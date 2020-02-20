法操》【台灣法律史】臺灣的訓政經驗─黨治經驗

王泰升老師在課堂上，引用一張司法院行政部發行的，請求法院解決紛爭的狀子，狀子上方的圖右邊是國旗，左邊是黨旗，下方還有國民黨中央黨部地址。給大家覺得法院是國民黨開的。但這是訓政時期的合法狀態，法院真的是國民黨開的。

◎法操司想傳媒

繼上篇文章提到臺灣最早的憲政經驗，接下來隨著時間的推演，日本戰敗後，隨著國民政府來到臺灣，臺灣進入中華民國訓政時期。就讓我們透過王泰升老師透過臺大開放式課程《台灣法律史：從前不教的一門課》第7堂課來了解，訓政時期的臺灣！

人民還小，所以要訓導之

當時國家統治權依「約法」並非依「憲法」，是訓政，不是憲政。根據《中華民國訓政時期約法》第二條，中華民國之主權屬於國民全體。國家統治權是主權者人民，所以國家統治當然要經過人民的指揮監督，但因為人民還小，所以交由爸爸也就是黨來指揮。

所以約法第三十條規定，訓政時期由「中國國民黨」全國代表大會「代表」國民大會行使中央統治權。不過因為全國代表大會，但不常集會，所以在把權力交給中央執行委員會，會再把權力交下去，國防最高委員會（黨機關）。在這樣層層移交的狀況下，黨做出的決定，可以要求國家遵守。

國民黨前秘書長許水德：「法院是國民黨開的。」

王泰升老師在課堂上，引用一張司法院行政部發行的，請求法院解決紛爭的狀子，狀子上方的圖右邊是國旗，左邊是黨旗，下方還有國民黨中央黨部地址。給大家覺得法院是國民黨開的。但這是訓政時期的合法狀態，法院真的是國民黨開的。

對比汪精衛的國民政府，所制定的司法狀子裡面，沒有黨旗也沒有黨部。因為汪精衛政府是日本的魁儡政府，很可能是日本人看不懂或看不慣，司法狀子是由中央黨部控制的，所以就撤掉。

而民國36年1月出版的狀子，當時中華民國憲法已經公布，但尚未生效，狀子下面的建築物變成司法行政部，由這張狀子可以證明，中國國民黨很有誠意要施行憲法。但蔣中正領導的國民黨早已為「形式上」行憲之後，實質上延續訓政時期的以黨治國、黨國一體，預作準備。藉由訓政時期的黨治架構，而將國民黨打造為行憲後「永遠的執政黨」。

所以1939年國民黨中央社會部簽呈中提到，若再繼續用黨部來統治會落人口實，所以要將國民黨黨內的社會部，改隸成行政院社會部，「避其名而居其實也」。

圖參：王泰升老師課補充講義第8至10頁

1949中央政府來到台灣以後，如何利用訓正經驗來行憲呢？

雖然1949年中央政府來台時已經行憲，但仍以過去的訓政經驗在治理臺灣。以「日產變黨產」為例，依據2000年9月監察院內部會議的附件，我們可以看到在訓政時期，中國國民黨台灣省黨部，申請轉帳撥用國有各種房屋（日產），黨國防最高委員會作出決議，要把日產撥放給臺灣黨部。而基地部分，則是在民國43年由行政院會商財政部等有關機關，將基地一起轉給國民黨。

民國43年行憲了，國民黨只是民間人民團體，國家可以把財產移交給人民團體嗎？顯現這些主事者，根本沒有意識到已經行憲了，法治改變了但觀念沒有改變。很多日產在這種情形變成黨產。

黨來指揮國的架構底下，國家有不法行為，黨需不需要負責？

1945年五院院長和軍事委員會委員長，是向國民政府負責的。而國民政府主席是蔣中正，軍事委員會委員長也是蔣中正時，搞到最後雖然有五院，但都是蔣中正自己監督自己。在黨指揮國的架構下，228國民黨要不要負責？

王泰升老師在課堂上以主人和使用人的關係去比擬？使用人有不法行為，主人不用負責嗎？ 假如是在「憲政體制下」，黨不會指揮監督國，也不會是一權體制。當這兩個不會，他們就不會是主人的關係，自然也就不用負責。

「沒有任何一股政治勢力去監督國民黨遵守憲法」，這就是那個時代的關鍵！

而臺灣是如何走向民主，實行立憲政治？台灣民主其實是假戲真做的結果？關於臺灣的民主，就讓我們在下一篇文章中，再和您分曉。

本文經授權轉載自法操 【台灣法律史L7-2】臺灣的訓政經驗─黨治經驗

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法