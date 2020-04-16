自由開講》台灣不是譚德塞口中的「種族歧視國家」

葉忠正

據筆者觀察，世衛秘書長譚德塞與台灣之間的關係摩擦不斷。被外界懷疑「舔中」的譚德賽，三不五時便毫不留情地詆毀台灣的國際地位。這幾天，譚德塞指責台灣網軍對他進行的「種族歧視攻訐」，是由吳釗燮部長所策動，讓譚德塞與台灣的關係陷入谷底。對於譚德塞對台灣的無端攻擊，外交部已即時否認，嚴正譴責譚德塞散播毫無根據的指控。

譚德塞打起了「種族歧視」牌指責台灣，就是走頭無路，淺顯易懂。為了轉移全世界對他搞砸處理武漢肺炎的焦點，他拿台灣當成政治出氣筒，硬貼「種族歧視之國家」標籤給台灣。對於譚德塞的毫無根據指控，這伎倆從哪裡來呢？一言以蔽之：中共！

自武漢肺炎爆發以來，中共仍持續對台灣的統戰活動，其網軍不停騷擾台灣人。最近，中國網軍假冒台灣人對譚德塞進行種族歧視攻訐。值得一提的是，若帳號使用簡體，對痛批中共政權的人士惡言惡語的進行人身抨擊，並且帳號建立的日子不久，這很明顯是中國人假冒台灣人的推特帳號嘛！

更可怕的是，對台灣一竅不通的人，也許不能識別推特帳號的真偽，導致他們上當受騙。

世界衛生組織秘書長譚德塞。（法新社）

中共利用偽裝成台灣人的假帳號來混淆視聽，其來有自；官方媒體長期散播不實報導，將台灣描寫為「製造麻煩者」，並指責蔡英文政府是「扯WHO處理武漢肺炎的後腿」。 中國明知國際媒體會報導這類毫無根據指控，為此，這可能損害台灣國際榮譽。

我屬於台灣推特社群（Taiwan Twitter），我從未看到台灣人以種族歧視的幌子來硬撐自己的立場。三不五時，台灣人會在譚德塞推文下方，留下吐槽他討好習近平的哏圖，但沒有什麼種族歧視的攻訐。武漢肺炎肆虐世界，WHO刻意不理睬台灣的要求，這當然讓台灣人感到非常氣憤，但大多數的台灣人絕對沒有訴諸於網路暴力。

譚德塞需要向2300萬台灣人民道歉。台灣只是要向世界分享台灣模式的防疫，但WHO卻搞政治把戲，封殺台灣的聲音。台灣人批評譚德塞跟他的膚色無關，是因為WHO把中國利益凌駕於全人類健康之上，放任流行病傳播到世界。譚德塞應該放下偏袒，跟台灣合作，抵抗武漢肺炎這個無形的敵人。

（台灣國際報專欄作者）

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