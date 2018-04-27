自由開講》年金改革暴力衝突何時解？

◎蕭逸夫

自蔡英文出任總統以來，退休台灣年金改革的抗議活動一直沒有中斷，公務員教師退休年金改革通過了，現在軍人年金改革繼續有爭議。八百壯士每天抗議，暴力逐步增加，在軍人年金改革草案中，將領的退休金非常優厚，已經通過警消退休年金改革，警消得到退休金較少，退休警消就開始發動更嚴重的暴力衝突。破壞社會的和諧，政府還有勞工和農民年金改革需要解決。這意味著抗議事件將繼續發生！

自蔡英文出任總統以來，退休台灣年金改革的抗議活動一直沒有中斷，公務員教師退休年金改革通過了，現在軍人年金改革繼續有爭議。（資料照）

台灣的年金體制相當複雜，公務員、教師、警察、消防員，軍人、勞工、漁民及農民都有自己的退休年金，退休福利有很大差異，讓年金改革非常困難，現在通過的年金改革，暫時延遲年金破產的問題，年金破產的問題一定在幾年後會重現，類似的爭議和挑戰性的抗議將會重演，這給中國搞統戰的最好的機會，也提供了機會給中國間諜，潛服在中國滯台人的第五縱隊來搞顛覆，複雜的年金體制需要簡化為政府管理的全民年金和個別團體管理的團體或個人退休年金。

全民年金：維持每個人最基本有尊嚴的生活是政府的責任。

年金的財務安排，政府和個人都有責任，在工作期間人民存入退休帳戶，這些儲蓄做為維持退休後生活的收入，政府的責任是確保每個人都能夠維持最基本有尊嚴地生活。政府管理的退休計劃是用稅收的支持，公務員，軍人，警察，消防員，商人，勞工或農民，所有人都繳納入同一樣社會保險稅，人民可以改換職業，對他的全民年金沒有影響，所有的退休年齡都是一樣的，提前退休的年金將根據提前退休的年限相應減少，退休後大家不管他們的職業別或他們的官員級別退休福利是按同一樣的制度計算，沒有職業和級別的區別。

政府依收入來徵稅「社會保險稅」，成為「全民年金信託基金」來支付退休福利，退休福利取決於他們的累計貢獻，徵收年份的納稅額有一個上限，退休福利也有一個天花板上限。

年所得低於納稅額上限需要繳納「所得稅」以及「社會保險稅」。年所得高過於納稅額上限的部分需要繳納「所得稅」，但免除徵收「社會保險稅」，每年份徵收社會保險稅的上額和退休福利，都要進行調整，沒有「信賴保護，不溯既往」這樣不能改變的原則，法定稅率沒有必要改變，如果信託基金需要更多的稅收，政府提高應納稅額的上限。基本上，是對高收入群提高徵稅，對低收入公民沒有影響。

團體或個人退休年金：想要有額外的退休收入，可以自願性的參加團體或個人年金儲蓄和投資。

一個人想要更舒適的生活方式，那麼他們需要額外的儲蓄來來提供更多退休後生活的收入，這是自願性的儲蓄和投資，政府給予優惠的延後稅收〈deferredtax〉的來鼓勵人民增加退休的儲蓄，投入退休年金的錢，不需要馬上納稅。投資收益稅也不需要馬上被徵稅，退休後領出退休年金，才需要繳「所得稅」。

延後稅收〈deferredtax〉的錢額有上限，在上限內，個人可以決定投入多少，公司團體可以提供對等的投入，退休收入的多或少，取決於個人投入資本的選擇和投資的回報，投入的資金和利潤收入只能在退休時作為一次提取或是年度分配提取。提取時就應納稅。

團體，雇主，工會，委託有良好的信譽公司經營他們的年金，政府提供有利的投資環境和防止金融機構濫用以確保投資的安全，要分散投資的風險，政府可以限制投資的百分比分配，每個投資不能超過限制的比例避免資金集中於高風險，投機類型的投資，個人選擇自己的風險和回報。沒有公平不公平的問題，個人，不是政府，應對這部分退休收入的負責。

為了實現這一目標，應該將現有每個群體已經存入的退休年金，分成兩部分。通過一個公平的方法，使用精算來估計每個團體的退休基金，應該轉移到多少到政府管理的全民年金，額外的資金可以轉移到團體管理的團體年金，這是實現一勞永逸年金的唯一途徑。

（退休醫生）

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