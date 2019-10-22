神楽坂週記》變成大人之後讀來更有趣的漫畫《機動警察》（中）

其實《機動警察》在主角群的人際關係、互動、衝突與和解……這些「文戲」上的表現，與其說是警察漫畫，倒不如更像是抽離了戀愛要素的校園青春喜劇漫畫。然而，對於已經變成大人，或說是淪為浮沉於職場之間的社畜的讀者們來說，恐怕後藤才是那個真的會讓他們為之動心的角色。

神楽坂雯麗

續上篇

與滿面笑容卻不擇手段也要達成自己目的的內海課長相比，特車二課第二小隊面帶倦容的小隊長後藤喜一，可說是《機動警察》的另一位大叔主角。

雖然這系列文介紹的是漫畫版《機動警察》中的內海與後藤，不過後藤在動畫電影版中有更加吃重的演出，在押井守的全面詮釋之下，升格為令人印象深刻的主角。（作者提供）

一見之下，《機動警察》的主角，當然是特車二課第二小隊警用機器人AV-98「英格拉姆」一號機的駕駛員泉野明，以及以她為中心，共同面對各種日常任務、經歷挑戰並一起成長的年輕隊員們。

而這個由各種顯然與一般觀念中的日本警察官僚科層組織，絕對會格格不入的「異端」們所組成的團隊，也理所當然地形成劇情的一大主軸。其實《機動警察》在主角群的人際關係、互動、衝突與和解……這些「文戲」上的表現，與其說是警察漫畫，倒不如更像是抽離了戀愛要素的校園青春喜劇漫畫。

然而，對於已經變成大人，或說是淪為浮沉於職場之間的社畜的老讀者們來說，恐怕後藤才是那個真的會讓他們為之動心的角色。

執勤時菸不離手，收隊時也要隨時開一罐啤酒的後藤，並不是一般想像中「精銳警官」該有的模樣。（作者提供）

後藤隊長。這位因為患有香港腳，總是穿著拖鞋在辦公室裡走動、被第一小隊的南雲隊長趕到走廊上抽菸（這個在公家機關內還能在室內吸菸的設定也相當有昭和感……），沒事就把日常工作推給部下跟同僚、一邊挨上司的訓話一邊想著女子摔角手泳裝造型的中年大叔——總之，他「平常」總是那種不大有精神的樣子。

即使在嚴肅的劇情中，他也常常把一些有點冷的大叔笑話掛在嘴邊，搭配少年漫畫裡重要角色身上不常見的倦怠神情與駝背，光從外表與日常言談來看，很難把他跟一個精明能幹、手腕靈活的資深警官這種身分聯想在一起。

然而，當危機來臨，或是任務進入緊要關頭，後藤卻總是能冷靜地判斷情況，並下達十分銳利、直指事件核心的指示。在整部漫畫（甚至動畫電影版）中，他一次也沒有驚慌失措或手忙腳亂。除了這種在「平常」與「非常」之間的反差引人入勝之外，後藤與他心思單純細膩又稍嫌潔癖的年輕部下們的互動，也是相當絕妙的。

面對執著於單純明快的正義感，對警察角色產生疑惑的野明，後藤用淺顯易懂的方式開導部下，應該用什麼樣的心態面對自己的工作。（作者提供）

當野明等特車二課的年輕隊員們面對日常及業務上的各種困難，或者是強敵葛雷歐一再的挑戰，他們不時會感到挫折。有時，後藤會板起面孔，嚴厲地指正他們；另一些時候，後藤則是會以那種中年男子特有的幽默陪伴他們走出低潮。

在這些橋段當中，其實稍有社會歷練的讀者，都能看出後藤身為一位不得高層歡心，絕對晉升無望的中階警官，對社會與職務的真摯使命感，以及對自己近乎死心的豁達與覺悟。同時，這些描寫也都塑造出後藤在漫不經心的表象之下，屬於現實主義者的冰冷、銳利的那一面，一如後藤年輕時在警界的綽號「剃刀後藤」。

例如，當需要提振部下們的士氣，或是必須在緊迫的任務現場做出即時判斷時，後藤不但有著越過組織官僚決策流程的明快決斷力，也不惜為此與「上面」發生摩擦；而當部下們發生過失，後藤即使需要以監督者的身分一同負起責任接受處分，他也並不責難部下，甚至還帶著一份緩和的黑色幽默，督促部下們自我反省、繼續前進。現實的職涯中，若能遇上這樣「理想的上司」，應該是一件相當幸運的事情吧！

既為部下分擔苦勞，也合理地不會增加自己的工作量，後藤隊長可說是中階主管職「向上管理」的典範。（作者提供）

在一部本應該以「機器人玩摔角」為賣點的少年科幻漫畫中，這種人際關係描寫與角色性格塑造，真是神來一筆。讓《機動警察》成為傑作的，除了精緻且相當有現實感的機器人技術設定、由單純明快的二課年輕隊員們構成的青春群像劇之外，就是內海與後藤這兩個中年大叔檯面下的鬥智描寫。

這兩個立場完全相反，卻都同樣是組織內的邊緣人（後藤幾乎等同被冷凍在海埔新生地上的冷僻單位；內海則是絲毫不相容於公司甚至社會）儘管從來沒有當面對峙過，而他們之間的接觸，也僅只限於在漫畫最終盤通過兩次電話而已，但他們兩人之間唯一的共通點，也就是「組織內的局外人」，讓他們在檯面下的角力中隱約感覺到對方與自己有所共通之處，甚至某種互相理解——但理解當然不等於諒解——，也顯出某種表與裡、明與暗的對照。

雖然後藤一次也沒有與內海見過面，但只憑狀況及間接證據，就精確地推斷出內海的性格與人物圖像。（作者提供）

筆者個人認為《機動警察》漫畫版最引人入勝的部分，就是這兩人的角色塑造，以及「理想上司與惡魔創業家」的終極對決。

（待續）

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