自由開講》莫忘世上苦人多，韓總卻為假庶民真權貴！？

王海航

自從去（2018）年韓市長參與高雄市長以來，所打的口號便是「莫忘世上苦人多」。而這句「口號」也延續下來，再次成為韓市長代表中國國民黨參選第十五任中華民國總統大選的「表面用語」。

不容否認，韓市長在這次總統選戰期間所提出的政見，不僅「淺入淺出」，更是使用「鄉野造勢場式的喊話模式」，利用「純粹口號式的話術」試圖打動民心；此外，政見內容並不以量多取勝，而大多是用「一招騙天下」的方式來講述，但事實上，講的政策皆是大同小異。主旋律口號一樣，只是配合著到不同地方或是縣市，搭配不同的地方用語。韓市長僅僅是開出空頭支票，企圖利用空的政見口號，騙取選票！

反觀目前的政府，秉持著2016年所給出的承諾，一步一步落實當時的政見，用心給予台灣人民更多、更完善的照顧。過去做不到或做得比過去更好的事情，蔡總統都一一做到了！在弱勢兒童及青年的照顧上，推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶方案」，建立政府和家長共同合作的儲蓄機制，讓兒童及青年的未來發展不因貧窮而受到侷限；在托育補助上，蔡總統將相關預算從2016年剛上任時的200億元，提升到600億元，未來甚至要將公立或非營利幼兒園增加至3000班。而在日前，蔡總統進一步提出「0至6歲，國家一起養」的利多補貼。育兒津貼由2500元倍增為5000元，補助年齡也從現行的0至4歲延伸為0至6歲（未滿），完善地照顧0-6歲的孩童，也讓家長照顧小孩更加輕鬆省力。

蔡總統提出「0至6歲，國家一起養」的利多補貼。育兒津貼由2500元倍增為5000元，補助年齡也從現行的0至4歲延伸為0至6歲，完善地照顧0-6歲的孩童。（圖：蔡英文臉書）

在長照政策上，近日，蔡總統更提出「長照2.0升級計畫」補助住宿式機構的使用者及機構改善設施和設備；此外，在未來4年內，蔡政府提出「五個增加」：

1.長照總預算增加，由400億元增加到600億元； 2.照顧家庭增加，讓更多長輩享受長照服務； 3.服務項目增加，提供的服服務內容要更多更豐富； 4.日照中心增加，一國中學區一日照中心； 5.平價住宿機構增加，一鄉鎮一住宿機構。

在基本薪資上，蔡總統讓低薪的22K進入封存。基本工資由20008、21009元、22000元提升為23100元，明（2020）年元旦起，基本工資會繼續提升，月薪將為23800元、時薪158元，全面提升勞工的權益。此外，減稅更是一項民眾最有感的政策，政府從2018年起提高綜合所得稅4項扣除額額度，最高稅率由45%調降為40%，月薪3萬以下受薪階層、雙薪家庭年薪81.6萬元、雙薪4口之家年薪123.2萬元以下的，皆可免稅。從以上的有感政績來看，蔡總統的執政成績，其實大家都看得見，民眾也都能感受得到！在野黨所用的唱衰、抹黑手段，打擊民心的方式，意圖抬升自己的選情，這讓對於蔡政府執政有感台灣民眾情何以堪！？

韓市長一直以來自詡「庶民」為標榜，但其身家卻一點也並不庶民。有哪一個庶民可以用1600萬元買農舍？有哪一個庶民可以撒下7200萬元買豪宅？有哪一個庶民每月可以負擔得起利息30萬元？有哪一個庶民可以坐擁雲林別墅？有哪一個庶民可以創辦貴族學校，每月學費10萬元？有哪一個庶民財產申報高達7000萬元還擁有兩名車？台灣社會並非不允許有錢人或是權貴的存在？但令人無法接受的是，明明不是庶民卻假裝庶民，明明是權貴卻說別人才是權貴！

對於韓市長自擔任高雄市長以來，到底有何政績？到底照顧了多少苦人？「莫忘世上苦人多」，這是一句一普羅大眾都能夠認同的話語。但，如果煽情的口號只是淪落誆騙人民選票的話術，但實際上卻與覬覦台灣、想要統一台灣敵人聯合荼毒台灣人的話，那可就非常不應該了！「苦人」千萬不要成為政客玩弄在手掌心的「傻人」！戒之、慎之啊！

（資訊工程師）

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