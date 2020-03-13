自由限時批》沒有人懷疑病毒來自中國！

辛文

中國共產黨還是好好替中國人治病，向國際、世人道歉吧！否則死命「大外宣」，賴東賴西，還嫁禍美國，根本於事無補！現全球復掀起一股排華潮，禍及亞洲人，若武漢病毒二次回流，中國豈非更淪於悲慘世界耶？

今天中共外交部三個發言人，不約而同地把武漢病毒推給美國，以為可替習大大擦脂抹粉，却成了做賊的喊抓賊，徒增國際笑話！猶更成衆之矢的！

據最新的統計，中國（不含香港、澳門）已高達80813例確診，死亡3176例，總計全球114國，134169例確診，4972例死亡。數字驚人！巳使「五星病毒」，成了世人公敵！不論如何統戰宣傳，只會害人害已，還是誠實面對吧！

現連中共的「槍桿子」都爆出大疫情，有什麼可耀武揚烕的了？香港《明報》11日還引述北京人士報導，解放軍的武漢肺炎感染情況不可忽視，而且「可能有一定規模」。多方消息指出，中共陸軍、海軍、空軍、武警都爆出疫情，在美的中國富豪郭文貴，亦曾於2月27日在直播中披露，中共軍隊的核心軍事基地北京西山、八大處（軍委所在地）、香山炮兵部大院、鳳凰山的軍事基地，都出現了重大疫情。

另據總部設在香港的人權民運信息中心，更早在2月4日披露，中共部隊全部兵種，包括海、陸、空、火箭軍已暫停絕大部分大型演習及大型集訓，絕大部分軍營已停止放假外出及探親，甚至取消了每週政治學習。顯見武漢病毒，已把中國搞得「千瘡百孔」，禍延全球！習大大却只會到武漢搞「蜻蜓點水」秀，頂多是「自我感覺良好」，到處惹民怨，真是「崇禎再世」！

由中國網路近日瘋傳前總書記胡錦濤在2003年SARS時期的一段談話，引起不少的共鳴和討論。當時胡對SARS疫情就感到「心急如焚」，若不能有效遏制，不但「對不起中國人民，也對不起各國人民」！（按：2003年10月21日，胡在亞太經合組織第11次領導人非正式會議結束後舉行的記者會談話）不像現今各國武漢肺炎疫情延燒之時，習大大反吹噓起自己抗疫有功，並試圖將疫情的源頭推給他國，還厚顔「要世界感謝中國」，此連中國網民都看不下去！乃不斷重播胡錦濤的話，對照習大大的「民胞物與」態度，顯然差很大！

近日胡錦濤（左）與習近平（右）在兩次疫情間的言行受中國網民比較熱議。（路透社）

再者，中共隱匿疫情、揑造數據、製造輿論、管制言論、維穩鎮壓，頻作「顛倒黑白」的宣傳戰，諸如疫情消退說，或宣稱「可能是美軍把疫情帶到了武漢」等，無視勞工健康頻要求復工復產拼經濟，製造假象，通通都被戮穿，無異是自欺欺人！

日前，美國福斯FOX新聞發佈了一篇題為「透視中國（中共）用新冠病毒抹黑美國的高風險運動」的報導。直指中共正在進行一場運動， 利用武漢肺炎污名化美國。文中並提到中宣部策劃、且翻譯成多國語言的《大國戰疫》一書；引用了中共駐南非大使的推特，通過媒體傳遞「病毒不源於中國」的訊息；提到中共欲改變「武漢肺炎」名稱，等等具體例證。

在北京無法說明中國零號病人是誰的情況下，中共通過一系列動作希望讓世界認為，美國才是武漢肺炎的「罪魁禍首」！

簡言之，這是中共精心發動的病毒嫁禍美國的訊息戰！其輿論操控方式，不外先是利用政府操縱的大批自媒體和五毛黨「營造」病毒來自美國的假訊息，再找鍾南山（最近調職，由國家衛健委體制改革司司長梁萬年任組長，改組後的專家組成員中，有多名中醫背景的專家成為骨幹）等專家引導，說「病毒不一定發源在中國」，而後由習大大和外交部等，從官方層面正式出面否認病毒源自中國，而且十分精細，幾以假亂真，猶塑造中共領導世界新秩序的形象。好不厲害！

