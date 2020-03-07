自由限時批 》台灣成了世界防疫取經對象！

杭東

求人不如求己，自立自強最重要。台灣如今己成了世界防疫取經對象。各國不僅讚譽有加，連美英法日韓等都紛取經借鏡，甚至今天還傳來成大醫學系6年級學生李柏錦當選「世界醫學生聯盟」會長的捷報。

諸此的卓著成就，比參加世衛WHO更要令國人振奮，顯見中華民國台灣巳能在國際社會昂首闊步了。

中國武漢肺炎疫情延燒全球，截至昨（6）日晚間8點整，全球累計確診數正式突破10萬人，達到10萬145人，危害世人甚鉅！台灣能上下一心團結把關，防疫迅速，不憂不懼，沉穩應戰，而台灣的「超前部署」，嚴格的防疫機制等，成果斐然，羸得國際好評。

英國「電訊報」日前就盛讚台灣奠定因應流行疾病的黃金標準，利用早期介入、指揮架構明確，加上資訊透明告知大眾，有效控制病毒傳播。

報導指出，台灣距離中國只有81英里（約130公里），在中國的台灣人總數超過80萬，以往每天有上百架航班往來，商務與觀光頻繁，卻能夠在這次冠狀病毒疫情中，讓感染人數僅有44人（目前新增1人為45人）。相較於鄰近的日本與韓國爆出上千起病例，台灣靈活的指揮架構、熟練的防疫戰略，以及資訊透明等，有效讓2300萬人口出現極少的確診病例，值得英國等國家借鏡。

台灣奠定因應流行疾病的黃金標準，利用早期介入、指揮架構明確，加上資訊透明告知大眾，有效控制病毒傳播。（本報資料照）

報導指出，台灣的警覺性與專業性來自2003年SARS的經驗，以及對北京和WHO官員沆瀣一氣，極為不信任，而WHO給予台灣的關鍵防疫協助則相當遲緩。

儘管台灣在任何方面都與民主國家沒有不同，然中共卻聲稱台灣為其領土，試圖在國際場域，包括對WHO等組織施壓，排除台灣參與，主張台灣沒有權利發展獨立外交關係。不過，這也有正面效益，反而迫使台灣當局規劃出穩健的自我保護措施。

史丹佛大學醫學院小兒科副教授王智弘（Jason Wang）和共同作者布魯克（Robert H. Brook）近在美國醫學會期刊（JAMA）發表論文，讚揚台灣在武漢肺炎疫情中以大數據、新科技和中央指揮的方式因應。並指台灣以嚴格的海空邊境管控，搭配迅速確認身分，以及疑似病例隔離機制，整合衛生與移民當局資訊，追蹤近期曾到過疫區的感染高危險群，並透過電訪確認是否落實居家隔離。同時也在各大城市設立熱線，讓出現疑似症狀的民眾回報。

而台灣早期發現危機，並每天對大眾簡報，確保大眾能對發展中的疫情取得即時、準確並透明的資訊。台灣是社會能夠迅速應對危機、保護民眾利益的典範。 事實上，日韓等傳媒早已紛推崇台灣防疫上成就，均稱是國際一流以上水準，備受矚目！例如朝日新聞旗下媒AERAdot. 網站，就刊出捧台批日的分析文章引起討論，文章稱讚：台灣是「神對應」，使得蔡英文政府支持率大增，還大力稱讚陳時中和唐鳳是一級捧的「大臣」，台灣的對策顯然技高一籌，值得日方學習。而韓媒《朝鮮日報》更撰文大讚台灣防疫措施，直言「羨慕台灣」。且早在1月24日就有包括禁止口罩出口在內的4項措施和2項表現，並呼籲南韓學習台灣防疫政策。另南韓的《週刊朝鮮》封面更刊登蔡英文大、陳時中，並大讚防疫的驚艷表現，有網友說「台灣真的是防疫史上最強」，甚至還有人表示「台灣總統快來韓國吧，和文在寅交換」等等。

