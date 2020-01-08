自由開講》用選票抵制不正常報紙

好久沒有認真閱讀中國時報，以前對這份報紙有份特殊的感情，阿扁競選連任，掃街中槍，我投稿「時論廣場」一篇「選舉不能失去人性」，論述阿扁挨槍，還要受到有心人的惡意中傷，政治不該失去人性。在杜正勝擔任教育部長，大力推動以台灣意識為教育的核心精神，我也寫了好幾篇文章，區別文化和國家不同的意涵，希望台灣不要跟中國綁在一起，教育應走出台灣的主體價值。

昨天是旺旺集團入主中時以來，第一次特別用心看完整份中國時報，內心卻感到很震驚這是台灣的報紙嗎？中國時報的論述，以及對一些事件的報導，更應驗了為何台灣是不正常國家，特別在新聞產業方面的不正常現象。

中國時報的論述，以及對一些事件的報導，更應驗了為何台灣是不正常國家，特別在新聞產業方面的不正常現象。圖為去年「反紅媒遊行」照片。（資料照）

當全世界都在質疑中國表面繁華燦爛的經濟背後的真相，加上美國對於中國經濟一連串的制裁，希望中國能回歸善意對待世界的一面，不能老是躲在保護經濟下享受優惠，更嚴重的是利用滲透方式，吸取他國科技智慧上的發展。中國時報卻用長篇的社論，強調台灣對中國經濟的依存，是「兩岸經濟關係已經無法切割」，主張「這才是中國因素的真相」。意指依靠中國才是王道，中國已然在世界經濟稱王，台灣不能違悖這樣的方向。

認真看了中時的所有版面，對於台灣的政府，極盡抹黑的醜化，卻對中國的報導，極度的美化與渲染，應該世界上沒有那個國家的報社，會有這般走樣報導，忘情地為他國演出，而且這個國家還是對台灣武力相向，存有敵意的對待。用頭版報導，捏造政府打壓言論自由，將惡意傳送不實消息，製造人民對政府仇恨與敵意的有心人的特例，誇大為人民的憂慮。用民進黨一直自豪的推動民主台灣，將他污名化為反民主，有了權力後的傲慢。這樣的現象，彷彿看到當年以台灣之子驕傲，是民主政治政黨輪替後，阿扁擔任二任總統後，遭受清算後，以貪污的罪名入獄，這樣的手段，有意讓台灣人對民主政治失去信心，有這個政治清算的影子存在。

唱衰台灣民主之外，中時還不忌諱當了中共的啦啦隊，還用大幅版面，刻意幫中共官員發聲，報導「重申一國兩制香港將繁榮穩定」，成了中共的「官媒」，並且幫中共宣傳外貿利多與外商將擴大投資的消息。過分的友善、矯情與討好，中國時報的任務，好像只會惡意醜化台灣政府，粉飾美化中共的執政。民進黨做得有多不好，總比中共好得太多了，媒體的不正常，更突顯台灣需要堅守主體性的價值，捍衛台灣要抵制這樣胳膊向外，槍口向內的不正常媒體。用選票選出捍衛台灣主權的政黨，正式對這樣惡質媒體的最大的抗議！

（教育人員）

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