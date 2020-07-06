台灣回憶探險團》陳菊坐牢期間，蔣經國獨裁政權在忙些什麼？

到底陳菊坐牢期間，蔣經國獨裁政權在忙些什麼？族繁不及備載的慘案就不一一提了，尤其這幾條最具代表性！

台灣回憶探險團

這幾天臉書流傳某歷史文盲的圖文，宣稱當年因美麗島事件坐牢六年的陳菊之所以沒被判死都是蔣經國的恩澤，甚至還說蔣「有計畫的扶植反對勢力」、「忙著解嚴、忙著十大建設、忙著建設台灣經濟直到最後一刻」

稍有歷史常識者看到這種腦殘言論應該會中風吧？

到底陳菊坐牢期間，蔣經國獨裁政權在忙些什麼？族繁不及備載的慘案就不一一提了，幾條最具代表性的：



1980 林宅血案：參與美麗島事件林義雄，兇手趁其被羈押期間特別挑二二八當天，在軍警監視下進入林宅將其母親和雙胞胎女兒以殘虐手段滅門虐殺。事後相關人等還湮滅各種證據，甚至栽贓給民運人士。

1981 陳文成事件：美國卡內基美隆大學教授陳文成返臺探親，被警總約談後陳屍臺大校園。新曝光的資料才發現陳在美國期間就受到「忠貞愛國的留學生」監控，甚至連親友私下餐敘的對話都被掌握。而在促轉會的調查下，警總事後隱匿證據、作假證詞、陳屍處並非第一現場顯然為他殺及之後恐嚇家屬阻止調查等等作為，明顯涉有重嫌。

1984 江南案：作家江南出書蔣經國傳，部分內容讓蔣經國不滿。其政權竟派黑道跨境去美國殺人，結果被美方抓到。事發後蔣在美國震怒的壓力下只能放棄世襲接班，並間接促使推動解嚴等民主進程。

陳菊坐牢期間，蔣經國獨裁政權在忙些什麼？（台灣回憶探險團提供）



「有計畫的扶植反對勢力？」、「忙著解嚴？」你是要笑死人嗎？

獨裁者迫於壓力不得不一點一點釋出權力講得好像甚麼天大恩惠。如果這種邏輯成立，今天如果習近平宣布放寬一些獨裁措施難道就成為世紀大偉人？

長期黨國洗腦教育製造了多少幾乎沒救的反智者，形成威脅民主制度的嚴重社會問題，一起讓更多人務實了解真實歷史，才是唯一解藥。

本文經授權轉載自台灣回憶探險團 陳菊坐牢期間，蔣經國獨裁政權在忙些什麼？

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