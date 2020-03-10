自由開講》立法院開工，洪慈庸選擇用成績證明自己

◎潘美婷

前立委洪慈庸受立法院長游錫堃邀請擔任其顧問，於今日（10）正式上工。當初傳出洪慈庸擔任此職務時，部分民眾表示這是「酬庸」。但事實上，更多網友，甚至是網路名人486、館長等都認為洪慈庸擔任立法院顧問沒有問題。

前立委洪慈庸受立法院長游錫堃邀請擔任其顧問，於今日（10）正式上工。（資料照）

之所以如此，是因為翻開洪慈庸在立院四年的表現：第一是得了五次優秀立委、第二是四年來調解300件軍中陳情、第三是爭取中央建設400件。同時，洪慈庸也沒落下替地方爭取建設與陳情的基層表現。才讓廣大的網友與民眾認可，繼而支持洪慈庸繼續在立法院累積能量。

反而，部分批評的酸民卻僅用過時的刻板印象，不斷把洪慈庸貼上沒做事、花瓶的標籤。對此，洪慈庸明明有堅強的實力可以大聲反擊那些不看好她的「酸民」，但她卻從未選擇這麼做。不知道是因為不想和無知的人計較，還是基於什麼其他原因考量，直到今天我才醒悟：原來洪慈庸總是選擇用實力說話。今日（10）受訪，洪慈庸被記者問到網路上種種的批評，洪慈庸回應：「立法院是民意機關最高機關，不管什麼身分，她都用最戒慎恐懼最謹慎的心情面對，感謝游錫堃院長願意給她機會增加立院歷練；把工作做好，就是目前最重要的任務。外界有支持也有批評，她都非常感謝，最重要的是未來她能不能好好把工作做好，需要時間表現，也希望大家給她時間，證明她能做好。」

洪慈庸選擇以做事的成果，代替言語上的爭辯，以實績來證明酸民的無知。因為洪慈庸從立委時期就是如此實在的人，知道不管在媒體上說再多，也抵不過酸民網軍的惡意抹黑。因此她選擇一條一般政治人物不會走，但卻令人欽佩的道路。

從這邊便能觀察到，或許，洪慈庸暫時在立委選戰中失利，但洪慈庸仍然保有不凡的高度，不卑不亢、時時警惕。期待洪慈庸能在立法院磨練，將來能為台灣政治注入清新的活水。

（銀行業）

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