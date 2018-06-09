薇拉夫人的國際關係料理藝術》從2018「香格里拉對話」看未來「印太地區」情勢發展

香格里拉會議可以是形塑區域安全體系指標，從地緣政治角度檢視，對美國來說，印太地區範圍從夏威夷到印度半島的西海岸地區，這是美國太平洋司令部防衛範圍，美國太平洋司令部更名為印太司令部，也是順勢而為。印度向來視印太地區為重大國家利益，印度立場表明印度洋、亞太地區與印度的安全與發展有著連動關係，美國印度有共同的合作基礎，印度總理莫迪與美國國防部長馬提斯出席本次會議，更顯象徵意義。

黃惠華

今年「香格里拉對話」關切的安全議題

2018年6月1日至3日於 新加坡舉行第17屆亞洲安全高峰會「香格里拉對話」（The Shangri-La Dialogue）。該論壇起源於2002年，由英國智庫國際戰略研究所（IISS）主辦國際論壇，這是各國國防部長及其他軍事領導人會議，目的是提供各國討論政治以及區域防衛安全領域的平台。今年來自17國國家國防部長、40國家的高級官員與研究人員約600多人與會，主要討論議題包括，印太安全、美國領導與印太安全挑戰、降低北韓危機、形塑亞洲安全秩序、恐怖主義反恐新面向、海事安全等。

印度總理莫迪（Benjamin Netanyahu）針對「印太戰略對亞太影響」發表主題演說，強調印度洋對印度的重要性及印度與美國、俄羅斯、中國與日本關係，莫迪指出，印度中國合作不斷拓展，雙邊貿易不斷成長，雙方也在處理分歧議題及確保邊界和平上展現成熟與智慧；印度與美國全球戰略夥伴關係，正在廣闊領域不斷加深中。印美關係中最重要的基石，是雙方共享開放、穩定、安全與繁榮的印度太平洋地區願景」。

北韓相關議題的結果，某種程度上可視為「川金會」的觀察指標。本次與會者認為，北韓問題影響亞太區域安全與穩定的變數，該趨勢將會對亞太地區的安全格局產生重大影響。美國國防部長馬提斯（James Mattis）表示，「必須保持警惕，繼續執行聯合國安理會對北韓的各項決議，北韓只有表現出可核查與不可逆轉的棄核步驟，制裁才可能會鬆動。必須找到消除這些矛盾的方法，以便形成富有成效的相互關係」。由於近來極端武力組織「伊斯蘭國」（IS）勢力蔓延至阿富汗，發動多起恐怖攻擊造成重大傷亡事件。日前印尼爆發清真寺爆炸案，出現恐怖主義新面向，由於恐怖主義犯案手法不斷翻新，各國無不嚴陣以待。

印度總理莫迪針對「印太戰略對亞太影響」發表主題演說，強調印度洋對印度的重要性及印度與美國、俄羅斯、中國與日本關係。（AFP）

印太戰略，美國總統川普去（2017）年亞洲行提出的構想攸關印太的戰略平衡，馬提斯出席香格里拉對話，有助於相關國家落實印太戰略的實質意涵。南海問題，馬提斯談及中國持續在南海軍事化，使得美國決定取消邀請中方參與環太平洋軍演（RIMPAC），中國南海軍事化，同樣引起各國群起反制，美日澳聯合聲明指出，反對中國武力手段改變南海現況。今年台灣議題又浮上檯面，川普印太政策之一，主張提升投入印太地區軍事力度，協助區域國家維護自身權益能量。因此，馬提斯強調，「美國國防部仍堅定致力於與台灣合作，提供其必要的防衛性軍備與技術服務，以確保台灣足以自衛，符合台灣關係法的規定。美方反對任何片面改變現狀的行為，將繼續堅持任何解決分歧的方式，需符合兩岸人民的意願」，同樣引發中國表達強烈反彈。印太地區在可預見的未來仍是美中競逐場域，本次會議結論將反映未來印太區局勢發展，值得關注。

如何落實「印太戰略」

2017年11月川普亞洲行提出「印太戰略概念」，美國如何落實印太戰略，馬提斯在會中提出四大做法與原則：

1. 擴大海域關注。海上共享資源是一種全球性利益，海運航線是所有國家經濟活力的動脈。美國希望通過協助合作夥伴建立海軍實力與執法能力，改善海上秩序保護利益，維持經濟活力。 2. 互用性。這是由盟國與合作夥伴所組成的網路，是和平的助推器。確保美軍能夠更容易地與其他國家進行融合。適用於硬體與軟體，美國提供最先進國防設備融資與銷售，也為更多的印太地區的士官與軍官接觸美國職業軍事教育，提供機會。 3. 加強法治、公民社會和透明治理。透過專業軍事教育，聯合軍事演習及通過整個地區美國士兵、水手、飛行員、海軍陸戰隊（Marines）、海岸警衛隊（Coast Guardsmen）與整個地區武裝部隊之間的日常互動。 4. 私營部門主導經濟發展。美國認識到這個地區需要更多的投資，包括基礎設施建設在內。美國要振興發展與金融機構，提供合作夥伴更好的服務。

