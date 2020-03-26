自由開講》武漢肺炎之外，台灣的另一大隱憂

林瀚城

正當武漢肺炎已蔓延至歐美國家，世界各國正為這突如其來的疫情所引起的醫療知識欠缺、救災、防災資源不足，而對災情束手無策之時，中國卻棄其國內嚴重疫情、病患求助無門、哀嚎遍野而不顧，也絲毫無視國際觀感，日、夜不分，數度派遣軍機繞行台灣海峽，侵入我防空識別區（ADIZ）、數度超越海峽中線，名為執行其所謂的「遠海長航」戰略作戰訓練，實則在展現其強大軍力，探窺台灣海、空防衛能力，同時遂行對台武力威嚇的挑釁行為。

國民黨籍立法委員吳斯懷，卻就此向行政院提出質詢，主張該等行為不屬挑釁。在此防疫重於一切的緊要時刻，吳斯懷違背全體台灣國人的認知，公然為敵國護航的行為，引起國內藍綠陣營罕見團結，同時對其嚴加批判，昨日還見國民黨中央與其劃分界限，一向為黨的政策護航辯解不遺餘力的多位國民黨「從政同志」，也要求其「知所進退」，更有多位黨員計畫建議黨中央撤換吳斯懷，要求吳斯懷辭職的聲浪亦此起彼落。顯然，吳斯懷的行為有悖選民期待，國民黨必須立即做出處置，否則後果堪憂。

國民黨不分區立委吳斯懷。（資料照）

2019年7月3日修正通過的《國家安全法》第2-1條規定：人民不得為香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣之人，發起、贊助、主持、操縱、指揮或發展組織；也規訂不得刺探、收集、交付或傳遞公務上應秘密的「電磁紀錄」。《國家安全法》第5-1條：意圖危害國家安全或社會安定，為大陸地區違反第2-1條各款之規定者均訂有刑責，同法第5-2條規定；軍公教及公營機關人員，於現職（役）或退休（職、伍）後，有下列情形之一者，喪失其請領退休（職、伍）給與之權利；其已支領者，應追繳之：

一、犯內亂、外患罪，經判刑確定。

二、犯前條之罪、或陸海空軍刑法違反效忠國家職責罪章、國家機密保護法第32條至第34條、國家情報工作法第30條至第31條之罪，經判處有期徒刑以上之刑確定。

吳斯懷本會期並非外交及國防委員會成員，卻數度以其立法委員身份向國防部索取國防相關資料，此雖未違法規，但其意向乃司馬昭之心，路人皆知。且吳身為退役將領，享受終生優渥待遇，如今又身為立法委員，卻不思政府長年培育之恩，盡其本身專長報效國家，卻事事違反民意、處處為敵方辯護，吃裡扒外、置台灣二千三百萬民眾福祉於不顧，已嚴重違犯《國家安全法》。

有關單位應立即主動將其移送檢察機關或司法機關偵辦，否則任其恣意妄行，將會是繼武害肺炎後的另一災難。

（商）

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