鏗鏘集》誰決定謀殺江南？

美籍作家劉宜良（江南）在舊金山被國民黨特務謀殺，當時的情報局長汪希苓出面頂罪，被關進景美看守所一幢洋房。他安排黑道把江南「斃」了，大概沒錯，但問題是誰決定開殺戒？

江南案想關人士。（由左至右依序，陳啟禮、將經國、劉宜良、蔣宋美齡及汪希苓）（報社合成照／維基共享）

汪希苓的回憶錄「破局．揭祕」，沒有揭露「誰決定」，使這本書減色。「破局」選在蔣經國去世三十週年出版，明顯用意是在替蔣經國和自己撇清，讓汪敬煦獨蒙陰影。

汪希苓指「制裁」江南，是因為情報局得到他要寫宋美齡傳的情報，這種說法倒是新鮮，但江南真正動手的是在寫吳國楨傳，並沒聽說他要寫宋美齡傳，重炒蔣家已經打贏美國誹謗官司的「偷情」故事。

江南案會曝光，主要因為美國掌握情報局指使黑道行兇的證據。陳啟禮殺人得手要逃回台灣時，在舊金山機場打電話報告情報局副處長陳虎門，這通電話被美國情報監聽截收。

在陳啟禮被捕後，美方看案子只辦到汪希苓，並不滿意，特別約見駐美代表錢復，要他回台北當面向蔣經國報告—不能用電報，不能透過別人：外界盛傳蔣孝武涉及江南案。

一個月後，蔣孝武突然去新加坡當副代表，美方也沒再追究這件事。「破局」的捉刀者被問到誰決定幹掉江南時，稱是汪道淵和汪敬煦，但汪希苓說汪道淵「不管事」，意思是與總統府、蔣經國無關，責任在國安局長汪敬煦。

江南案被美國抓到證據，才有汪希苓頂罪，蔣孝武放逐的後果，但同一時代的陳文成和林義雄母女被謀害案，就沒有人出來認罪，案子也破不了。

陳、林案未破，江南案被翻案炒作當美事紀念蔣經國，秀逗的柯文哲竟「耗呆耗呆」去湊熱鬧，真是天大的諷刺！

（作者王景弘，資深新聞工作者）