最近，義大利在線雜誌《寒冬》，刊登《病毒「去中國化」：中共宣傳如何改寫歷史》的社論，作者指「3月9日左翼天主教日報《十字架報》國際版（La Croix International）公布一份調查報告。該日報以往從不發表對中國不利報導，此次罕見披露一週前中共向駐外使節和遍布全球的『中共同路人』發出的祕密指示，要他們說服那些親華人士統一口徑，不要說新冠病毒源自中國，而要堅稱雖然病毒重創武漢，但其真實來源仍然未知。」、「該調查報告稱，密令要求他們『質疑』公眾輿論，暗示武漢肺炎最開始是從國外傳入中國的。」

其實，前美國陸軍研究所病毒學研究員林曉旭博士在受訪時，就直截了當地指出：「從目前發表的科學論文來看，沒有任何一篇文章能夠證明這個病毒的來源是美國！無論是病毒基因測序的分析，還是不同醫院出來的病人檢查報告和案例分析等等。而且從目前在基因庫裡能夠查到的所有病毒序列來看，基本上這些病例，不管是在哪個國家發生的，基本上都可以追蹤到中國。我覺得從美國整體醫療界和科學界，沒有人懷疑這個病毒的來源是中國！」

然則，中共外交部發言人却引用3月11日，美國疾病控制與預防中心主任羅伯特·雷德菲爾德（Robert Redfield）在衆議院所說的一段話，說在美國，確實有一些「流感」死者實際感染的可能是新冠肺炎。竟被斷章取義，指武漢病毒來源為美國。

經查，雷德菲爾德的原文後段，有說明是發現一些「流感」死者有「武漢旅遊史」，或為當地美僑。根本沒提來源是美國，餘皆只作科學解析和演繹。

至於，中共隱匿疫情及一直不讓美方專家入武漢合作調查，不難可知有「詭」！而事後反千方百計嫁禍，欺瞞中國人民和世人，則是事實！

例如美衛生部近日就公布在今年的1月6日、27日和28日，通過三種管道向中方提議，派遣美國疾病控制與預防中心（CDC）團隊協助防疫。至1月30日，美國國務院宣布，因應世界衛生組織宣告國際公共衛生緊急事件，將對中華人民共和國的旅遊警示提升至最高的第4級，由呼籲重新考慮旅行調整為國民勿前往。但中方外交部却在1月31日回應稱，中國發放資訊及資料及時且公開透明，美國言行不符事實及不合時宜，又認為美國舉措與世衛呼籲避免旅行限制是反其道而行之。及至2月2日，美國白宮國安顧問歐布萊恩（ Robert O’Brien ）在電視中表示，中國仍未同意美國派遣CDC人員協助抗疫。而中方外交部發言人華春瑩突在2月3日表示「自1月3日起，中方共30次向美方通報疫情資訊和防控措施」。此一訊息引發部分中國網上輿論譁然，質疑官方向民眾刻意隱瞞疫情。

由此時間序，不難發現，中共處理疫情有「難言之癮」，形諸於外，則是不斷維穩宣傳鎮壓，不斷造假、欺瞞、嫁禍，反而凸現「欲蓋彌彰」！

諸此種切，川普政府對中共惡質的作法已提高了警覺性。像國務卿蓬佩奧（Richard Pompeo）就在本月5、6日連續兩天公開用「武漢病毒」稱呼這種新病毒。而白宮安全顧問歐布萊恩在11日則直批，由於中共的隱瞞，使全世界失去2個月時間來應對疫情，導致全球大流行。而川普總統不遑多讓，更在10日轉發推文中，直接使用了「中國病毒」的說法。

近日，美國華裔科學家何大一近日接受「美國之音」專訪時透露：「根據我們對SARS和新型冠狀病毒的了解，以及對從其他動物物種中發現的新冠病毒的了解，我毫不懷疑它起源於中國。」何大一不認為新冠病毒有可能是被惡意製造出來，或是從實驗室中釋放出來的，但也十分懷疑所謂「病毒源自美國」的說法。

是以，不用懷疑，武漢肺炎病毒，就是來自中國武漢！

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