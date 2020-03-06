瞭望之窗》川普贏了「超級星期二」初選？

無論最終是拜登還是桑德斯出線，民主黨勢必分裂，也就給予川普較好機會尋求連任。畢竟拜登只是現階段民主黨「比較好」的候選人，但並非「最好」的候選人。

托克維爾

美國總統初選戰役歷經3月3日14個州同步舉行的「超級星期二大戰」後，情勢明朗化。共和黨由川普（Donald Trump）挑戰連任早已成定局，民主黨則形成前副總統拜登（Joe Biden）與佛蒙特州參議員桑德斯（Bernie Sanders）捉對廝殺之勢。

有趣的是，在一旁以逸待勞的川普卻直言他不在乎誰能代表民主黨來挑戰他，他內心真正的OS是：「我才是『超級星期二』的真正贏家！」川普的自大傲慢與不可一世不令人意外，他刻意向「實質分裂」的民主黨見縫插針也是必然的政治手段，關鍵在於拜登和桑德斯的纏鬥還會歹戲拖棚多久？拖得愈久，川普愈是得利。

桑德斯在前3站初選先聲奪人，氣勢一度無人可擋，反觀拜登卻是開高走低，表現慘不忍睹，若非在第4站的南卡羅萊納州初選扳回一城，桑德斯的領先優勢很可能延伸到「超級星期二」。如此的發展激發民主黨主流「建制派」的高度恐慌，緊急在「超級星期二」初選前，運作了前印第安納州南本德市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）以及明尼蘇達州參議員克羅巴查（Amy Klobuchar）相繼退選，轉而支持拜登。

美國總統初選戰役歷經3月3日14個州同步舉行的「超級星期二大戰」後，情勢明朗化。民主黨形成前副總統拜登（右）與佛蒙特州參議員桑德斯（左）捉對廝殺之勢。（AFP）

「超級星期二」過後，就連前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）都宣布退出戰局，全力替拜登背書，形成「反桑德斯」（Not Sanders）勢力的大集結。

這個重大轉折看在川普眼裡再熟悉不過。猶記得4年前共和黨的總統初選，川普在起初不被看好的情況下，在初選初期跌破眾人眼鏡，甚至在當時11個州同步進行的「超級星期二初選」中，贏得7個州。當時共和黨內有能力與川普一搏的德州參議員克魯茲（Ted Cruz）拿下3個州，佛羅里達參議員魯比歐（Macro Rubio）僅取得1州。 高舉「反建制」（anti-establishment）競選大旗的川普展現可能贏得共和黨總統初選的氣勢，同樣撼動共和黨建制派。一股「向川普說不」（Never Trump）的勢力也集結動員，醞釀在黨代表大會時，「做掉」川普的提名。只不過共和黨建制派的如意算盤最終沒打成，因為川普最後囊括過半數的共和黨黨代表選票。

無論是Not Sanders或是Never Trump，都是民主與共和兩黨建制派的反撲，企圖阻撓他們不青睞、或是認為無法在大選時擴大支持盤面的黨內候選人。但桑德斯的未來會否和4年前的川普境遇一樣，非但成功壓制建制派的壓制，獲得民主黨提名，甚至最終於大選時險勝民主黨對手希拉蕊（Hillary Clinton）？很顯然地，對於桑德斯和民主黨而言，困難和挑戰更加嚴峻。

拜登在民主黨初選行情開高走低，表現慘不忍睹，若非在第4站的南卡羅萊納州初選扳回一城，桑德斯的領先優勢很可能延伸到「超級星期二」。（AFP）

打死不退的桑德斯捲土重來，聲勢、組織與募款都比4年前來得強盛，高齡78歲、去年還動了心臟手術，卻依然草根性十足。但他在包括拉丁裔和年輕選民等最死忠的基本盤，在迄今的初選戰役中，投票率卻出現衰退現象，尤其是年輕族群，這是他潛在的隱憂。但不容否認的是，4年前他提出若干被視為洪水猛獸的「左傾」進步議程，如全民健保、大學免學費和課徵富人稅等標榜「分配正義」的價值，仍然具有一定程度的吸引力，即使被冠上「社會主義」的帽子也不改其志。

但也因為桑德斯的支持者太過忠誠，導致最後希拉蕊出線後，無法於大選時完全收編桑德斯的基本盤，多數桑德斯支持者連含淚投票都不願意，甚至有一成的桑德斯支持者轉投川普。

以目前民主黨初選結果來看，儘管拜登聲勢看漲，但他拿到5百多張黨代表，在數目上領先桑德斯不到一百票，距離拿到提名資格所需的1,991張票門檻也還有努力空間。未來幾週在幾個大票倉的決戰才是關鍵，包括3月10日的密西根州（125張），3月17日的佛羅里達（219張）、伊利諾（155張）、俄亥俄（136張），3月24日的喬治亞（105張）。如果拜登無法於4月前拉開和桑德斯的差距，確保被提名的機會，戰線將延長，有礙民主黨形塑團結氛圍，也容易被川普進一步消遣、分化。

可以想見，未來幾週，拜登將加強火力批判桑德斯諸多過「左傾」政見的不切實際、對於國際事務與外交議題欠缺經驗，以及對於共產極權政府領導人過於軟弱的發言。桑德斯則必然鎖定拜登與烏克蘭的關係，以及後者過去曾投票支持美國出兵伊拉克等爭議性話題。即使最新民調顯示拜登贏得民主黨提名的機率超過八成，任何風吹草動或錯誤發言都可能左右後續戰局。而且已經宣布退選的麻塞諸塞州參議院華倫（Elizabeth Warren）尚未宣布支持拜登或桑德斯。華倫的政治光譜較偏桑德斯，但後者曾批評女人無法當美國總統。華倫在全民健保與課徵富人稅上的立場也與拜登相左，預估華倫的支持群約有六成傾向桑德斯。

打死不退的桑德斯捲土重來，聲勢、組織與募款都比4年前來得強盛，高齡78歲、去年還動了心臟手術，卻依然草根性十足。（AFP）

無論最終是拜登還是桑德斯出線，民主黨勢必分裂，也就給予川普較好機會尋求連任。畢竟拜登只是現階段民主黨「比較好」的候選人，但並非「最好」的候選人。他擔任歐巴馬的副手8年，也得承擔執政包袱。川普具有執政優勢，也掌握話語權，美國經濟大體良好，失業率創半世紀來新低。固然川普的行事風格與發言尺度讓許多人討厭，但民主黨最終總統候選人若是在議題設定與話語權搶奪上，無法與川普抗衡，也是對選情一大致命傷。

對於川普而言，最大的連任挑戰反而不是來自對手，而是日漸嚴重的新冠病毒疫情。道瓊指數連日來巨烈跌幅，讓川普意識到新的執政危機，嚴重衝擊他最念茲在茲的經濟面。若是在初選結束前疫情仍無法有所控制，勢必會成為民主黨陣營在大選時強力攻訐的標的。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法