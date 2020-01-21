韋恩的食農生活》科學的解酒七式

喝酒最不舒服的地方是隔天早上宿醉上頭，頭痛、耳鳴通通都來。只是愛喝的朋友都言之鑿鑿，混酒特別容易上頭，或是紅酒特別容易上頭，研究告訴我們，真有其事，也就是說有的酒特別容易造成宿醉的頭痛。

用科學的角度教大家怎麼聰明解酒。（作者提供）

韋恩的食農生活

年關將近，最近正是公司尾牙或是好友年終聚餐的旺季，團圓相聚免不了喝個幾杯酒助興。酒真的是個讓人又愛又怕的東西，有的人不喝酒還會睡不著（請勿對號入座），喝多了隔天還怕宿醉頭痛，最怕的是喝醉失去理智發生糗事或是糟糕的事情。所以明明喝酒很貴，但是很多人又想盡辦法要解酒，真是很矛盾。韋恩站在食品專家的立場，也只好用科學的角度教大家怎麼聰明解酒。

第一式：不要喝酒

根據新的研究，喝酒沒有適不適量的問題，酒精沒有安全的上限，只要有喝都會對健康產生威脅，尤其是有致癌的風險，所以酒精飲料已經被IARC國際癌症研究中心列為第一類，確定會致癌的物質類別裡，與黃麴毒素、砷同級，比大家聞之色變的巴拉刈（Glyphosate）的2A（疑似致癌物）還高。（什麼？你問我為何是禁賣巴拉刈而不是禁賣酒？……….下一位）。總之，想要避免酒精的傷害，那就不要喝酒，說喝酒對身體有好處的，只是想要灌醉你而已。

第二式：喝酒前先吃飽

其實不用韋恩說，很多人也都知道，不要空腹喝酒，喝酒前要墊個肚子，實際研究也證實，滿胃與空胃時相比，酒精的吸收速度與量都比較低，所以自然是比較不會醉。至於我還聽過很多偏方是說要吃生蛋白護胃等等，我覺得應該聽聽就好，反而還有其他風險，反正只要是有食物延長胃的排空時間都好，不要挑白飯、湯水這些消化太快的食物都行。

第三式：加強肝臟酵素活性的食物

喝酒之所以讓人臉紅、頭暈、頭痛等等不舒服的狀況，主要是因為酒精在肝臟經過乙醇脫氫酶（ADH）的酵素氧化作用代謝為乙醛，而乙醛對細胞是有毒性的，也是個一級致癌物，所以會造成這些不舒服的症狀。乙醛必須再經過肝臟裡的乙醛脫氫酶（ALDH）的酵素氧化為醋酸，才能完成解毒作用，醋酸會進入人體的代謝循環形成熱量。但是偏偏以台灣人為首的東亞族群，常見一個基因突變的缺陷，會造成體內的乙醛脫氫酶是一種沒有活性的啞巴酵素，所以酒精代謝為乙醛之後，就會卡在這裡很難代謝掉，因此乙醛大量累積在體內，所以說東方人酒量不好、或是容易臉紅、或是喝酒容易致癌等等就是這個原因，但是相對的，也讓東方人的酗酒問題比西方人少，這算不幸中的大幸。

所以這樣看來，想要快點解酒，就要肝臟的兩種解毒酵素：乙醇脫氫酶（ADH）與乙醛脫氫酶（ALDH）提高活性（尤其是ALDH對台灣人來說恐怕更重要）。去年底剛好有學者發表，有一系列的天然食物，經過實驗發現可以提高乙醇脫氫酶（ADH）或乙醛脫氫酶（ALDH）的酵素活性。所以韋恩經過挑選，把可以提高乙醇脫氫酶（ADH）或乙醛脫氫酶（ALDH）的食物整理如下：

水果：

梨子丶萊姆

蔬菜：

番茄、洋蔥、小黃瓜（只有對乙醛脫氫酶特別有效）

其他：

切達起司（怪不得紅酒配起司是絕配）、綠茶

所以看來一邊喝酒，配個蔬果汁、喝杯綠茶、吃點起司也是很剛好了。不過韋恩提醒，以上結論是體外實驗而來，臨床實驗還有待證實，而且就算能夠提升解毒酵素的活性，也不是讓你可以多喝幾杯的意思。

科學的解酒七式。（作者提供）

第四式：會造成宿醉上頭的酒種有差

喝酒最不舒服的地方是隔天早上宿醉上頭，頭痛、耳鳴通通都來。只是愛喝的朋友都言之鑿鑿，混酒特別容易上頭，或是紅酒特別容易上頭，研究告訴我們，真有其事，也就是說有的酒特別容易造成宿醉的頭痛。

研究告訴我們，宿醉頭痛與酒裡面的雜醇有關，酒裡面主要的成分是酒精，也就是乙醇，但是依酒種原料與釀造方法的不同，酒中會帶有其他微量的長鏈高級醇類，統稱為雜醇。這些乙醇以外的雜醇人體很難代謝，所以會造成頭痛。但是矛盾的地方是這些雜醇往往也是各種酒的風味、顏色來源，所以真是兩難。

根據研究，含有比較多雜醇的就是那些深色的酒，如威士忌、波旁、紅酒、白蘭地、蘭姆，所以這些酒比較容易宿醉頭痛；而比較透明無色的酒，如伏特加、琴、白葡萄酒或是低酒精濃度的啤酒是比較沒有雜醇的，所以比較不容易宿醉頭痛。像伏特加經過蒸餾到幾乎不剩任何雜質，接近純酒精了，據說就真不容易宿醉頭痛了。

有此一說，混酒容易頭痛也是這樣來的，因為混酒選用的基底對象，常常就是選上了深色酒。

第五式：宿醉早上再來一杯酒

所謂回魂酒，就是宿醉早上頭痛欲裂時，更要再喝一杯酒，這樣反倒比較不會頭痛了。學者說明，依據雜醇理論，這個作法是有根據的。因為雜醇不好代謝，是造成頭痛的原因，而喝下一杯酒，可以讓乙醇取代雜醇在體內佔據的細胞位置，所以把它趕走了。這就像緊急處理甲醇中毒的人反倒要他再喝酒精，是一樣的道理。

第六式：補充水分

宿醉頭痛的另外一個原因是酒精會利尿，因為身體要靠排尿排除很多酒精代謝造成的毒素，因此會造成體內呈現脫水的狀態。因此喝完酒，一定記得要多補充水分。

第七式：吃頓豐富早餐

很多人宿醉會反胃沒食慾，但是這樣不好，因為酒精會造成血糖低下，所以會有頭暈不舒服的感覺，所以要吃頓豐富營養的早餐，不但可以補充血糖，同時可以從果汁蔬菜中補充抗氧化劑，平衡體內因為代謝酒精產生的很多自由基，配一杯茶，也可以幫助肝臟酵素提高作用。

以上韋恩提供解酒七式，絕對不是鼓勵大家去大喝一場，只是提醒大家，如果非要喝酒不可，適量開心就好，而且要聰明的保護自己的健康，否則喝到難受又傷身，真是得不償失。最後要注意安全，開車不喝酒，喝酒不開車。這樣就可以開心喝酒、平安回家。

本文經授權轉載自韋恩的食農生活科學的解酒七式

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