自由開講》台灣應該修法禁止中國人寄生台灣

◎蔡易餘

2月25日滯留湖北荊門的血友病少年和其歸化台灣的中國藉母親，搭機回到台灣。這場由心向著中國的前中配，配合著中國打假球，情緒勒索台灣政府的拖棚歹戲，才終於落幕。

2月25日滯留湖北荊門的血友病少年和其歸化台灣的中國藉母親，搭機回到台灣。圖中為血友病童的母親。（圖取自海基會副董事長姚人多臉書）

一直以來台灣是一個以多元著稱的國家，但令人不可忍受的是有一群中國藉的配偶「不生在台灣、不長在台灣，甚至心也不在台灣」，但卻可以享用台灣的資源、使用台灣人的健保，幫著想要傷害台灣主權的敵人，對著台灣民選出來的政府指手畫腳，意圖利用台灣的民主制度，侵害台灣人民的權利、掠奪台灣人民有限的資源。而這次「千里送藥」的事件也將台灣這個長期的弊病突顯的非常明顯。

「全民健保」不是商業保險，而是一種「強制性的社會保險」，從憲法來看給予居住在台灣的非台灣藉居民使用「全民健保」的權利，本來就不是一種國家應該給予的義務，而是國家財政分配底下的政治決斷。

而中國配偶之於台灣的其他在台外藉配偶本來就是相對特殊的存在，除了中國配偶的原母國對台灣文攻武嚇，危害台灣主權及台灣人民的安全。中國配偶利用婚姻制度漏洞，取得台灣「永久居留權」或是「台灣國藉」就立刻離婚的案例更是層出不窮。

而中國配偶，取得台灣藉，享用台灣後卻仍有可能心向祖國，像是本次「白血病送藥」事件中配合中國政府釋放假新聞對台灣施壓的「馬先伶」或是因為行賄其他中國配偶被起訴、帶著五星旗對不同意見者施以暴力的愛國同心會成員「張秀葉」都是中國配偶吃裡扒外的最佳例證。

當然並不是所有的歸化中國配偶，都是這樣「人在台灣，心向中國」，認同台灣民主、支持台灣這塊土地的台灣「新住民」，政府當然要給予照顧，但是我們不能再放任這些「寄生台灣」假台灣人濫用台灣保貴的資源，侵害台灣人民的安全。

因此我認為應該修法，除了將中配取得身份證的年限拉長為10年，在期間內多多觀察外，也避免有心人士利用馬政府時期縮短的年限，以此投機取得台灣國藉滲透台灣。

再來為了杜絕假結婚，只要和台籍配偶離異，而離婚責任歸屬於中籍配偶時，就應該撤銷其「台灣國藉」及「居留權」並將之遣返回中國。



而為了避免有心人士將台灣健保當作提款機，排擠台灣公民使用健保的權利，所有非台灣公民的子女需要經過健康檢查無重大疾病才可以納保，而中配需要在拿到身分證後才得已納保。



最後，台灣做為一個獨立國家，中國配偶要使用台灣健保需要簽署國籍認同書，支持中華民國台灣為合法政府，絕不允許中國人士「腳踏兩條船」，享用台灣資源卻和外國政府一起攻擊台灣主權。因此倘若中國配偶構成內亂外患罪，在服刑完畢後更應將之除籍並驅逐出境。

台灣是台灣人的台灣，在這片土地上包容著各式多樣的文化，不管是原住民、閩南人、客家人或是來自各國新住民，不論來到這塊土地的先後順序或人數多寡，只要將台灣這片土地當做自己的家，都是這塊土地上重要的一份子，做為台灣的國會議員，守護台灣這片「土地」和在土地之上深愛著土地的「住民」是我責無旁貸的責任，也是我身為台灣人應盡的義務。

（立法委員）

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