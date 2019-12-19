自由開講》做正確的事：推動分級醫療落實雙向轉診

朱益宏

大醫院門診下降2%的政策，近日媒體有多篇報導，如醫院自願降級或自行吸收健保診察費等規避門診減量云云，引起輿論及大眾的關注。台灣全民健保以高效率、低價格、廣覆蓋而聞名世界，但每人每年門診平均就診15次，造成健保財務沈重負擔，甚至2021年將面對健保費調漲的壓力。

因此，小英政府在執政之初，就大力推動分級醫療，一方面期望校正台灣畸形的醫療體系，另外一方面也希望節省健保支出，讓全民繳交的健保費能真正用在刀口上。

政策除推動醫學中心與區域醫院年減2%的措施外，為讓大型醫院能夠專注在急、重、難症的治療，自106年起已陸續投入近百億用於急重難症支付標準的調整，藉此平衡大醫院配合下轉輕症，同時引導臺灣醫療體系轉型為以基層、社區醫療為主，大型醫院為後盾的正三角形。

只要是合法設立醫院，符合健保相關規定，就可提供民眾醫療服務並向健保申請費用，所以並不會因區域醫院改為地區醫院，影響民眾的就醫需求。（資料照）

此項政策於明年進入第三年，是真正的深水區，事實上在門診減量措施啟動後，大多數的醫學中心已主動與基層診所、地區醫院合作，展開新夥伴關係，甚至派遣醫師與社區醫院合作，將輕症與適合社區醫療的患者轉診到適當的院所。目前下轉請況雖未如預期，但每年均有所增長，持續推動必能達到預期成效，正確的事情，不該半途而廢。

再說，現行台灣醫院評鑑，雖分有醫學中心、區域醫院、地區醫院三個層級，但健保的醫療服務給付，絕大數沒限定只能那個層級提供，只要是合法設立醫院，符合健保相關規定，就可提供民眾醫療服務並向健保申請費用，所以並不會因區域醫院改為地區醫院，影響民眾的就醫需求。

況且，地區醫院的平均費用較醫學中心、區域醫院低，在不影響民眾就醫的情況下，增加地區醫院的家數與分佈，讓輕症、慢性疾病與初級照護回歸社區，也是此政策的目標，以達到節省健保費，節省民眾的部分負擔（240元變80元）及促進民眾就醫的便利性，讓民眾實質獲利。

誠摯呼籲主管機關及社會大眾，做正確的事，堅持到底才能成功，推動分級醫療雙向轉診，讓台灣醫療體系回歸正金字塔，健保永續，大家一起支持。

（台灣社區醫院協會理事長）

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