胡，怎麼說》國民黨中常委的剩餘價值-辭職秀的道具

國民黨立委江啟臣（見圖）這次成功連任，卻率先宣布辭國民黨中常委，還號召其他人跟進，響應所謂改革，但是，中常委任期早已屆滿，發動這波辭職秀的江啟臣、蔣萬安實在演很大！演太假！應可封為萬江雙秀王！（資料照，記者廖振輝攝）

0111大選大敗後，江啟臣、蔣萬安、楊瓊瓔等等等藍委，接力宣布辭國民黨中常委，響應下架雙吳、逼宮吳敦義等所謂改革，但是，中常委任期早已屆滿，他們本應已無職，又辭什麼職？



國民黨中常委的剩餘價值-辭職秀道具而已，率先發動這波辭職秀的江啟臣、蔣萬安實在演很大！演太假！應可封為萬江雙秀王！

國民黨立委蔣萬安（見圖）跟進立委江啟臣，宣布辭國民黨中常委、要求黨內改革，演很大！演太假！應可封為萬江雙秀王！選後喊喊改革成了改革派，把責任輕輕推掉了，戰犯都是別人。（資料照，記者簡榮豐攝）

1，國民黨中常委任期去年10月已到期，中常會自己決議延長到今年0111投票結束後才改選，但這個時間也過了，他們的中常委任期應該已經沒了，本來就無辭，怎麼辭職？



2，他們既然都是中常委，去年11月國民黨中常會通過不分區立委提名名單時，吳斯懷、葉毓蘭、吳敦義等等等都在名單內，他們卻通過並背書，當時沒人因此辭職。

總統、立委選舉結果出爐，國民黨主席吳敦義（中）當晚宣布將提一級黨務主管向中常會總辭。江啟臣、蔣萬安等藍委卻接力宣布辭中常委，響應所謂黨內改革。（資料照，記者方賓照攝）

3，如果他們堅決反對那份現在被認為是敗選頭號戰犯的不分區名單，在中常會通過時，就應辭掉中常委抗議，但他們好像都沒辭職表態哦！



4，國民黨中央委員去年11月15日行使不分區立委提名名單的同意權時，只刷掉張顯耀一人，其餘包括吳斯懷、葉蘭、吳郭義等都照案通過，你們當時沒吭聲，現在才演出辭中常委秀，不是回頭打臉自己嗎？

這次國民黨不分區立委名單中葉毓蘭（左二）、吳斯懷（右二）等都備受爭議，但去年11月，國民黨中常會都通過通過並背書，當時沒有中常委因此辭職，選後卻有多人紛紛辭去本來就已經任滿要改選的中常委頭銜，選後喊喊改革成了改革派，把責任輕輕推掉了，戰犯都是別人。（資料照，記者廖振輝攝）

5，何況，國民黨中常委重選，還是你們同夥人當選啦。只是，選前都是同夥人（或者稱為共犯結構），選後你們喊喊改革成了改革派，把責任輕輕推掉了，戰犯都是別人。



6，國民黨黨魁吳敦義為敗選下台負責，本應無任何懸念，如不辭或演出慰留秀，那才是好戲連台。不過，他個人本應馬上辭職走人，卻搞個「總辭」秀，把黨職人員全包下去，還傳出要等新黨魁選出（預計3月17日）、交接後才下台，又在玩「請辭待命」的政治遊戲嗎？看來好戲還要再上演，讓我們繼續看下去！

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