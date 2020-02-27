薇拉夫人的國際關係料理藝術》美國總統川普訪問印度 成為軍售、能源最大贏家

印度與澳洲、日本、美國合作下的綜合經濟與貿易潛力遠大於印中貿易，甚至超過一倍半。由於印度資本與技術、外國直接投資及融資量遠不及中國，印度相對收益較少，加上印度拒絕參與中國的一帶一路戰略，也沒有具體方案能夠與之抗衡，對印度而言強化與美日印澳合作確實有助於平衡中國勢力。

黃惠華

2020年2月24日，美國總統川普（Donald Trump）首次出訪印度。美印兩國領導人討論包括安全合作、貿易與投資等問題。25日印度總理莫迪（Narendra Modi）與川普在聯合新聞發布會上表示：「印度美國已決定將雙邊關係提高到全面的全球夥伴關係的水平」。

川普稱呼印度總理莫迪為「真正的朋友，美印友誼自然、美麗、持久….美國愛印度，美國尊重印度，美國將永遠是印度人忠誠忠實的朋友。我們深以印度為豪，印度為全人類帶來希望。短短70年內，印度已成為經濟巨人、史上最大的民主國家、世上極棒的國家。」

談到與印度簽署30億美元的軍售協議，川普表示：「當美國軍方與印度進行「老虎凱旋」（Tiger Triumph）聯合軍演時，美印關係發生新的轉變，美國製造了史上最棒的武器，包括飛機、飛彈、火箭、船，我們正與印度談協議，包括先進的防空系統、武裝飛行器與非武裝飛行器，希望成為印度的主要國防夥伴。兩國之間的貿易成長超過40%，印度是美國最大的出口市場，蓬勃發展的美國對印度與全世界都是很棒的事，這就是為什麼我們很高興地宣布我們擁有美國史上最棒的經濟..，印度正在購買很多（美國商品），他們還將大量購買。印度也將從美國購買能源，各種各樣能源。這是因為我們的能源地位世界第一..」。

莫迪則表示：「我們決定將美印關係納入全面的全球夥伴關係。印度美國同意開始就貿易協定進行談判。….我們討論了印美夥伴關係的所有重要方面，無論是國防與安全，能源戰略夥伴關係，貿易還是關係。加強印美之間的國防關係是我們夥伴關係的重要方面。印度與美軍進行越來越多的演習，我們的國防製造商正在成為彼此供應鏈的一部分。今天印度軍隊與美軍進行大部分演習。我們還擴大了合作，以改善我們國家的安全和打擊國際恐怖主義。印度美國進行的軍事演習最多，美國也是印度最大的出口夥伴及研發夥伴，印度的數位經濟和工業4.0將為美國在印度投資帶來新機會和巨大空間。…」

川普首次出訪印度。美印兩國領導人討論包括安全合作、貿易與投資等問題。（Bloomberg）

美印關係合作基礎

美印戰略保持對話，自2009年起美印建立起對話機制，目的是討論區域安全、經濟、軍事合作、貿易與氣候變化等議題。2015年擴大為美印戰略與商業對話著重於在能源、氣候變遷、貿易、教育與反恐等領域合作。2017年川普上台後，美印持續建立戰略夥伴關係。因此，2017年4月印度財政部長賈特利（A. Jatley）訪問美國時表示：「對於印度政府繼續與美國新政府合作以發展各個合作領域的利益，這是我的榮幸。現在的情況比過去三年更加樂觀」。2017年6月莫迪訪問美國時，雙方發表聯合聲明強調在共同價值觀（民主），共同利益（打擊恐怖主義與促進印度太平洋地區的穩定），經濟合作的機會，軍售與網絡安全進行合作。由此可以理解，這次川普訪問印度雙方合作領域也不脫離這些領域範圍，美國仍強調美印享有共同「民主」價值，這是兩國長期戰略夥伴關係的重要基礎。

2017年10月18日前國務卿提勒森（R. Tillerson）在智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）發表演說時強調：「美國與印度之間新興的戰略夥伴關係基於共同的承諾，也就是維護法治、航行自由及普世價值觀念與自由貿易」。之後川普亞洲行即推出印太概念，同時菲律賓馬尼拉舉行的東協高峰會期間，美日印澳四國外交官員舉行第一次會談，重啟美日印澳四方會談。2018年印度在香格里拉會議中順勢推出了自己的印太戰略與美國印太戰略銜接，為印太地區制定新的行動戰略，提供相關戰略部署。

