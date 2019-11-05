自由開講》請問教育部長，在課堂上說「台灣不是一個國家」的老師還適任嗎？

黃淑瑩

我兒子就讀國中八年級，昨天（11/4）放學後跟我說，上國文課時老師講到中國歷史，稱台灣為「省」，他回應說：「台灣是一個國家吧！」，老師當場說：「我從來不認為台灣是一個國家」，全班頓時鴉雀無聲，讓他尷尬地低頭趴在桌上。

我跟兒子說他沒有錯，不必為此害怕或不好意思。

立法院推動「中共代理人法」就是為了阻撓中國對台灣的侵擾，守護台灣主權，沒想到代理人就在校園裡。圖片非當事校園教室。（資料照）

國中是國民義務教育，老師說台灣不是一個國家，那請問學生是在接受哪一國的國民教育？台灣人選總統是在選心酸的嗎？立法院推動「中共代理人法」就是為了阻撓中國對台灣的侵擾，守護台灣主權，沒想到代理人就在校園裡。

國家認同不是道德哲學問題，沒有辯論的空間，是就是，不是就不是。本該傳道授業解惑的老師，在課堂上對學生說台灣不是一個國家，不會造成學生的錯亂嗎？我兒子上學期的歷史老師，在上課時播放友邦在國際發聲力挺台灣的影片，我還在聯絡簿請導師向歷史老師致意，肯定他運用時事做教材，讓學生更清楚國家處境。

我是五年級生，從小在學校被教育是堂堂正正的中國人，教科書也餵我們大量的中國史地文化，直到讀大學時，看了中國人製作的紀錄片《河殤》，頓時清楚明白，影片中對土地的連結與情感，跟我毫無關係，我不是中國人！我是台灣人！

我兒子小學就讀華德福學校，在沒有政治意識形態干擾的環境下，不用刻意教導，自然地認同自己的國家，成為「天然獨」，國中轉出到體制內學校後，我很驚訝，國民黨黨國思想扭曲塑造出來的「中國人」，竟然還存在校園裡。

國民教育的目的不包括國家認同嗎？在課堂上說「台灣不是一個國家」的老師，還適任嗎？地方媽媽怒了，有請教育部長給個說法。

（遇見未來文化工作室負責人）

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