自由限時批》香港民主勝利！敲響了共產黨的喪鐘！

◎東方亮

香港人站起來了！為爭取自由民主的鮮血沒有白流！亦為「光復香港，時代革命」劃下民主新頁，贏得世人禮讚！名垂青史！

此次香港泛民主派在地方區議會選舉中大獲全勝，勇奪376席過半，將可左右特首選舉，林鄭月娥下台在即，殆無置疑。

截至今天上午11時，非建制派已在所有民選的452席次中拿下388席，席次占比為85.8%，得票率為57%，而非建制派中以泛民主派為絕大多數，則拿下376席。

親中共建制派僅拿下58席，席次占比12.8%，得票率41%。

由此選舉事實証明，中國共產黨的槍捍子，贏不了民心，也抵不住自由民主的浩蕩世潮洪流，無異敲響了自己的喪鐘！

此次香港民主派在區議會席次大勝！更振奮了世道人心，再次証明自由民主必然戰勝共產極權！

例如親中建制派的慘敗，就是例証，親中共的建制派僅獲得58席（相較於上屆選舉，建制派失去了逾200個席次），等同向中共「投下不信任票」！

昨天舉行的區議會選舉，投票率高達71.2%，有294萬人投票，是香港歷來各種選舉中投票率最高的一次。上屆區議會選舉的投票率只有47.01%，投票人數為146萬7229人。

區議會雖屬於地方性質，專責商議改善地方民生，比如交通和環境清潔等，資源全由政府撥款。然因「反送中」運動的大氣候使區議會選舉變成「全民公投」！

儘管從今年六月持續五個多月的「反送中」民主抗爭運動，數以萬計的手無寸鐵平民婦孺青年學生，遭到北京和港府非人道的殘狠、暴虐對待，留下無數血淚悲壯故事，人神共憤！遭到國際社會嚴厲譴責和行動聲援，美國參衆兩院更迅速通過相關制裁性法案，亦創下美國國會史的紀錄！由於此次泛民主派的勝利，等同掌握了地方資源，使民主得以在基層生根，具有實質性的民主改革作用。像民主黨、公民黨和社民連等全是贏家。而「反送中」運動的領軍人物之一、民間人權陣線召集人岑子杰也以高票當選。而多名在「反送中」運動期間十分活躍的泛民主人物、前學生領袖及首次參選的新人，都成功當選，功不唐捐！

相對的，親中及頗具實力的工聯會，建制派中的自由黨和新民黨等，全部慘敗。連代表警察力量的香港警察隊員佐級協會前主席陳祖光也不敵對手而落敗。

遺憾的是，眾志祕書長黃之鋒，遭港府質疑無法效忠基本法而被取消參選資格，亦是唯一被取消參選資格的人。但無損他在民主運動中，擁有世界級的聲譽！

遺憾的是，眾志祕書長黃之鋒，遭港府質疑無法效忠基本法而被取消參選資格，亦是唯一被取消參選資格的人。（路透社）

同時，此一重大民心思變的訊息，亦勢必衝擊港府的正當性和管治威信，甚至動搖「一國兩制」的基礎！並對明年立法會選舉產生指標性的意義和影響。

至於能否左右2022年特首選舉，除非中共改變「以黨領政」獨裁結構，或遵守兩制的基夲法，否則仍難以樂觀！

所謂「革命尚未成功，同志仍續努力」，畢竟民主不是天上掉下來的禮物，羅馬亦非一天造成的，香港民主志士，祗要持續結合世上民主力量，不斷奮鬥，當有克竟事功的一天！天佑香港！民主台灣永遠和你們站在一起！

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法