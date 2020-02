紐約地途》紐約散心何處去

紐約市可以千方百計讓你心碎,但又處處有地方可以療癒你的心,身為一個紐約客,知道紐約市什麼地方可以散散心更是一個讓心情由劣轉好一個非常關鍵的生活須知。。

今年是暖冬,沒有下雪的日子卻很不像冬天,布萊恩公園噴泉鮮少結冰,攝氏兩三度的溼冷細雨比零下十度的狂風暴雪更令人沮喪。春天快到了,但惱人的花粉過敏季節也將隨之而來。夏天大太陽射出的紫外線會把人照得人心惶惶,秋天落葉的蕭瑟讓人開心不起來。嗯,心情悶的時候什麼都可以抱怨,什麼都會看不爽。可能是工作上未達到目標,感情上受到挫折或是流年不利,走在路上踩到狗屎或被鴿子大便滴到。生活在忙碌緊張的紐約遇到心情低潮時,不見得隨時會有好哥們或閨蜜可以隨侍在側來幫你加油打氣或是一起買醉。因此學習一個人去排解心中的鬱悶怨氣是很重要的。知道紐約市什麼地方可以散散心更是一個讓心情由劣轉好一個非常關鍵的生活須知。

心情低潮時,即使是暖冬也可以抱怨冬天都不像冬天了。(圖:作者提供)

筆者在紐約生活近三十年,心情不好情緒低落的時候自然也沒少過,幸好喜歡趴趴造的個性讓我知道了幾個地方可以讓情緒放緩思緒沈澱,迅速補充正能量,在最短的時間內讓自己回到正常。即使只是旅人短暫停留,這些地方也和其他喧囂雜鬧的場所不同,可以是旅遊景點又不會感受到大都市生活的壓迫感。來看看是哪些地方吧!

康尼島海灘 (Coney Island Beach)

除非你就住在康尼島附近,當從曼哈頓來的地鐵在布魯克林浮出地面行駛在高架鐵軌上就是心靈療癒的開始。從車窗看出去是一片平房與綠樹的景色,車上的人種也逐漸多樣,因而會產生一種「遠離紐約」的心境。康尼島海灘兩三公里的沙灘不論晨昏都是美景,不想走沙灘弄髒腳,到Steeplechase碼頭的盡頭,看看那些與世無爭的垂釣老翁,吹吹海風,遠眺等著入紐約港的貨輪,心裡的糾結自然會被打開。遊樂場內的Wonder Wheel可以幫你找回赤子之心,就算不玩遊戲,看看那些小朋友開心的臉孔,也會讓人會心一笑。當回程經過知名的Nathan’s Famous Hot Dog而嘴饞時,你就知道你的食慾也因為心情好轉而打開了。

不論晨昏,康尼島海灘是紐約市裡一個散心解憂最好的地方之一。(圖:作者提供)

中央公園草莓園(Central Park/Strawberry Fields)

中央公園是紐約市的寶地,一年四季都有不同的美,這裡也是許多熱門活動舉行的地方,人潮總是不斷。不過當心情遇到陰天時,在中央公園西邊七十幾街的範圍應該是公園裡最能療癒心靈的地方。這裡有紀念約翰藍儂的「草莓園(Strawberry Fields)」,常常可以看到追悼他的人,拿一把吉他在地上馬賽克紀念碑旁的座椅,彈唱藍儂的作品。也總可以看到藍儂迷放上幾朵玫瑰致意。在這裡心中很難不浮上”Imagine all the people living life in peace…”這段歌詞,心境也自然沉靜下來。再順著步道往前走會來到中央公園的大湖。湖上划船的情侶,或是石頭上曬太陽慵懶的烏龜都是很舒心的景色。短短的步道便可以讓人暫時忘卻煩憂,沈浸在都會公園裡的靜好。

中央公園西側約七十二街紀念約翰藍儂的草莓園和鄰近的大湖是一個舒心靜好的幽徑。(圖:作者提供)

羅斯福四大自由公園(FDR Four Freedoms Park)

羅斯福島以前被認為是紐約市裡的一個烏托邦,理想國,平常在這裡活動的都是島上居民為主。雖然近年新的生技中心進駐,地產發達,生活在島上的人大增,但是在羅斯福島最南端紀念小羅斯福總統的四大自由公園依舊是一個讓紐約客暫時逃離城市喧囂的一塊淨土。三角形的公園尖端剛好可以看到分流的東河又匯合在一起,河右岸的曼哈頓天際線和左岸皇后區長島市會讓人重新感受到生活在紐約的律動。慢讀刻在大理石碑上小羅斯福總統於1941年發表演說的四大自由內容(言論,宗教,免於匱乏,免於恐懼)能激勵人心,心中的不悅也隨著東河之水潺潺流去。

羅斯福島南端的四大自由公園幽靜肅穆,是一個沈澱心靈的好地方。(圖:作者提供)

布魯克林大橋公園第五號碼頭(Brooklyn Bridge Park Pier 5)

布魯克林大橋公園一直是筆者在紐約最喜愛的河濱公園,多個伸入河面的碼頭上分別有不同的功能設計。其中第五號碼頭更是筆者每當心情有點緊繃時,最常來放鬆自己的地方。其實整個碼頭是三個足球場。即使是使用人工草皮,偌大綠油油的草地上許多足球俱樂部的小朋友在練球或是比賽的活潑畫面就會讓人暫時忘卻心中的煩惱,專注在認真踢球的小朋友身上。看見他們失誤或是進球後純真的展現出喜怒哀樂的肢體語言,自己一些積壓的情緒,也無形中的釋放出來。走到碼頭的東河畔,從紐約港的自由女神,曼哈頓下城的天際線到東河上的布魯克林大橋都在視線之內。因為觀光客較少來這,坐在河邊欣賞這樣的景色,煩惱也一掃而空。

美麗的曼哈頓天際線和觀看專注踢球的人這樣很特別的組合讓布魯克林大橋公園的第五號碼頭成為一個可以紓壓寬心的地方。(圖:作者提供)

史坦頓島渡輪(Staten Island Ferry)

水上交通是紐約市這幾年越來越受到重視的通勤工具。然而由紐約市政府營運行駛於曼哈頓下城與史坦頓島之間的史坦頓島渡輪卻已經有超過百年的歷史。不論心情如何糟,每當從曼哈頓搭上渡輪,在船上看著逐漸渺小的曼哈頓和成群跟著渡輪飛行的海鷗都還是會有一點海市蜃樓般的不真實感。船上有不少觀光客,也有許多通勤的紐約客,有的在專心在看報紙滑手機,有的興奮地狂拍照,有些人則是低頭打盹。來回約一小時的航程,可以意會到那種「十年修得同船渡」的寫照,人生幾何,實在無需為了那些不值得的人事物煩心。出海時的放空和歸程時的收心,就是心情重整的最好安排。

搭乘史坦頓島渡輪徜徉在廣闊的紐約港放空心情有很好的療癒效果。(圖:作者提供)

紐約市可以千方百計讓你心碎,但又處處有地方可以療癒你的心,這樣衝突又相合的城市正是她的迷人之處吧。

