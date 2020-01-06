韋恩的食農生活》假新聞該怎麼認定？從地瓜葉打牛奶談起！

假新聞該不該打，當然應該，錯誤的健康資訊害人無窮，也該揪出來。但是假新聞不像毒蛇猛獸一樣好認，高喊打假之餘，也要想想具體該怎麼做，不是以暴易暴，或是誤傷無辜，更不要變成有心人的工具。

最近假新聞的話題挑動大家的敏感神經，很多所謂專家教授大聲疾呼這些假新聞正在斲傷台灣的民主，所以力主要打擊假新聞。

不過韋恩看到一些專家教授舉出來的假新聞例子，反倒覺得假新聞的判定豈是這麼容易？誰有資格判定假新聞？甚至打擊假新聞之時是不是反倒助長了假新聞本身？

媒體報導上專家呼籲的是現在很多假新聞藉由LINE群組的封閉特性來傳播，滲透的方法其中之一是以健康資訊，吸引使用者加入LINE@官方帳號，並在LINE@中傳遞虛假資訊。 舉例來說，某個健康資訊的LINE@，會將各種偏方參雜在平常的健康保健資訊中傳給使用者，例如喝地瓜葉打牛奶，可以除三高。但熟知醫學常識的人，就知道這樣的偏方對除三高是無用的，反而容易造成結石或洗腎。

其實這一段打假，韋恩認為本身就可能是個錯誤。喝地瓜葉打牛奶，固然不會除三高，三高要看醫生。但是所謂「熟知醫學常識的人，就知道這樣的偏方…..反而容易造成結石或洗腎。」也是偏頗的。

地瓜葉打牛奶會不會造成結石？

我認為其原理與菠菜配豆腐一樣，造成結石的機會很低。地瓜葉與菠菜都是高草酸的蔬菜，牛奶與豆腐都是高鈣的食物，所以擔心結石就是因為對草酸鈣的恐懼而來。但是有的營養師說，這種謠言澄清十幾年了，而衛福部國民健康署早就說菠菜豆腐不會結石：

1. 菠菜的草酸與豆腐分解出的草酸及鈣質，會在腸道結合成草酸鈣，但草酸鈣不會被腸道吸收，反而會形成糞石後隨著糞便排出，所以菠菜豆腐湯並不會造成身體結石的問題。

2. 草酸鈣結石的主因，是高草酸血症所導致，在攝取含有草酸的食物，反而要同時攝取鈣質，才能提高草酸和鈣離子在腸道結合的機會以減少草酸的吸收，進而降低草酸鈣結石的風險。

地瓜葉打牛奶會不會造成洗腎？

我認為這是一個對鉀的誤會，地瓜葉富含鉀，對於腎病或洗腎患者要注意高鉀食物沒錯，但是不是鉀造成洗腎，這是因果倒置了。正確的說法也是可以參考國民健康署。

假新聞該不該打，當然應該，錯誤的健康資訊害人無窮，也該揪出來。但是假新聞不像毒蛇猛獸一樣好認，高喊打假之餘，也要想想具體該怎麼做，不是以暴易暴，或是誤傷無辜，更不要變成有心人的工具。韋恩認為，最好的防線還是在於民眾整體的智識水準。

（媒體報導文字部分引用自蘋果日報）

本文經授權轉載自韋恩的食農生活 假新聞該怎麼認定？從地瓜葉打牛奶談起！

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