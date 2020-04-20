自由限時批》面對病毒公敵 哀矜勿喜！

杭東

敦睦艦隊的染疫，幾將國家防疫及信譽賠掉！又將國安置於極大風險之中，罪莫大焉，除亡羊補牢，更要究責處理，向國人交代！

禍福本是相依，面對病毒公敵，朝野應哀矜勿喜，居安思危，才能逢兇化吉，化險為夷！首先，全球疫情慘重之時，許多國家封城封境防疫之不遑，而我國又有中共軍機艦不時繞台，伺機侵吞！此時派艦「敦睦」，實時機不宜，亦未經審慎評估、週延考量和判斷，無乃是多此一舉？！

敦睦艦隊上月到訪帛琉，返國後卻傳出官兵確診武漢肺炎。（軍聞社）

然則，軍方高層何以不明國內外疫情危機（像郵輪、連美航母都出狀況）？却為逢迎當局也不諫言，又不向防疫指揮中心徵詢，執意出航。

同時，軍方亦未遵循相關防疫的sop（像口罩的戴或不戴），致在密閉空間的艦上釀禍。相信故參謀總長沈一鳴在世，亦不會做出如此愚眛決定或建議。

再者，不論國防部或海軍司令部的危機處理太差，前後說法矛盾和交代不清，推拖拉，問一句答一句，敷衍塞責，比防疫指揮中心官員的沉穩篤實，舉重若輕的表現，相差太遠，難令人信服。像3月30日海軍司令部參謀長敖以智答詢立委時還保證：「我們沒有開放參觀，但表演之前，表演的時候都有戴口罩，全程戴口罩。」但海軍副司令梅家樹在4月19日則坦言，從事戶外帛琉當地表演活動的人員，確實沒有戴而引來網友留言批評：「帶三萬片口罩，然後不戴XD」、「羅斯福號爆發疫情時就該決定取消了」、「連寶瓶星郵輪都至少全採陰性才放人，下船前美國羅斯福號的疫情也很嚴重了，國防部怎麼一點敏感度也沒有？」、「所以誰放官兵可以不用居家檢疫就下船回家的啊？」、「國防部這次完全是樂觀偏誤，這種決策上戰場是會害死全軍的」、「都被問到了還可以出包...」

反而吳斯懷在當天（3月30日）在立法院質詢時却指出：「雖然帛琉目前沒有感染（確診案例）但看到這個照片（沒戴口罩的照片），是不是可以要求我們的敦支（艦隊）在每一個參訪點都要戴口罩，保護自己也保護別人，雖然現在帛琉還沒有（確診），但是我們不知道它有沒有，只是目前沒有。」他還進一步詢問，如果船上有人確診，回到台灣之後，怎麼解決這個問題，但國防部只強調現在一切安全，防疫相關工作準備充分，並沒有對此作出確切回答。

對此，網友亦紛紛留言表示：「居然被吳斯懷洗臉」、「不因人肺炎」、「就事論事，吳這次完全命中，可惜軍方還是無落實」、「這次不得不佩服吳將軍，果真很懂國軍的文化與漏洞」、「原來他上個月底就有要求國防部讓敦睦官兵戴口罩喔囧…」。

由此亦突顯軍方的顢頇官僚和誠信不足。例如不能因軍方有軍醫在艦，却不尊重和連繫戰疫有成的指揮中心專家經驗，闖了大禍（確診24名），才由人家善後，估計影響20萬人及各地景點、各類業者、大衆運輸等等，不勝枚舉，慘不忍睹！

諸此，中央疫情指揮中心已在今天上午，針對24名磐石艦確診武漢肺炎者，在4月15日下船後的活動地點、停留超過15分鐘以上的區域陸續發送簡訊，約20萬人會收到，並提醒必須注意自身健康管理。

復次，磐石艦亦有「醫護艦」之稱，擁有先進的醫療設備和床位，先前下船確診的三例稱，在艦上已有症狀，但軍醫以「流感」輕率處之，却忘了「武漢肺炎」病毒，最可怕的地方，在和「流感」太像，致一般人多易輕忽，不願戴口罩，才釀成全球巨災！

據國防部軍醫局今天提供給朝野立委的資料顯示，敦睦艦隊在來回帛琉的航程中，磐石艦上337位官兵，竟有70人曾向艦上醫官求診71次，其中有五人發燒。如果當時軍醫能慎重其事，先用艦上現成醫療資源，認真處理，儘管有稱隔離到一般病房作診治，若再犯也應再作處理，甚至直接通報上級及防疫指揮中心求援，至少不會使傳染擴大；而軍醫局國軍左營醫院4月14日曾編組聯測小組登上磐石艦，審視這些看診資料，竟亦未通報，如此的嚴重「輕忽」，肇致國家防疫出了大破口，亦實難辭其咎！

今天指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳就說，已對5名一採陰性的敦睦艦隊成員抽血驗抗體，其中3人出現抗體，意即先前就已有感染狀況。指揮中心研判，敦睦艦的感染已發展到次波階段；目前最早4月1日即有一人發病，有4波發病。台灣的疫調靠的是「誠信」，而指揮中心專家能在一天之內作完超過700件採檢並發出正式報告，參與的防疫官員、醫師、護理師、醫檢師等，可說是徹夜未眠累翻了，像疫情監測組組長、疾管署署長周志浩在昨天記者會中打瞌睡，確實真讓人心疼。反觀軍方的推諉卸辭，就令人難以茍同！

所謂前事不忘，後事之師。防疫已是國安大事，亦為國家總動員作戰，軍方應以身作則，錯不憚改，並面對問題，坦誠以對，除亡羊補牢究責處理，更應及時將防疫流程的sop，重新通盤檢討，俾補救健全；而民眾在此防疫破口當下，更要避免群聚，外出戴口罩及做好個人健康防護，大家通力合作，並「順時中」，才能克服危機，渡過防疫重重難關！

其實，禍兮福所倚，福兮禍所伏（老子「道德經」五十八章），乃指禍與福是互相依存的，可以互相轉化。比喻壞事可以引出好的結果，好事也可以引出壞的結果。而《易經》的最後兩卦，一是既濟，一為未濟，濟就是「完成」、「成功」的意思，所以這兩卦就是一個是成功之後，一個是成功之前。而在成功之前，雖然困難重重，但也孕育著成功的可能。然成功之後，雖得償所願，但也孕育著傾覆的危險。

顯然，朝野袞袞諸公應對敦睦艦染疫事件，抱持哀矜勿喜，亦應和衷共濟，共渡難關，畢竟「病毒」不分黨派、階級、性別，是我們共同的敵人！唯有合力消滅它，才有安樂福祉可言！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法