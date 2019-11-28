林濁水觀點》紅通通的立委名單會選得多慘？ 比2016慘，區域低於20席不是夢

國民黨不只國會多數的美夢必定幻滅，而且2016年的20席位肯定是保不住了！可是奇怪的是，國民黨一點都不在乎的樣子。年輕人擔心了直言，結果被開除黨籍；有些立委候選人擔心卻又敢害怕不敢言，還有些立委候選人堅信靠韓國瑜自己就會神力比超人。於是鐵達尼號就繼續勇往直前，奔向冰山了。

林濁水

假使香港建制派區議員可以從267席一夕之間掉到59席，和被殲滅沒有什麼差別，那麼不分區名單紅通通，居然還拿挺港警的、端坐聽習近平訓話的，甚至高嗆武統當招牌的，一副準備豪邁地跟隨香港建制派前仆後繼的國民黨，到底會選得多壯烈？

答案是這樣：依這幾天國民黨在民調上出現的數據來看，除非在明年初投票前，民進黨出了什麼天大的紕漏，否則2020國民黨的立委肯定選得比2016年還慘！區域不到20席不是夢！

這一次香港選舉，建制派候選人席位慘到只剩下13%，輸給民主派的86%，關鍵在於單一選區的效應，否則單單看得票率，民主派57.2%，建制派40.6%，雙方只差16.6%。這樣的差距遇到單一選區制度的放大效應，席位差才被衝高到73%。單一選區制度發揮了驚人的追究政治責任威力，狠狠地把做錯事的香港政府教訓了一頓。香港如此，預計明年1月11，被染得紅通通的國民黨名單又會如何？假如沒有天崩地裂的事件爆發，那麼國民黨保證也會被單一選區制度的威力整得不成人形。

這麼嚴重？事實上早在這次香港選舉前，從2008年開始，這個制度的威力已經強而有力地在台灣展現過3次了。

香港選舉，建制派候選人席位慘到只剩下13%，輸給民主派的86%，關鍵在於單一選區的效應。（EPA）

2008年區域立委選舉，聯合作戰的國、親、新得票率合計53.5%，比民進黨的38.2% 只多了15.3%，但是席次被巨幅擴大成61比13。換算成百分比是82.4%比17.6%，在得票率和席位比上，倒真是和香港這次選舉太接近了。這數據上的類似，道理清楚，當然不是湊巧。

到了2012年更戲劇性，國民黨得票率48.12%，民進黨44.45% ，雙方只差了3.67%，但席位居然是44比27，換成百分比是62%比38%。

有了這兩次選舉的經驗後，2015年3月我檢查了各立委選區的狀況後，很大膽地預估，2016年綠營將以71比42大勝於藍。

當時不管藍綠都認為我的話是天方夜譚不值一哂，不料8個月後選票開出來，綠藍席位居然硬生生地是73比40，出入只有兩席。

進一步看，2016的情形是國民黨得票率38.71%，民進黨45.08%，差距才6.37%，但是席位是20比49，差了一倍還多是29席1。單一選區的擴大效應真是太驚人了。

現在，各家民調調查都發現，在一兩週前，國民黨雖然總統已屬於必輸之局，但是國會選舉支持度卻都領先，例如蘋果民調，區域立委民進黨支持度才25.1%，落後於國民黨的29%。落差雖然只有3.9%，數字很小，但是已經比2012年的3.67%稍多了，這樣的差距再經單一選區制擴大的效應，藍勝綠的狀況將有機會比2012年還過份。於是2020後，台灣政治將是一個朝小野大格局。

然而，在國民黨提了紅通通的名單後，各家所有的民調出來，區域立委支持度全部逆轉成綠大於藍，以蘋果為例，區域立委支持度民進黨31.5%，國民黨25.4%。假使這落差直維持到投票日，國民黨之慘將達到非常恐怖的程度。區域立委2016的20席必將不保！

在國民黨提了紅通通的名單後，各家所有的民調出來，區域立委支持度全部逆轉成綠大於藍。（本報資料照）

由於區域立委，依目前態勢，小黨擁有席次機會微乎其微，所以推估時，兩大黨的支持度民進黨31.5%，國民黨25.4%可以直接轉換成得票率55.4%比44.6%，雙方落差是10.8%。這落差比2016的6.37%還大了不少，於是結論將是：國民黨不只國會多數的美夢必定幻滅，而且2016年的20席位肯定是保不住了！可是奇怪的是，國民黨一點都不在乎的樣子。年輕人擔心了直言，結果被開除黨籍；有些立委候選人擔心卻又敢害怕不敢言，還有些立委候選人堅信靠韓國瑜自己就會神力比超人，至於大老，雖然有的說名單不好，但是這名單不是他們塞人共襄的善舉嗎？於是國民黨就把紅名單保護下來了；至於韓國瑜，更在總統選舉戰場勇猛地把草包當神力，努力地秀，來和立委選舉戰場中的紅名單相輔相成，於是鐵達尼號就繼續勇往直前，奔向冰山了。

唉，就這樣了，曾經是多少人拋頭顱灑熱血建立起來的百年政黨！

註：

1. 如果把減半造成的國民黨紅利，原住民4、金門1、馬祖1扣掉，國民黨更落到只有可怕的14席！倍數是3！

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