美印關係發展方針基於現實主義

一、安全利益

2018年新加坡的香格里拉對話（SLD）會議上莫迪強調，「印美關係中最重要的基石，是雙方共享開放、穩定、安全與繁榮的印度太平洋地區願景」。近年日本與美國、印度「馬拉巴爾」（Malabar）聯合軍演，以行動落實印太戰略的決心。為了加強美印雙邊安全合作，2019年2月印度美國締結兩項協議: 《工業安全附件》（Industrial Security Annex, ISA）與《基本交流與合作協議》（BECA）共享技術。2016年、2018年兩國簽署《物流交換協議》（LEMOA）與《通信兼容性與安全協議》（COMCASA）兩項重要協議，以便美國提供印度軍方使用各種類型的美國武器，現在印度運輸機（C-130, C-17），P-8海神式海上巡邏機（Poseidon-8I），阿帕契直升機（Apache AH-64E），契努克（CH-47F）直升機已配有美國高科技的設備。此外，COMCASA還為印度提供購買美國無人機避震裝置的途徑。COMCASA是美國在軍事合作框架內與盟國簽署的四個基本文件之一。該協議自2018年簽署，有效期為十年。透過基本協議，為印度提供關鍵軍事技術轉移的條件，例如允許印度使用美國製造的地理空間地圖，提高先進武器的準確性等。

2019年12月美國舉行的美印「國防外交部長」（2+2）會議時，兩國建立國防部長熱線、印度海軍總部與美國印太司令部熱線及位在中東巴林的美國海軍中央司令部（NAVCENT）與印度海軍兩軍艦隊之間合作。此外，如何強化兩軍軍事合作領域包括在印度太平洋、美軍中部非洲司令部指揮下的軍事合作及擴大兩軍空軍的合作等。

軍售部分，美國預計向印度提供總計30億美元的軍用飛機與其他設備。根據《詹氏防務周刊》（Janes Defence Weekly）指出，「過去的18年印度已從美國採購價值超過200億美元的武器與軍事相關裝備。目前印度總共需要123架新直升機，印度政府已批准購買美國24架MH-60R「海鷹」特種直升機，價值約26億美元。MH-60R將取代印度海軍老舊的直升機Mk-42B / C, Ka-28。MH-60R「海鷹」特種直升機是先進的軍用艦載直升機之一，由美國西科斯基公司研製，功能尚可執行反潛戰、水面戰、水上搜救、偵察等多種任務。但在此之前，印度也從向俄羅斯採購S-400地對空飛彈系統。由於俄羅斯也是印度在武器貿易重要夥伴，為了爭奪印度市場，美俄在印度軍售領域有談判迴旋空間，成為競爭對手。

這次川普訪問印度，美國仍強調美印享有共同「民主」價值，這是兩國長期戰略夥伴關係的重要基礎。（REUTERS）

二、經濟利益

實際上，印度與澳洲、日本、美國合作下的綜合經濟與貿易潛力遠大於印中貿易，甚至超過一倍半。由於印度資本與技術、外國直接投資及融資量遠不及中國，印度相對收益較少，加上印度拒絕參與中國的一帶一路戰略，也沒有具體方案能夠與之抗衡，對印度而言強化與美日印澳合作確實有助於平衡中國勢力。此外，美國對伊朗制裁波及第三國，造成印度巨大經濟損失，成為主要受害者。美國政府警告，「與伊朗打交道的任何一家公司或國家禁止進入美國金融與銀行系統」。美國制裁措施殃及印度在伊朗恰巴哈爾港港口的投資及在伊朗法扎德與南帕爾斯油田的開發計畫，這些投資案對印度的對外貿易具有戰略性的重要意義，印度跨國公司被迫撤出伊朗市場，從2018年11月起印度國家銀行宣布暫停在伊朗的付款業務，印度最大控股公司信實工業有限公司（Reliance Industries Limited）暫停從伊朗進口石油。過去伊朗是印度主要的石油供應國，印度80%石油主要來自伊朗，現在印度能源安全取決於美國而非伊朗，為了確保能源穩定供應，只好被迫向美國採購，美國反而成為印度的主要能源供應國，堪稱最大贏家。

儘管美國印度至今仍無法簽署貿易協定，但在印太地區戰略合作夥伴符合兩國的國家利益。

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