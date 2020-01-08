伊朗與西亞世界》蘇萊曼尼死後伊朗與美國的下一步

美國雖在1990年打過波斯灣戰爭，但當時戰場僅在伊拉克一帶，同時是布希家族執政時期。如今若與伊朗開戰，美國將要應付的是整個波斯灣，恐怕不是那麼容易。今日的伊朗不再是19世紀受到英國與俄國南北夾擊的伊朗，而美國也不再是冷戰時期氣勢正盛的美國了。伊美的實力一消一漲，誰會吞敗仍是未定之天。

陳立樵／輔仁大學歷史學系助理教授

2019年1月4日，伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolution Guard Corps, IRGC，後文簡稱「革命衛隊」）的聖地旅（Quds Force）指揮官卡希姆蘇萊曼尼（Qassem Soleimani），在巴格達（Baghdad）遭美軍空襲擊斃。伊朗外交部長扎里夫（Javad Zarif）抨擊這是美國的「恐怖行動」，而美國川普（Donald Trump）政府稱其為自我防衛行動。伊朗精神領導人哈梅內意（Ali Khamene’i）隨即任命兩伊戰爭（Iran-Iraq War）時期的重要將領卡阿尼（Esmail Qaani），擔任聖地旅的新指揮官。此事連日來登上新聞頭條，美伊緊張情勢升高，蘇萊曼尼之死是否會成為伊朗與美國開戰的導火線，全球都在關注。

1979年之後成立的革命衛隊，目的是剷除舊巴勒維（Pahlavi）政府的「遺毒」，並發揮「革命精神」讓伊朗走上「伊斯蘭正道」。40年之後，革命衛隊在伊朗不管是對內或對外都具有重要地位。其中，聖地旅的重要性在於伊朗對外的行動上，例如在黎巴嫩、敘利亞、伊拉克，以及在巴勒斯坦、葉門、巴林。蘇萊曼尼所指揮的聖地旅近年來對伊斯蘭國（ISIS）的行動頗有成果，也使他成為伊朗國內的戰爭英雄。美國暗殺蘇萊曼尼，背後或有處理西亞地區重要威脅的意涵，以今日的局勢來看，伊朗與敘利亞、伊拉克、土耳其、俄國關係密切，甚至整合一部份西亞世界的態勢已然成形，蘇萊曼尼之死對美國而言或有破壞整合的效果。當然不排除蘇萊曼尼之死一如先前除去伊斯蘭國領導人巴格達迪（Abu Akbar al-Baghdadi），做為川普競選連任時驕其國人的新政績。

「革命衛隊」聖地旅指揮官卡希姆蘇萊曼尼，在巴格達遭美軍空襲擊斃。（AP）

美國在二戰後才逐漸於伊朗發揮影響力，主要著眼於石油利益以及圍堵蘇俄的共產勢力。1951年伊朗首相穆沙迪克（Mohammad Musaddiq）主張石油國有化，希望藉此趕走在伊朗掌握近50年石油利益的英國伊朗石油公司（Anglo-Iranian Oil Company, AIOC）。此舉對國際強權的石油利益將造成鉅額損失，也引發美國關注，甚至表示有情報顯示穆沙迪克與蘇俄合作。最後美國中情局（Central Intelligence Agency, CIA）進入伊朗，於1953年8月搞垮穆沙迪克政府。許多學者認為這是伊朗人反美的開端，也是1979年伊朗革命之後反美浪潮得以席捲的遠因。無論這種說法是否合理，當時的美國的確只要一聲令下，要誰倒下誰就得倒下，甚至全世界就壟罩在順美者昌，逆美者亡的氣氛中。

1979年伊朗革命之後，宗教人士何梅尼（Ayatollah Khomeini）的反美立場，引發該年11月4日美國的駐伊朗使館受到包圍、突破，隨後館內人員遭挾持444天的人質事件。美伊關係破裂，之後開啟近40年美國對伊朗的譴責、封鎖、制裁的歷史。然而，從歷史脈絡來看，除了何梅尼以來的反美立場與人質事件之外，伊朗對美國並沒有任何侵略性質的行動，甚至可說沒有破壞和平的意圖。1989年何梅尼去世之後，伊朗精神領導人由哈梅內意擔任，雖然繼續維持何梅尼路線，但歷任總統對外都曾表達接觸與交流的意願。

然而，國際間對伊朗釋出的善意似乎不表認同，美國當然更不可能放下霸權身段。不斷有消息指出伊朗資助黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）與支持巴勒斯坦的哈馬斯（HAMAS），等於支持恐怖主義、主導恐怖行動。只是因為伊朗與美國的對立、真主黨與哈馬斯與以色列的對抗，只要站在「政治不正確」那一方，做什麼都不對。換位思考，美國也在各地區進行軍事行動、強力資助以色列，何以沒有太多輿論予以抨擊？何以就不是支持恐怖主義、主導恐怖行動？

今日的伊朗早非吳下阿蒙，幾次弄下美國的無人機，顯然國內並非沒有人才與技術。伊朗可以有軍事武力進入敘利亞與伊拉克，代表有一定程度的實力。只是伊朗在國際上沒有話語權，所以人們只知道歐美的科學家、資本家、企業家，卻不曾關注伊朗已經發展到什麼樣的程度，甚至把伊朗當作所謂落後的第三世界來看待。這次蘇萊曼尼之死，街頭聚集無數的伊朗人，有媒體指稱這幾乎與1989年何梅尼去世時無數人為他送行的場面一樣浩大，也代表近年來川普政府的作為，對伊朗人來說實在是忍無可忍。

蘇萊曼尼之死，街頭聚集無數的伊朗人，有媒體指稱這幾乎與1989年何梅尼去世時無數人為他送行的場面一樣浩大，也代表近年來川普政府的作為，對伊朗人來說實在是忍無可忍。（AP）

儘管美國前任總統歐巴馬（Barack Obama）不見得對伊朗比較友善，但至少接觸與交涉仍是多數人較能認同的作法。伊朗精神領導人哈梅內意說，「他們會反擊、會復仇，直到最終取得勝利。」川普的行動有「讓美國再次偉大」（Make America Great Again）的用意，但是對伊朗人眼中，川普所為是「讓美國再次成為邪惡撒旦」（Make America Great Satan Again）。明年川普連任的可能性極高，畢竟川普任內並沒有對過去的政策有什麼轉向，至少對伊朗的態度並沒有改變。但是，經過此次事件，往後伊朗及其盟友大概更不可能與美國有任何讓步妥協，這將會是川普的美國所要付出的代價。

雙方是否會因此開戰？這大概是很多人最想問的問題。但戰爭意謂人命的損傷、家庭的破碎，沒有人希望如此，搞不好連川普都不見得作如是想。美國雖在1990年打過波斯灣戰爭（Gulf War），但當時戰場僅在伊拉克一帶，同時是布希家族執政時期。如今若與伊朗開戰，美國將要應付的是整個波斯灣（Persian Gulf），恐怕不是那麼容易。今日的伊朗不再是19世紀受到英國與俄國南北夾擊的伊朗，而美國也不再是冷戰時期氣勢正盛的美國了。伊美的實力一消一漲，誰會吞敗仍是未定之天。

此外，伊朗境內的民眾與海外僑民私下發動報復行動的可能性也升高，至少目前的緊張情勢將激化1979年以來伊朗民眾的反美情緒。即使上個世代的部分伊朗人認為美國人質事件只是意外插曲，但對這世代與下個世代的伊朗人而言，「抗美」將成為「內建」屬性。

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