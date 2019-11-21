自由限時批》香港淪為戴奧辛「毒城」！中共將自食惡果！

殷慎

中共連所謂「兩制」下的香港都搞得天怒人怨，令人髮指的暴行，更引發國際公憤，遑言做「中國夢」！如今鎮壓手無寸鐵青年學生，竟施放含戴奧辛的催淚彈，不惜將東方之珠變成「毒珠」！

有「世紀之毒」之稱的戴奧辛（dioxin），並不存在於自然界，乃是工業製程產生的劇毒物質。而港警目前使用的竟是中國製含「戴毒」的催淚彈！

據警方說法，港警自6月12日開始至11月14日共發射了9362枚「戴毒」催淚彈。但民間指出，光是11月12日就發射了逾千枚催淚彈。有前線記者、港警因此罹患人體累積大量戴奧辛。香港大學鄺姓（K.Kwong）博士受訪時直言「其實全香港人受害，無人能倖免」！

他指出「由於各國軍用公司為免在催淚彈釋出時產生有害化合物，一般將發射後催淚彈溫度控制在450°C以下」，現發生嚴重警民衝突的香港中文大學，顯已成「化學重災區」！當地的土地及水源已嚴重受汙染，令人痛心。

香港民間團體統計警方數字，指出香港示威5個月來，警方已施放至少9362枚催淚彈。（法新社）

類此的「世紀之毒」，經中共應用研製的催淚彈。更是害人害已，不但全面污染環境，讓香港變「毒城」！連使用的軍警，也難倖免。像港警中不少人己產生氯痤瘡的後遺症，還易導致肝腫大及神經肌肉損傷。

由於戴奧辛是一種無色、無味而且毒性相當強的脂溶性化學物質，很容易溶於並累積在生物體的脂肪組織中。再者，幾乎所有人每天都在接受來自多方不同劑量的戴奧辛，例如除草劑、發電廠、木材燃燒、造紙業、水泥業、焚化處理設施、車輛排放廢氣、火災及自然界等均會釋出戴奧辛物質。

復次，「戴毒」亦會在各種環境媒介如空氣、土壤、水及食物中被發現。

簡言之，戴奧辛進入人體的途徑為吸入、皮膚接觸及攝食等三種。其中經由食物鏈途徑吃入含戴奧辛的魚類、肉品及乳製品等畜產品，為戴奧辛進入人體的主要途徑（約佔九成以上）。其中毒臨床表徵，可分為急性暴露及慢性暴露。急性暴露在動物實驗中，只要每公斤不到一微克即可致命！若未致命也會造成胸腺萎縮、骨髓抑制及肝毒性；在人類則會造成皮膚、眼睛及呼吸道的刺激、頭痛、頭暈、噁心等症狀。慢性暴露在動物方面會造成畸胎及腫瘤。在人體方面會產生氯痤瘡、肝腫大及神經肌肉損傷等。

前烏克蘭總統總統尤申科（Viktor Yushchenko）2004年懷疑被人慢性下毒，送院檢驗發現體內含有高濃度戴奧辛，雖經治療後成功保命，但臉上長出大量氯痤瘡致毀容，即是著名的例子。參與越戰的美國老兵受害亦所在皆有，例不勝舉。

世界衛生組織更早已宣告，有愈來愈多的研究指出，戴奧辛不只有致癌的風險，也會對人體內分泌造成干擾，在可能導致生物滅種的環境荷爾蒙黑名單排名首位。

然則，如此害人及破壞環境的「戴毒」，中共及港府竟然用來對付平民百姓及青年學生，甚至讓奉命行事的軍警同樣受害！

換言之，只要在香港土地上生活和呼吸的人，將會全體受害，即使特首一樣逃不了！而在北京遙控香港的領導，只要踏上香港，一樣得「吸戴毒」。不過，北京無時無刻的「霾害」，相信亦已「公平對待」了！

香港「反送中」的自由民主抗爭持續延燒，死傷及被捕民眾學生無數，中共和港府聯手的殘暴狠毒手段，人神共憤！

隨著中共和香港政府的鎮壓力道逐步升級，包括「雪楓特戰隊」、「特戰八連」等入港支援港警，香港中文大學、香港理工大學等國際前百名的大學，竟都淪為「殺戮戰場」！許多可歌可泣感人故事，更引起國際高度關注及美國的嚴重關切，並由美國會率先採取行動救助。像參議院更採「電話熱線」，於十九日接踵眾議院，通過維護香港高度自治的「香港人權與民主法案」。此在美國立法史上十分罕見！

美國副總統彭斯，亦在受訪時強調，若「反送中」抗爭者遭到暴力和非人道攻擊及處罰，美國將很難與中國簽署貿易協議。

這項獲得跨黨派一致支持的法案，並明訂若有中國官員破壞香港的自由和自治，將遭到美國制裁，且要求行政部門根據現行法律，評估香港有別於中國的特殊地位。

即使「香港人權與民主法案」本身並非直接制裁案，但可改變美國與香港關係，賦予美方更多可對中國施壓的手段。一旦川普將法案簽署立法，將使香港長期成為美中角力焦點，美國可威脅以認定香港自治水準未達標、調整「美國—香港政策法」做為對中國施壓的籌碼。其中包括可終止香港特殊優惠地位和待遇的「終極選項」、對相關人士發動制裁，例如禁止向港警出售部分武器，以及要求檢視香港自治狀況，在情況無可挽回前，促使香港、中國及美國三方提前做出修正。

此一法案真正殺傷力來自經濟。香港《經濟日報》就指出，這項法案將使美方佔據道德制高點，對中國發動金融戰、經濟戰、切斷重要技術進口管道，從而影響中國科技及國家發展。可說是一針見血！

一旦取消賦予香港有別於中國的「特殊地位」，將會嚴重打擊香港做為國際金融中心的地位，自也不免會影響在港的美國企業。

截至今天的外電指，香港理工大學仍有逾百學生被圍困在校園內，呈斷糧危機，國際社會相當關切。而反送中抗爭情勢惡化，已經爆發多人死傷、數千人被捕，香港街頭如同戰場，中國及港府態度依舊強硬。美國國會快速通《香港人權與民主法案》企圖挽救香港之時，包括英、法媒體都把香港情勢惡化的元凶指向中國領導人習近平，更指是習近平的失敗、大中國夢夢碎香港云云。

《法廣》分析，習近平要求「止暴制亂」卻縱容警察過度使用武力，結果越制越亂，越制越暴。且反送中5個多月，北京官員們顛倒黑白，「把港人的反抗稱作外力介入，把示威者指為暴徒」，又「黨操縱官媒，官媒反過來矇騙中共，官媒的刻意扭曲，鋪天蓋地的假信息」，致中國內部根本見不到真相，徒使習近平蠢事越做越多，致局勢無法收拾。

《金融時報》更評香港如今的局勢為習近平的「失敗」、「夢魘」，習近平一直想「實現中華民族偉大復興的中國夢」，原本的戰略是在香港之後就收服台灣，但如今，香港街頭如同戰場，處於失控於北京的狀態，更難征服台灣，若是處理不當，香港更可能陷入長期的混亂。

綜合國際媒體分析指出，由於北京對香港的錯誤政策，讓香港回歸22年後，不但沒有更多人信服北京，反而培養更多異議份子，更多人尋求香港獨立，致使習近平的復興大中國夢止步香港，無異自食惡果！

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