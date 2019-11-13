自由限時批》宋楚瑜是蔡英文的貴人！

董森霖

天意真是難測。宋楚瑜宣布投入2020大戰，直接衝擊藍、白及部分泛綠小黨選情，反而成了蔡英文的貴人！此恐是意想不到的事。

前一陣子，因郭台銘退出，外界始知郭粉大多「是韓不投」的泛藍居多，部分則為泛緑、白，泰半屬中間選民，初估約150萬，流向不定；及至郭在全台擧辦感恩會時，備受支持者感動，便已深思採取作為處理。經過一番峰廻路轉，使原本息影政壇的宋楚瑜，有如諸葛亮「六出岐山」北伐的機遇（參加五次大選及台灣省長選舉），成了他人生的終局之戰！

今天宋楚瑜毫無懸念的參加大選，主要在爭取國會席次，卻也無形中成了小英連任的貴人。（資料照，本報合成）

說來這段過程相當曲折，亦恐是天意使然；而柯P則是咎由自取，因柯P處心積慮謀取大位的野望，人盡皆知。初識郭董時，以為政治素人好哄拐，又誤判宋楚瑜為政壇老人無三小路用，聰明反為聰明誤。

例如，柯擅取台灣先賢蔣渭水「台灣民衆黨」名號據為已用，飽受批評。而此事又後告知郭企求合作，以為有糧草支應，却反被郭將計就計運用，先大讚柯P能「不花錢選舉」，復强調「雙方合作以為國為民理念道義結合」為大前提方向，且推舉郭家軍各一人參與區域立委及不分區立委，亦僅支援郭家軍，及替民眾黨立委站台，餘續商議，讓柯P啞子吃黃蓮。

而宋在年前亦曾有意讓柯承接親民黨香火，詎料，柯卻嫌棄宋沒用，僅視為「總統門票」，當作「備胎」。及至選情變化，又好大喜功，創辦民衆黨，大力部署立委選舉，還挖角親民黨，得罪自已「北市府最高顧問宋楚瑜」，後來發現郭退出大選，要當「母雞」才有助立委選舉，欲借用親民黨「門票」，方知已來不及矣。

須知，藍、橘系出同門，宋楚瑜和李登輝都是「蔣經國學校」門生，宋更是蔣經國的貼身「祕書」（馬英九是後來的「編譯」，階級地位皆矮一大截，宋則有如「心腹」）。現今的韓國瑜只有蹭「謁陵」的份，因為蔣經國生前根本不認識他！還自以為是「蔣經國」化身，簡直是馬不知臉長！

是以，郭董當然比柯P還要早熟識宋，彼此亦有20多年交情，私下來往亦多，自使合作機會大增，郭除讓泛藍郭粉找到出口，將增第三勢力國會席次，也為未來2024大選奠下基礎。只要看郭辦發言人的劉宥彤、蔡心瑜已列入親民黨不分區立委前幾名，加以郭的霸氣，輸人不輸陣，自將有所獲。

再者，宋的副手是廣告界教母余湘，發言人于美人等都是大「亮點」！顯然，均將使親民黨的政黨票，大幅增加，柯P的民衆黨機關算盡，恐將落空！

由於宋楚瑜的來勢汹汹，魅力、學力、威力乃至口才皆無法擋，又有郭董的大力加持，將使「德不配位」的草包韓國瑜，及背後靈旺董挫咧等，亦將大大削弱國瑜黨和國民黨的力量，使宋成了名符其實的「韓剋星」！

諸此，亦莫非是天意！

宋楚瑜曾經小英力排困難，邀聘為總統府資政，不僅安排家宴款待宋楚瑜父女，更兩度特派宋為APEC特使，女兒宋鎮邁猶一起參加，禮遇備至。可說亦是宋「天道酬勤」的另一種補償！

今天宋楚瑜毫無懸念的參加大選，主要在爭取國會席次，而此卻也無形中成了小英連任的貴人！

所謂「人心不可測，天意不可違。」有時違背天意，還會亂了人生軌道，故有「盡人事，聽天命」的說法，而此冥冥中皆有定數。

2020大選變化莫測，光看這半年來的高潮迭起，人事變異，不難看出，天佑中華民國民主台灣！國人自應倍加珍惜，不違天意！

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