馬提斯會見各國國防部長談印太戰略合作

馬提斯在香格里拉會議期間，會見幾位印太地區領導人，討論區域安全問題。馬提斯與莫迪討論美印關係的重要性，兩國合作維護國際法律原則以及維持自由與開放印太地區作用。兩位領導人承諾繼續加強美印戰略夥伴關係，並重申致力於維護該地區和平，穩定與繁榮。

馬提斯與馬來西亞部長穆罕默德·沙布（Mohamad bin Sabu）分享兩國對於東南亞安全挑戰的觀點，重申強化美國馬來西亞防衛關係，討論反恐與海上安全領域合作及聯合培訓機會。馬提斯重申致力於與馬來西亞共同應對安全挑戰。

馬提斯與馬來西亞部長穆罕默德·沙布（左）分享兩國對於東南亞安全挑戰的觀點，重申強化美國馬來西亞防衛關係，討論反恐與海上安全領域合作及聯合培訓機會。（REUTERS）

馬提斯會見菲律賓國防部長洛倫扎納（Delfin Lorenzana），兩位領導人就美菲聯盟與兩國關係進行深入討論。馬提斯重申美國致力於美菲67年聯盟關係，承諾美國支持菲律賓軍事現代化舉措，強調兩軍需要擴大與定期舉行年度演活動，以維持兩軍的互通性，馬蒂斯承諾支持菲律賓軍事現代化，並重申確保兩軍提高聯合作戰能力的重要性。兩位領導人談及美國印太戰略及其對聯盟的影響，強調需要保持印度洋太平洋自由開放性，並強調東南亞國家在維護秩序的重要性。重申至力於打擊恐怖主義，美國提供軍事諮詢，協助菲律賓打擊極端主義。並討論採取措施加強區域夥伴之間的訊息共享與海事合作，以防止恐怖主義及其他跨國威脅的蔓延。

未來的印太地區發展態勢

香格里拉會議可以是形塑區域安全體系指標，從地緣政治角度檢視，對美國來說，印太地區範圍從夏威夷到印度半島的西海岸地區，這是美國太平洋司令部防衛範圍，美國太平洋司令部更名為印太司令部，也是順勢而為。印度向來視印太地區為重大國家利益，印度立場表明印度洋、亞太地區與印度的安全與發展有著連動關係，美國印度有共同的合作基礎，印度總理莫迪與美國國防部長馬提斯出席本次會議，更顯象徵意義。

美國戰略目標是維持印太地區領導地位與優勢，勢必要為整體區域建立一個完整的外交經濟結構及建立適當安全體系，而從本次會議可以觀察，未來印太區域發展趨勢具有幾點意涵：

1. 印太戰略具體成形的第一步，將亞太區域改名為印太地區，目的是為了整合成為單一的地緣政治與地緣經濟空間。 2. 印太區域空間的成形，伴隨著相對應學術與戰略用語，賦予區域行動者基本價值觀，行動條件與目標。 3. 美國整合印太區戰略與運作概念，與盟國建立政治與軍事聯盟關係，試圖發揮主導作用。 4. 美國與盟國政治與軍事合作發展，除了強調維護自由航行及反恐挑戰外，一方面也是為了防範中國威脅。

中國以「一帶一路」戰略，在各個領域發揮影響力，反而促成各個聯盟加速形成，試圖發揮區域平衡作用，如「美日印澳鑽石戰略」、印度「亞洲－非洲成長走廊」（Asia-Africa Growth Corridor, AAGC）倡議、日本首相安倍晉三提出「自由開放的印度洋太平洋戰略」（Free and Open Indo-Pacific Strategy）。每個倡議都伴隨著相應「印太戰略」與中國「一帶一路」戰略競合的元素。

中國以「一帶一路」戰略，在各個領域發揮影響力，反而促成各個聯盟加速形成，試圖發揮區域平衡作用，如「美日印澳鑽石戰略」、印度「亞洲－非洲成長走廊」倡議。（Rediff.com）

美國誓言保持印太地區領導地位，同樣也面臨諸多挑戰與障礙，一些在美中競合夾縫中生存的小國，希望保持戰略自主性，美國印太地區盟友在各個領域都與中國保持相當程度的互賴關係，從莫迪演講中透露出，儘量維持中立立場，這不僅是對抗還有平衡關係，權力平衡機制某種程度也是決定區域事態發展要素之一。另外，美國希望強化與盟友關係，但與一些國家如印度、越南等國，雙邊軍事與技術合作不夠緊密，這些都是待解決的問題。

未來「印太戰略」如何更有效發揮作用，建議相關國家可以思考如何將印度「亞洲-非洲成長走廊」（AAGC）、日本「自由開放的印度洋太平洋戰略」（Free and Open Indo-Pacific Strategy）倡議及「美日印澳鑽石戰略」對接，使之成為大戰略，可以是未來努力的目標。