由於法國今天再添190名武漢肺炎確診病例，累計達613人，疫情嚴峻，亦使如何有效防疫成為媒體焦點，法國「世界報」（Le Monde）、「十字架報」（La Croix）等近日就紛報導台灣抗疫的成功範例。連前衛生及外交部長杜斯特布拉吉都在電視節目中，以台灣為例分析防疫措施，稱讚台灣危機處理成功，令人刮目相看，值得借鏡！

基於美國本土武漢肺炎疫情的增溫，目前武漢肺炎確診人數已超過230例，死亡率約為6.6%，相較之下，我國死亡率為2.2%，低於世界平均3.5%。哈佛醫學院師生與開業醫師、聯邦眾議員更於6日透過視訊，隔空向我方請益防疫措施。參加人員包括高雄醫學大學校長鐘育志、高雄醫學大學暨附設中和紀念醫院院長侯明鋒及副院長吳登強、台灣大學公共衛生學院長詹長權，熬夜分享經驗，美國聯邦眾議員喬伊．甘迺迪辦公室代表泰勒．亞斯朋．史旺、我國駐波士頓辦事處處長徐祐典及近百名哈佛師生，研究人員及波士頓地區人士等。

據高雄醫學大學校長鐘育志表示，美方訝異台灣接近中國，病例卻很少，想瞭解政府應變快速、決策清楚過程，「國人幾乎是同心抗疫，美方認為可以學習。」 高醫院長侯明鋒說，美國非常重視人權隱私，訝異我國使用健保卡瞭解旅遊史，成功管控人員流動，也認為我國社福體系透過長照照護無家可歸街友，成功防堵管控社區疫情，當地幅員遼闊很難管控。

侯明鋒表示，院內最擔心無症狀患者感染醫護人員，AIT高雄分處長歐雨修（Matthew O'Connor）曾到院訪視，體驗健保卡篩檢分流措施，大讚院內防疫措施，「這才是真正的防疫」！足見台灣防疫的精益求精，朝野齊心協力，自是功不唐捐！ 其實，武漢疫情讓世衛給了「中國做得很好」的錯誤資訊，像日韓義伊朗諸國都被害慘了，所幸台灣不相信，反而提高警覺，比其他國家更快做出防範措施。而中國的資訊半透明失真，亦使台灣倍加努力防範。 就像中國專家說病毒怕熱，夏天自然消失。現連WHO也不敢相信捧埸了。

今天WHO緊急醫療計劃執行長雷恩（Mike Ryan）在瑞士日內瓦總部就指出，「武漢肺炎會像一般流感一樣在夏季消失，抱持這樣的希望是錯誤的，即便我們希望成真，但我們不能這樣假定，且也沒有證據支持這樣的可能性。」

對於中國病毒專家鐘南山曾表示疫情並非源自中國，不但國際科學界打臉，知名學者何大一，更直指是「源自中國」！今天連美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）都不甩，接連2天狂講「武漢病毒」（Wuhan virus）或「武漢病毒肺炎」（Wuhan coronavirus）來稱呼新型冠狀病毒，更直言「武漢冠狀病毒就是來自於此」！ 他在接受《CNBC》專訪時被問及如何看待北京控制疫情時，表示「我很高興你今天稱讚中國共產黨，但謹記這是『武漢病毒』所造成的」。更拒絕接受中國聲稱病毒可能是從其他地方傳出的說法。他直言，北京未分享更多資訊「令人非常失望」，且他有高度信心，確定病毒源自中國。龐皮歐表示，他很高興中國當局努力因應，「但不少中共官員都已表示這（病毒）從武漢傳出」。

《美國之音》今天報導，龐皮歐復指出，美國防疫工作受到中國有瑕疵的數據影響，讓人痛心。先前的英國《衛報》亦報導，美國總統川普的經濟顧問柯德洛（Larry Kudlow）也曾表示，中國資訊上缺乏透明度讓人失望。 由此可見，中共慣性的造假和不義罪行，令人髮指！又天災人禍不斷（蝗災又到），終將噬腹莫及矣。

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