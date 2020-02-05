法操》【台灣法律史】臺灣最早的憲政經驗─大正民主

澳洲最早的憲法，是在1901年英國通過殖民地憲法。而日本統治下的臺灣，政治上也是殖民地，但是他沒有像澳大利亞一樣有殖民地憲法，而是用《六三法》。

◎法操司想傳媒

澳洲最早的憲法，是在1901年英國通過殖民地憲法。而日本統治下的臺灣，政治上也是殖民地，但是他沒有像澳大利亞一樣有殖民地憲法。不過我們有《六三法》，這個在歷史課本中並不陌生的法律，有些人認為《六三法》讓臺灣總督變成土皇帝，有人認為《六三法》是惡法。但究竟什麼是《六三法》？《六三法》真的有這麼邪惡嗎？

就讓我們透過王泰升老師透過臺大開放式課程《台灣法律史：從前不教的一門課》第7堂課來了解，台灣在日治時期的民主經驗！

什麼是《六三法》？

《六三法》其實是簡稱，日本每一年法律會從一號開始編起。而《六三法》是程序性的規定，《六三法》的內容其實只有6條，條文如下：

第一條 臺灣總督在其管轄區域內，得發布具法律效力之命令。



第二條 前條命令，應由臺灣總督府評議會之議決，經拓殖大臣奏請敕裁。臺灣總督府評議會之組織，以敕令定之。



第三條 在臨時緊急時，臺灣總督得不經前條第一項之手續，即時發布第一條之命令。 第四條 依前條所發布之命令，發布後須立即奏請敕裁，且向臺灣總督府評議會報告。如不得敕裁者，總督須即時公布該命令今後無效。 第五條 現行法律或將來應頒布之法律，如其全部或一部有施行於臺灣之必要者，以敕令定之。



第六條 此法自施行之日起，經滿三年失效

由於第1條就授權臺灣總督能夠發布「具法律效力之命令」，1920年出現了主張「撤廢《六三法》」的聲音，但《六三法》真的有這麼邪惡嗎？

《六三法》讓立憲體制適用於臺灣

主張撤廢《六三法》的知識分子，被當時日本一位念法律的留學生林呈祿，點破了問題的關鍵，《六三法》是程序性的規定，他當然可以制定出匪徒刑罰令，但他當然可以用來排除日本民法的適用於臺灣人。

重點不是把《六三法》廢掉，重點是要用《六三法》這個程序制定怎麼樣內容的法律？所以1920 年代許多台灣政治菁英會捨去「撤廢《六三法》」，而爭取「設置台灣議會」。這是法律人開始用法律的專業知識，開始對全體台灣人尋求出路的一個歷史經驗，設置臺灣議會是對《六三法》的意義有新的了解。

臺灣議會其實就是殖民地議會 ，因為林呈祿們知道臺灣憲政體制或是六三體制，根本是日本內部各股政治勢力互相鬥爭出來的結果，根本沒有臺灣人民的參與。所以對台灣人來講，要讓臺灣人的聲音進入到立法制度，我們支持律令制度，但是用臺灣議會去制定律令的內容。第二個方式，廢除律令，回到帝國議會制定，但對台灣人民來說不見得是好事，因為臺灣人要進入帝國議會是十分困難的，而且席次也相當少。

《六三法》實際上運作的方式，總督不是土皇帝？

《六三法》第一條，我們就可以看到背後「權力分立」「法律保留」的概念，因為立法部門所制定的才叫法律，為了符合形式上要求，才為制定此條，讓總督命令具有法律效力，類似現今的委任立法。所以在概念上，日本準備把這種立憲體制適用在臺灣，才必須在乎在台灣某些事情是不能用命令來規範。而且在《六三法》的規定下，也並非總督說的算！《六三法》第二條到第四條明確規定，不管你是律令或是刺令，事實上都是經過東京的中央政府行政部門同意的，並非只有總督決定。

值得注意的是，當時台灣是一島兩制，日本法治國原則只適用於臺灣人和在台日本人，對於高山族原住民，根本沒有用法治國來統治。當時的總督他根本不用法律保留原則來統治原住民，直接用行政處分去管理原住民，因此根本沒有必要用律令。所以王泰升老師認為將所有日本統治上的罪惡歸於六三法，是不太符合實際狀況的。

用憲法裡面的人權規定，來抗衡國家

當時林呈祿們就用憲法裡的臣民的基本權利，去對抗衡國家。台灣議會設置「請願」運動，訴諸明治憲法上人民有請願權，警察不可以隨便干涉。當時文化協會所舉辦的巡迴演講，現場緊張狀態，其實就跟我們現在的學運相似。這些抗議的民眾，被依違反社會秩序維護法判刑，但刑度非常低，而且後來也都給予緩刑。

顯見，這些政治運動，並沒有被日本總督府當局強力鎮壓。雖然在1938年臺灣自由和民主被限制了，但台灣人經歷1920年代的大正民主的年代，他們會覺得說，現在是因為戰爭所以沒有，等戰爭結束後，應該要回復到民主的狀態。這也是為什麼228事件發生前，臺灣人才會上街頭抗議，希望政府至少可以還給我1920年代，但他們碰到跟他不同歷史經驗的統治者。

而戰後來臺的中國訓政時期體制及黨治經驗，就讓我們下回分曉。

本文經授權轉載自法操 【台灣法律史】臺灣最早的憲政經驗─大正民主

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