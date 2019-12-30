自由開講》藍營拖延「反滲透法」，是在等「援軍」進立院？

宇文自由

「反滲透法」將在今年的最後力拼三讀，在這場堪稱是2019年民主對抗極權的「終局之戰」中，處處可見中共官方勢力及其在臺盟友的極力反撲。而反對的理由也依舊荒謬，聽著中共聲稱自己如何心繫臺灣「不要開民主倒車」與「實施綠色恐怖」等，既有種脫離於現實的虛幻感，更充滿著滿滿地諷刺。

拜託，中共你們真正在乎的，是擔心自己未來要繼續併吞臺灣的工作不再能那麼「方便」吧？千方百計地要對你進行控制與滲透，然後居然還不准你立法反制，這種「不但要打你，還不許抵抗」的野蠻行徑，大概也只有中共做得出來。

唯一應該因反滲透法而感到緊張害怕的，只有那些不知為何總在認真替中共的戰略與利益而著想的人吧？（資料照）

行前「明知」且「故意」，行為「滲透」又「不法」

在「反滲透法」的議題戰場上，本質其實很簡單：一項必須要同時滿足「明知是在替其進行滲透」，且「確實受其指示、委託或資助」，然後還得是要從事非法的「政治獻金、競選活動、遊說、擾亂社會秩序或干擾集會遊行、妨礙選舉與公民投票」等五種行為的立法。

換言之，你必須是「明知」且「故意」，且從事的是同時滿足「滲透行為」與「不法行為」二者，才將會是「反滲透法」的規範範圍。唯一應該因此法而感到緊張害怕的，只有那些不知為何總在認真替中共的戰略與利益而著想的人吧？

藍營的「反反滲透」理由，連自己都無法說服

看著泛藍陣營中的許多人努力尋找著各種「反反滲透」的理由，真的差點要替他們感到同情。那樣的論述總是再牽強與荒唐不過，弄到最後連論述者自己都說服不了自己，遑論人民。於是也只好一換再換：

一下子說以後所有旅行社的「商業代理人」都會遭殃，一下子又說這是在阻礙退將們的「赴陸交流」；一會兒說中共都在「惠臺」，只有民進黨在「鎖國」，一會兒又突然承認「『國安五法』很讚可以保護大家」，所以不用再多立一個「反滲透法」；胡扯亂蓋地試圖把天地神明都給扯進來，又嚷嚷著什麼「綠色恐怖」和「重返戒嚴」啦......總之就是亂槍打鳥、無的放矢，只求能在「主子」面前有所表現，並看看能不能永無止盡的拖延下去。

當上述「反反滲透」的理由與論述都被逐漸戳破（有些甚至他們自己就前後矛盾了，根本無需反駁），甚至是中共對於臺灣的各種滲透與介入，早已明顯到了恐怕只有光譜最極端者的新黨、統促黨之流能夠睜眼說出「哪有什麼滲透？祖國都是善意」的瞎話的地步；這群「紅藍聯合軍」也只好換成了新的反對論述：要求要等選後，由「新國會」來主導法案的審查。

「看守國會論」的荒唐，無視57%支持立法的民意

訴求要由「新國會」來審查「反滲透法」的理由，表面上看是聲稱「新民意已經產生」，因此現在的「舊國會」不具備繼續立法的正當性──藍營政客與智庫甚至不惜用「看守國會」來形容現在的立法委員們。但，既然新一屆立委仍未選出，現任的立委任期更未結束，那所謂「新民意」到底是什麼？又是依據什麼標準得來的呢？──是那種「反正不知道為什麼就是覺得很多人會挺我，所以下一屆國會多數就是我們」的意識流選情分析，還是根據民調數字的科學預測結果？──別忘了，某黨的總統候選人還將民調跟某種隱疾相提並論呢，怎麼你們現在又相信民調了呢？

何況，也從沒聽過在選舉日之前，根本還沒有任何開票結果或新人就任，就在那邊給別人貼標籤說是「看守國會」的；照這樣看，那每四年我們的政府總預算等不是就要停擺一次？因為那逼近選舉的最後會期裡，每位代表著「舊民意」的「看守委員」根本沒正當性去審下個年度的政府預算？難道政府就要這樣停擺下去，無視國家不該有一日停止前進的原則？甚至是無視於中共對臺的威脅與滲透加劇，且還有高達57%以上支持要立「反滲透法」的（真正的）「最新民意」嗎？

說什麼要留給「新國會」要審查「反滲透法」的理由，完全是「旨在拖延」並「力圖破壞」的偽裝。中共近來將對臺灣的介選力道與資源幾乎完全投注在了立法委員選舉上，就是為了要在「總統無望」的情況下，力拼「國會翻盤」，以便對蔡英文政府的下一任期進行更多掣肘。雖然國共完全沒有把握，2020年選後的「新民意」能夠保證國親與民眾黨等「泛藍聯盟」能夠達國會多數，但能拖一日是一日，且拖到那時再決戰，也絕對會比此時普遍民意對於「中共介選」與「紅色滲透」的強烈警覺下，更有能阻擋法案的空間與力量。

國共的無限期拖延，旨在等送「紅色援軍」進立院

最後更別忘了，中共對泛藍勢力在「新國會」能掌握多少席次並無把握，但卻可以清楚地看到，北京所心屬的戰友更絕對不只一個。縱使泛藍聯盟在選後仍無過半優勢，也縱使臺灣社會屆時仍表現出對「紅色滲透」的強烈反感──但只要「紅藍聯合軍」能多送進幾個成員到國會裡，就足以發揮最小成本，在體制內對臺灣的國安建構與民主防衛進行最根本的干擾與破壞，更遂行那些他們總在公然唱和的中共對臺圖謀。

你能想像：聽習近平訓話的吳斯懷（國民黨不分區第四名）、支持「一國兩制臺灣方案」的邱毅（新黨不分區第一名）、力挺「送中條例」與暴力港警的葉毓蘭（國民黨不分區第二名）、主張簽署「兩岸和平協議」的曾銘宗（國民黨不分區第一）與吳敦義（第十四名），甚至是揚言要迎接解放軍「開島」的張安樂（統促黨不分區第七名）等等，如果真的把攸關國家安全與民主自由的「反滲透法」交給這些人審查，豈不是「請鬼拿藥單」嗎？中共知道了，又會笑得有多開心呢？

國安大門不應敞開，更不該讓他們有「開島」機會

「反滲透法」力求在目前採取「最小範圍」以求發揮「最大效用」的管制邏輯下，能夠即時發揮「抗中護臺」的實際效用。而面對中共不斷加大與變化的各種滲透手段，臺灣更絕對需要透過制度面的立法與強化，才足以建立起夠堅固的防衛之牆，阻卻來自他國的各種間接侵略與敵對作為。

你可以說，它仍不足夠或完美；更可以說，未來針對「紅色媒體」、假消息攻勢攻擊與地下賭盤操控等，臺灣也應建立起相對應的民主防禦機制，不能讓我們引以為傲的民主自由毫無警覺地暴露於境外敵對勢力的惡意居心之下──但或許我們都必須承認，像「反滲透法」這樣的立法絕對有其迫切與必要；我們更絕對不能，坐視或等待著像吳斯懷、邱毅、葉毓蘭或張安樂這種人，來主導我們對中共的反制作為、破壞與拖延我們的民主防衛，甚至是敞開我們國家與國安的大門，「開島」歡迎著「祖國」的到來。

（政治工作者）

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