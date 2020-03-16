自由開講》教官繼續待校園 有愧民主前輩

◎陳啟濃

民進黨立委鍾佳濱在立法院針對教官退出校園議題質詢，提出應該輔導教官轉任全民國防教育教師。雖然身為執政黨立委，除了要堅守軍人退出校園的政策，也要接受選民的請託，幫教官找工作，讓人頗能體會立委的兩難。然而教官退出校園，這本是數十年來民主運動人士的大力倡導，跟民進黨當年從黨外，透過街頭民主運動，推動政府解除戒嚴，非常呼應的教育改革。教官退出校園，應該也是民進黨推動台灣的民主化，非常重要的一項指標。如果教官用另一種名義留在校園，這是民主的退化，更是專制陰影的復辟。

教官退出校園，應該也是民進黨推動台灣的民主化，非常重要的一項指標。如果教官用另一種名義留在校園，這是民主的退化，更是專制陰影的復辟。（資料照）

教官當初進入校園，任務就是控制學生思想，進行校園政治監控，雖然解嚴後任務已經改變，但軍人的本質就是保衛國家，所以教官退出校園，處理的原則很簡單，就是「從哪裡來就回到哪裡去」。當然就是要回到部隊，或是申請退伍，繼續在校園幫教官找工作，已經辜負數十年來許多人在民主運動上的付出與犧牲。

當然學校上下班正常放假的日子，比起教官當時在部隊24小時留守的辛苦，簡直是天堂跟地獄的差別。如果可以選擇，沒有人願意重回部隊，若是經濟考量，更沒有人願意退伍。然而這個問題應該要從教育部的權責，回到國防部的責任。軍人本來就屬於國防部的管轄，當年只是方便行事，讓穿著制服的軍人進入校園，而且那時的國軍又是黨軍，深深違背教育中立化的原則。

如果高中需要全民國防教育的師資，也應該招考大學優秀畢業生，修畢教育學程，考過教師檢定，進入高中任教後再補修國防教育相關學分。至於目前在校園的教官，除了秉持回到軍職的前提，或許該責成國防部，妥善安排這些教官到上下班的軍職單位，繼續善盡保衛國家的任務。工作性質與勞務付出差異不大，他們的反彈與失落，也就不會那麼激烈！

（水里國中校長，曾任義務役輔導長）

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