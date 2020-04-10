伊朗與西亞世界》管你疫情如何，我就是要打你

巴勒斯坦與葉門大概都沒有防疫能力，若真有疫情爆發，沙烏地與以色列這兩個主要掌握權力的國家，恐怕也難以給予敵對方任何有效的幫助，除非是對沙、以有利可圖的事。武漢肺炎看來正在影響人類世界，顯然人們都認為疫情將是短暫的，未來應儘快恢復原本的生活步調。然而，本就難解的政治糾紛，卻不可能因為疫情突然一笑泯恩仇。

陳立樵／輔仁大學歷史學系副教授

西亞武漢肺炎疫情延燒，但政治口水照樣噴，戰爭也不會少。例如，聯合國（United Nations）要求幾年來內戰不斷、外力介入的葉門（Yemen）此刻停戰，以期能和緩肺炎疫情擴散。然而同一時間，以色列（Israel）對於巴勒斯坦人（Palestinians）的迫害仍舊沒有減少，聯合國同樣也要求以色列釋放遭到監禁的巴勒斯坦人，以免肺炎疫情爆發。只是聯合國對於國際糾紛向來起不了什麼作用，因為在西亞地區鬧出問題的經常是美國的朋友，國際組織對這些「友人」的呼籲多半只是被當成耳邊風。

僅管葉門尚無武漢肺炎確診案例，但葉門醫療系統並不完善，國內目前霍亂與登革熱肆虐，也令人不得不擔憂武漢肺炎疫情的爆發。這幾年來的葉門內戰，並非始於近期，而是從上個世紀冷戰時期起就已存在的問題。20世紀初期，紹德（Saud）家族在阿拉伯半島（Arabia）的擴張，到1933年建國沙烏地阿拉伯（Saudi Arabia）後，都未能進入半島南方的葉門地區。沙烏地因與美國有石油的利益關係，以致於在沙烏地對於葉門仍保持關注的情況下，美國順勢成為沙烏地背後的支持者。1950年代起，作為反西方帝國主義領導人的埃及總統納賽爾（Gamal Abdel Nasser），在1956年對抗英國與法國的蘇伊士運河戰爭（Suez Canal Crisis）時，因蘇俄（Soviet Russia）的協助，在接下來的時間裡，葉門地區內支持納賽爾的勢力，積極促使埃及進入葉門，但同時葉門國內也有意圖與沙烏地靠攏的勢力，讓沙烏地介入葉門問題更有正當性。

埃及與蘇俄vs.沙烏地與美國，就成了葉門地區往後發展的重頭戲，而社會主義者在半島更南方的亞丁（Aden）地區取得優勢，更讓蘇俄勢力名正言順拓展到阿拉伯世界。1970年之後埃及在葉門影響力式微，再加上蘇俄在1980年代後期因自己國力衰退無力再掌握葉門，連帶使得美國與沙烏地在葉門等同是橫著走。但這並不代表葉門反對勢力就此消失。葉門政府向沙美靠攏，或許因強權壓迫而不得不如此，但這不是葉門國內反對勢力願意去理解的。現今的「胡塞組織」（Houthi）以及「阿拉伯半島的蓋達」（Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, AQAP）都持反對葉門政府、沙烏地與美國的立場，只要沒有人願意退讓，葉門戰爭就沒有解決的一天。

葉門醫療系統並不完善，國內目前霍亂與登革熱肆虐，也令人不得不擔憂武漢肺炎疫情的爆發。這幾年來的葉門內戰，並非始於近期，而是從上個世紀冷戰時期起就已存在的問題。（REUTERS）

沙烏地其實也受武漢肺炎疫情所苦，可能宣布取消今年7月的麥加（Mecca）朝聖，以避免因群聚使疫情擴散。以過去每年約200多萬人進入麥加朝聖的經驗來看，沙烏地確實有必要取消朝聖活動，目前確診肺炎者多有旅遊史，大量旅客搭機與轉機都是群聚類型的一種，穆斯林若從世界各地移動到麥加，病毒傳播的範圍必然更加難以控制。目前許多國家關閉航線，前往沙烏地的方式肯定減少，若朝聖活動照常舉辦，就算沒有病毒，穆斯林前往沙烏地的旅途也更加困難艱辛。儘管如此，這仍然不影響沙烏地對於葉門的態度，仍舊飽以轟炸，仍舊誓言剷除與沙烏地對抗的勢力。或有輿論擔憂肺炎將在葉門爆發，但葉門人的死活向來不是沙烏地甚至國際社會所關注的重點。

同樣處於弱勢的巴勒斯坦人，一定也連帶受到以色列難以控制的肺炎疫情波及。以色列自上個月起爆發相當多起確診的病例，總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）下令任何人入境都必須隔離14天。以色列也正值朝聖時期，例如3月初的普珥節（Purim）、4月初的逾越節（Passover）、還有耶穌復活日（Easter），考量隔離與封鎖確實是和緩疫情的先行部署。不過，形同以色列囚徒的巴勒斯坦人，處境將不會好過（是說本來也就不好過）。畢竟近半個世紀以來，約旦河西岸（West Bank）與加薩（Gaza）這原本在1947年聯合國分治方案之中，就屬於巴勒斯坦人的區域，以色列卻在1967年占領至今。聯合國要求以色列退出佔領地，佔領狀態卻依舊維持。

阿拉伯人不認同猶太人在巴勒斯坦建國，但猶太人建國的背後有英國與美國的先後支持，阿拉伯人幾乎沒有主導權與話語權。到了21世紀初，以色列在約旦河西岸與加薩先後高築隔離牆，限制巴勒斯坦人的行動，以色列軍人隨時可進入家中搜查可疑份子，則是巴勒斯坦人的生活日常。儘管1994年之後巴勒斯坦有自治政府，但至今仍無機會建立真正的政府，事事還是得看以色列臉色。90年代巴勒斯坦解放組織（Palestine Liberation Organisation, PLO）領導者阿拉法特（Yasser Arafat）曾與以色列和談，才得到自治政府這樣的一丁點的成果。而長久以來致力於不與以色列和談的巴勒斯坦組織哈馬斯（HAMAS），則因主要勢力範圍在加薩一帶，以色列對加薩更是照三餐的轟炸。以色列的疫情若失控，居住、工作、醫療環境不佳的加薩與約旦河西岸，疫情肯定會嚴重爆發。

以色列的疫情若失控，居住、工作、醫療環境不佳的加薩與約旦河西岸，疫情肯定會嚴重爆發。（REUTERS）

巴勒斯坦就如同葉門，壓在上頭的強權並不在意這些弱勢者的權益，其意涵就是「有疫情又怎樣，我照樣打不誤」。就算現在沙烏地宣布停止對葉門轟炸兩週，也不代表往後將不再啟戰事。巴勒斯坦與葉門大概都沒有防疫能力，若真有疫情爆發，沙烏地與以色列這兩個主要掌握權力的國家，恐怕也難以給予敵對方任何有效的幫助，除非是對沙、以有利可圖的事。武漢肺炎看來正在影響人類世界，顯然人們都認為疫情將是短暫的，未來應儘快恢復原本的生活步調。然而，本就難解的政治紛擾，卻不可能因為疫情突然一笑泯恩仇。

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