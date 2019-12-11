自由開講》從法國年改爭議看台灣的年改！

◎黃揚名

這幾天，法國總理馬克宏因為想要推動年金改革，引起了法國大罷工。這個預計推動的年金改革，希望讓把法國複雜的年金系統統一，並且保障人們只要有工作，就有存年金的權益。

這幾天，法國總理馬克宏因為想要推動年金改革，引起了法國大罷工。（法新社）

法國是目前世界上法定退休年齡最年輕的國家之一，目前是62歲，而且他們每年有14%以上的GDP都用在年金上，這個比例是全球最高的比例之一。從這兩項數據，就可以知道法國對於年改的需求，跟台灣相比毫不遜色。

或許因為法國一直沒有大幅度修改年金的制度，以至於對改革持最多反對意見的是年輕族群，而不是年紀稍長的族群。不少工會的訴求都是，他們不希望新制度讓他們需要工作比較久，但卻只能領到比較少的退休金。

看到這樣的訴求，不得不說法國人真是捍衛人權的典範；只是天下沒有白吃的午餐，面對高齡人口的增加，如果制度都不做出改變，那麼只有增加稅收或是政府預算會受到擠壓這兩條路。

法國人顯然也不是沒有意識到問題的嚴重性，因為有調查顯示有四分之三的民眾認為年金制度需要改革，只是很顯然現在的改革，並不是他們期待的。

法國人顯然也不是沒有意識到問題的嚴重性，因為有調查顯示有四分之三的民眾認為年金制度需要改革，只是很顯然現在的改革，並不是他們期待的。（法新社）

雖然法國年改罷工和台灣的年改爭議本質上不盡相同，但都涉及了一些人權益的受損，這是無庸置疑的。但是，台灣年金的規則比法國單純多了，而且其實在年改爭議發生之前，台灣的年金早就滾動式修改了，不像法國是已經很久沒有修改了。

不知道法國最後會用甚麼樣的方式來面對，還蠻讓人好奇的。事實上，1995年法國就曾經想要推動年改，當時兩百多萬人上街頭，癱瘓了國家三周之後，政府退讓，當年的總理雖然暫時保住了位置，但兩年後的大選也沒能續任。

24年後的今天，是法國再次嘗試年改，老年人口大概增加了5%，到達19.6%，年齡的中位數上升了5歲，到達約42歲。值得慶幸的是，法國的生育率從十年前就有接近2的水準，讓人口老化的現象沒有像台灣嚴重，且人口是持續增加的。

不論法國最終用了甚麼方式解決，或甚至再度延緩年改的執行，在台灣的我們都該想想，面對人口即將開始減少、高齡人口持續攀升的未來，我們還能夠做些甚麼。

畢竟，我們每一個人都會一起變老，我們當然有權利可以為了不犧牲自己的權益而反對年金改革。但人口結構改變的趨勢是明確的，我們也必須嚴肅面對。

直白的說，就算法國這次年改又被擋了下來，我們也不可能期待台灣的年改回頭；因為我們人口老化的速度比法國嚴重，加上少子化的衝擊，我們根本沒有法國的本錢。

我們必須往前看，而不是留戀過去的美好，因為大環境的局勢早就大不如前了。唯有認清我們的處境，積極面對，台灣才能走出一條生路！

（輔仁大學心理系副教授）

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