16萬多人重傷。致再引發關切，但官方的說法，指此為地震是44年前唐山大地震的「餘震」，頗令外界質疑。

此外，昨天午1時21分，雲南紅河州綠春縣又傳出發生4.4級地震、深度11公里，今天6點10分，新疆和田于田縣也發生3.4級、深度10公里極淺層地震。

中共處此「天搖地動」外，武漢肺炎病毒，更是致命傷！讓習大大身陷四面楚歌的危境！

除中國女病毒學家閻麗夢先前逃出香港赴美，10日接受媒倅專訪時爆料中共與世界衛生組織（WHO）聯手隱匿武漢肺炎（新型冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，引起各方熱議。

而前白宮首席策略長班農（Steve Bannon）12日又爆料，已有多名來自中國武漢實驗室的科學家「叛逃」至西方國家，並正在與西方情報機構合作（指美英澳加紐「五眼聯盟」），而這些情報機構正在蒐集證據，以證明病毒是從武漢實驗室外洩而出。將震驚世人！

英國《Daily Mail》報導，與川普政府關係密切的班農12日受訪時爆料，「我知道一些叛逃者正在與聯邦調查局（FBI）合作，試圖把武漢研究所發生的事情聯繫起來」，他並直指武漢實驗室「運作極其糟糕，管理極其糟糕」。「我認為他們（間諜機構）具有電子情報，且已詳細列出誰有進入那個實驗室的權限。我認為他們有非常強而有力的證據，再加上現在更有這些叛逃者」。

他透露，自2月中旬以來，來自病毒實驗室的這些科學家已離開中國和香港，並與西方情報機構合作，「（美國情報機構）與英國軍情五處（MI5）、軍情六處（MI6）正試圖建立一個非常徹底的法律案件（legal case），很花費時間。不像詹姆士龐德（James Bond）的電影情節」。

班農認為，不管病毒是來自海鮮市場還是武漢實驗室，中共隨後隱匿疫情的作為，使得中共犯有預謀殺人罪，「如果他們在12月的最後1週直截了當地說實話，95%的生命損失和經濟大屠殺就會得到控制」。

無怪川普近來會斬釘截鐵地說：病毒就是來自中國！而美方已掌握武漢實驗室的「不少壞消息」！一旦真相整理公告於世，那麽習大大真的GG了！

近日，世衛組織專家組再赴中國調查病毒起源，但據外媒指出，却不會前往武漢病毒研究所調查；對此，美、澳的權威學者痛批，這樣的調查不具公信力。由此可見中共和WHO的「做賊心虛」！

據《澳洲人報》報導，針對世衛僅遵循中國安排，並排除調查武漢病毒研究所，美國羅格斯大學生物學家埃布萊特（Richard Ebright）表示，以無證據為前提，假設病毒是自然的人畜共患病，無法解決因實驗室事故感染人類的可能性，調查「將無公信力」！

澳洲福林德斯大學（Flinders University）的醫學教授彼得羅夫斯基（Nikolai Petrovsky），亦同意埃布萊特的說法，他表示，武漢P4實驗室負責人石正麗今年二月時，已在發表於《自然》（Nature）期刊的一篇論文中透露，中國2012年發現與新冠病毒相似度高達96.2％的病毒，樣本存放在武漢病毒所。

彼得羅夫斯基指出，WHO團隊有權向中國詢問更名為「RaTG13」的「RaBtCov/4991」病毒，並找出武漢病毒所解釋改名的原因，以及調查最初在雲南礦坑受到病毒感染的工人。可說一針見血！

截至12日晚間11時20分，全球武漢肺炎累計共有1千2百75萬1千8百82例確診，56萬5千9百17例死亡。美國、巴西、印度、俄羅斯、秘魯分別位居累計確診數最高的前5國（1.美國324萬9826例確診、13萬4830例死亡。2.巴西183萬9850例確診，7萬1469例死亡。3.印度84萬9553例確診，2萬2674例死亡4.俄國72萬6036例確診，1萬1318例死亡。5.秘魯32萬2710例確診，1萬1682例死亡）。諸此，就是中共隱匿延誤疫情的罪孽！比任何大小戰爭傷亡還要慘重！

這些罪債是要還的，竟敢擅訂香港國安法，對台灣要脅「武統」，窮兵黷武，已遭民主陣營「圍堵」，還要恣意妄為，難道不會遭天譴嗎？

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