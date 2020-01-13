胡，怎麼說》台灣選民的「817萬公報」



蔡英文獲台灣史上最高的817萬多張選票，勝選連任總統。這是台灣817萬選民共同簽署認證的「817萬公報」，向中國併吞說不！向「九二共識、一個中國、一國兩制」說不！

蔡英文獲台灣史上最高的817萬多張選票，勝選連任總統。（路透）

台灣選民的「817萬公報」才剛完成簽署統計並發布，中國黨官喉舌新華社、人民日報、環球時報等，馬上氣急敗壞的接連對台灣的民主選舉極盡誣衊之能事，竟謊話連篇、含血噴人、無的放矢的平空指控台灣選舉受「暗黑力量」控制、骯髒不公正、民進黨操作仇中會受到報應、歷史罪人、將被兩岸社會共同唾棄....。

真是狠話、骯話、幹話罵盡，反正狗嘴吐不出象牙！沒有民主選舉、沒有自由、更完全不知人民直接選舉總統是什麼的中共，竟厚顏無恥的對台灣選出自己的國家領袖說3道4，企圖干預台灣選舉的紅頂黑心黑手暗黑力量就是中共，先回去自己照照鏡子，看看自己的醜惡面目吧！

中共中央台辦、國台辦11日深夜急發聲明，堅持和平統一、一國兩制，堅持一個中國，堅持九二共識、堅決反對台獨...，反正就是堅持、堅決云云，就是完全不提817萬台灣選民以選票支持蔡英文總統-共同簽署了新「817萬公報」。

中共中央台辦、國台辦11日深夜急發聲明，堅持和平統一、一國兩制，堅持一個中國，堅持九二共識、堅決反對台獨...。圖為中國國台辦發言人馬曉光。（中央社資料照）

昨天，中國外交部可忙翻了，美國、日本、澳洲、歐洲多國、友邦及友好國家、歐盟等國際組織等逾60個政府及機構發表官方聲明，讚揚台灣選民順利完成民主選舉、祝賀蔡總統高票連任，由於各國祝賀聲明大爆發如雪片傳來，中國外交部忙著阻止、阻止不成就忙著抗議、抗議不成就忙著連連重彈台灣是中國一部分的老調，忙著威脅各國不准祝賀台灣、不得干預內政...。

中國外交部真的在瞎忙又惡搞，企圖淹掉台灣選民選出蔡英文連任總統的「817萬公報」，反而讓世界各國更加注意台灣，注意民主台灣的817萬選民（57.1%得票率），選出自己的國家元首，注意蔡英文領導台灣扺抗中國威迫恫嚇併吞，因而獲得選民高度支持的事實。

台灣大選蔡英文總統成功連任，日本外務省在官網發布外相茂木敏充祝賀談話，並透過推特向外公告。（圖擷自推特）

依中國傳統標準，中國外交部、國台辦那些官兒、尤其是中共喉舌媒體，無視於台灣選後的兩岸形勢，就寧左勿右、寧鷹不鴿、狠、幹話說盡，直把習近平當做偏信偏聽的「暗君」，他們也就是「逢君之惡」的奸臣之流而已！

817萬台灣選民簽下「817萬公報」，就是用選票向中國說不！誓言共同護民主、顧台灣！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法