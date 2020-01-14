自由開講》0111之後，一起回家吧

魚膏

上周末的大選，你我這次歸心似箭，為喜歡的候選人投下神聖的一票，盡了一份守住台灣民主的心力。

但，下一次回家是什麼時候呢？過年領紅包？端午還是中秋？

你支持的候選人並非神主牌，別讓他們單打獨鬥，也忘記你的戶籍在此，永遠有參與這個地方公共事務的權利，去了解地方真正需要的是什麼。（資料照）

大家狠有默契的知道，身為年輕人的我們在這次選舉的世代拉鋸戰中獲勝。2018年的公投並沒有失敗，擔心因婚姻平權會喪失這次選票的年輕世代們，總算放下了心中的大石。

開票當晚身邊許多朋友傳來的即時戰況中，進步派（年輕）戰勝保守派（年長）、台灣囡仔（年輕）戰勝了地方派系（年長）。為什麼有這差別？年齡分佈為何一眼就讓人看得出來？因為，這一年多以來，經歷兩次大選，我們都明白了兩個世代堅守的價值分別是什麼，而又為什麼有這差距的存在。

年輕人越少的地方，政治勢力越保守、利益的影響也就越大。年輕人不在家期間，陪伴長輩的只有地方的保守氛圍，他們不知道現在世界走到哪裡，也不知道下一代的想法到底變成什麼樣子了。這其中，或許摻雜了資訊不對等，與同溫層所關注的政策焦點不一致；也或許，我們對彼此的認識還不夠深，溝通得不夠徹底；也或許是我們不願意先踏出溝通的那第一步。

現在我們看到進步的價值正在翻轉！

謝謝長輩們在這關鍵的一戰，選擇了我們年輕世代大多數信仰的自由民主、國家尊嚴、環境保護、平權價值，真的萬分感謝。

但，大選當天，年輕人們回家投給了自己喜歡的候選人了，然後呢？選舉結束後又到另一個地方去了？

年輕世代選出的候選人，要留在地方服務那些當初可能沒把票投給他的長輩們，留在地方的人，承接外地遊子們的期望，而這些遊子卻在投票後往另一個城市裡繼續尋找他們的進步價值，留下地方與長輩。

年輕人們，有空回家看看吧，與地方「說說話」。你支持的候選人並非神主牌，別讓他們單打獨鬥，也忘記你的戶籍在此，永遠有參與這個地方公共事務的權利，去了解地方真正需要的是什麼。

多回去看看，地方永遠有進步的可能，價值一定存在！我們不僅是台灣囡仔，也是地方ㄟ好囡仔！

（研究生）

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