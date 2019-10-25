自由開講》「故宮一次展」，韓國瑜可考慮借用7-11

陳以婕

韓國瑜說台灣故宮博物院可以用來提升觀光，吸引外國旅客，「把故宮的70萬件國寶，一次全攤開展出，轟動全世界」，被打臉後馬上改口說是「擴大故宮空間」，我真心誠意建議韓國瑜，蓋新故宮很貴，還要找地點，或許可以考慮台灣覆蓋率最高的便利商店7-11，乾脆借7-11當作展覽場所，無論上山下海還是自家隔壁都可以體驗文化歷史之美。

藝術品不是多多益善

按照韓國瑜的邏輯，故宮只要展出全部的文物就可以「轟動全世界」，雖然不是文化專業，但偶爾也是會到博物館當個假文青的我，對藝術品還是略知一二，雖然本人還沒親自去過世界知名博物館，但他們的盛名是來自一次展出驚人數量的文物嗎？一定不是。

法國羅浮宮全館藏高達40萬件，但常年展出的展品數量為3.5萬件，不及全館藏十分之一；大英博物館館藏800多萬件，僅常設展出百分之一的文物而已。羅浮宮跟大英博物館吸引人去朝聖的原因，絕對是因為經典文物的歷史故事跟文化脈絡，韓國瑜根本搞錯重點了，請先去博物館看看好嗎！

文物最重要是修養跟維護

考量文物的定期休養維護，還真的不知道要如何一次展出所有文物，難不成韓國瑜是要未來故宮以贗品替代嗎？故宮的最新回應指出，「為維護文物安全，故宮文物在決定文物是否展出前，一定先由院內研究人員審慎檢視其保存狀況、外觀是否良好及是否適宜搬動、開合或懸掛等因素，判定文物情況適合展出後才列入展件。故宮對於材質脆弱的有機文物設有歸庫養護期，尤其紙絹類文物相對脆弱，每次展出至多3個月為限，展出結束後還需經過18個月以上的休養維護。」

要擴建故宮，門票漲好幾萬？

沒想到面對打臉，韓國瑜則再回應「故宮展覽的空間，是不是要思考予以擴大、予以提升？」，以故宮的空間一次大約能展出3000件文物，所有文物要同時展出，需要233個故宮，以故宮南院建制預算80億來估算，大約要花費1.86兆，而台灣一年政府總預算也不過2.02兆！這麼一來，是不是故宮的參觀門票也要大漲好幾萬？

張善政笑政府不懂數位，「我是要讓大家上線看」

韓國瑜被打得狗血淋頭還不夠，張善政跟前故宮院長馮明珠還召開記者會說明。張善政說，現在政府沒有數位頭腦，韓國瑜之所以會講故宮文物一次展，是因為國政顧問團目前正在規劃「故宮4.0」計畫，背後支柱就是數位故宮，把故宮文物全部上線，讓全世界看到。這我真的懶得吐槽了，故宮早就有「國立故宮博物院典藏資料庫系統」，文物照片及相關資訊早就可以在網路上調閱，而且謝震武昨天也在節目說，前兩年他就有看清明上河圖的數位展出。

原來韓國瑜喊了半天，以為是要做出什麼驚世之舉，原來只是要大家多上網。那國際遊客哪會想來故宮看，大家就在家看就好啊！

（高雄市民）

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