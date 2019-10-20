法操》【食安？詐欺？】100％阿拉比卡咖啡豆爭議，其實不是阿拉比卡咖啡豆？

以咖啡豆內是否存有「16-O-甲基咖啡醇」來判斷是否為阿拉比卡咖啡豆，並非爆料媒體獨創的方式，「歐洲刑警組織（Europol）」與「國際刑警組織（INTERPOL）」也是以此來判斷市售咖啡攙混。

100％阿拉比卡咖啡豆爭議，其實不是阿拉比卡咖啡豆？（圖片來源：pixabay.com ）

◎法操司想傳媒

知名食品媒體《食力》以《黑金商機藏黑心！「西雅圖極品咖啡」100%阿拉比卡豆混入低價羅布斯塔豆？》一文，踢爆台灣本土咖啡業者西雅圖咖啡推出的100%阿拉比卡咖啡豆，檢驗出價格相對低廉的羅布斯塔咖啡豆中獨有的「16-O-甲基咖啡醇（16-O-methylcafestol）」。認為西雅圖咖啡的阿拉比卡咖啡豆可能有攙混的情形。

對此西雅圖咖啡發表聲明稱自家的咖啡豆是Arabusta，是為了對抗咖啡銹病而以阿拉比卡的樹根，接枝上羅布斯塔的樹苗而栽植成功的新品種。並強調咖啡界仍將Arabusta視為阿拉比卡家族的一員，表示會依法對不實報導提告。

究竟雙方主張的內容為何？這些主張可能會涉及什麼法律問題呢？

Arabusta=阿拉比卡？獅虎=老虎？

根據相關報導，以咖啡豆內是否存有「16-O-甲基咖啡醇」來判斷是否為阿拉比卡咖啡豆，並非《食力》獨創的方式，「歐洲刑警組織（Europol）」與「國際刑警組織（INTERPOL）」也是以此來判斷市售咖啡攙混。

根據西雅圖咖啡的聲明稿內容，其實不難理解為什麼會測出「16-O-甲基咖啡醇」，因為他的咖啡豆就是從羅布斯塔的樹苗而生，只是這個樹苗是長於阿拉比卡的樹根上。但究竟Arabusta是否等於阿拉比卡咖啡豆呢？

根據世界咖啡研究（World Coffee Research）[註1]網站資料，他以A NEW ARABUSTA FOR THE 21ST CENTURY為題，說明Arabusta為「an Arabica variety that contained Robusta genetics.」（有著羅布斯塔基因的阿拉比卡品種）。

但根據維基百科中的咖啡品種清單（List of coffee varieties），在Species（種）的歸類中，Arabusta歸類為Interspecific hybrid（異種間雜種）並非C. arabica（阿拉比卡）種。由於他是兩種（Species）咖啡雜交而成，所以並非阿拉比卡種。而在前述World Coffee Research網站說明中，也有使用natural hybrid offspring（天然雜交後代）作為說明。

或許將上述概念換成動物會比較好理解，就如同獅子（獅種P. leo）與老虎（虎種P. tigris），雜交後生出來的會是獅虎。雖然他們都是貓科豹屬，但我們不會將獅虎歸類為獅子或是老虎。也就如同騾，雖然他與馬、驢子皆為馬科馬屬，但我們也不會說騾是馬或是驢子。

以低價冒充高價，會有什麼法律問題？

過去《法操》就曾評論鴨肝冒充鵝肝、現榨果汁卻用濃縮果汁等，以低價冒充高價的行為所涉及的法律議題。其中不乏食安法第28條標示不實、食安法第第15條第1項第7款攙偽假冒、刑法第339條第1項詐欺等罪的討論。本案若真的有出現標示為阿拉比卡咖啡豆，卻欠缺阿拉比卡咖啡豆品質的情況，還有可能涉及刑法第255條妨害農工商罪中的品質虛偽標記罪。

低價冒充高價會有食品安全的問題嗎？大家或許會認為，不論是什麼種的咖啡豆，他本質上就是可供人食用的咖啡豆，應該不會構成食安法第15條的攙偽假冒有害人體健康罪。但我國的法院可能不是這樣認為！

依據我國最高法院105年度第18次刑事庭會議決議，最高法院認為「有『攙偽或假冒』或『添加未經中央主管機關許可之添加物』之行為即成立犯罪，毋庸實質判斷行為有無存在抽象危險。」最高法院引用食安法的修正動議內容[註2]，主張消費者權益也是食安法要保護的法益，只要在食品中攙偽或假冒，即有立法者擬制之危險，法院根本不用進行判斷。

至於其他罪名，可能需經過檢方進行更詳細的調查，究竟西雅圖所稱「阿拉比卡家族的一員」的Arabusta咖啡豆與阿拉比卡咖啡豆這兩者是否相同？咖啡界是否都這樣認為？以及廠商是否明知自己的咖啡豆並非阿拉比卡咖啡豆，卻為了增加收益，以包裝讓消費者誤以為是阿拉比卡咖啡豆？都是需要進行調查釐清的。

《食力》的報導會有誹謗的問題嗎？

同前所述，《食力》懷疑有攙混的依據是與歐洲國家採取相同的標準，也委託德國第三方機構進行檢驗，且市售咖啡豆是否有攙混應屬於可受公評之事，故應該無誹謗罪的相關問題。關於誹謗罪的更詳細的構成要件解析，可以參考《乾爹公開煽情對話內容，構成「誹謗罪」？》一文。

涉犯攙偽假冒重罪，檢察官應主動偵辦！

根據媒體報導，台灣人一年約喝掉28.5億杯咖啡，台灣咖啡市場一年約有700億元。咖啡是許多人每天不可或缺的提神飲料。從詐欺罪出發，雖然實務上不易證明詐欺罪的因果關係，但對照味全案油品上面僅是畫上幾顆比較大顆的橄欖，就被依詐欺罪起訴。如今涉及如此大宗的民生商品，檢察官也應比照辦理。

另外，依前述最高法院見解，本案也有涉及食安法攙偽假冒罪的問題，而本罪為最重本刑7年有期徒刑的重罪，《法操》呼籲檢察官應該主動偵辦！

[註1]World Coffee Research簡介，整理自wiki。

為農業研究型非營利組織。由30家咖啡產業團體參與捐助而成，該組織的使命為「Grow, protect, and enhance supplies of quality coffee while improving the livelihoods of the families who produce it」（種植、保護和增加優質咖啡的供應，同時改善生產咖啡的家庭的生計）

[註2]103年2月5日修正公布提高本罪刑度之立法理由：「一、近期發現不肖廠商於製造食品時，為降低成本牟取暴利，乃以劣質品混充優質品或以人工原料混充天然食材，對民眾食品衛生安全及消費者權益影響甚鉅，應予遏止。 二、對於此類不法行為，…應加重處罰，以維國人健康及消費權益。…」

本文經授權轉載自法操 【食安？詐欺？】100%阿拉比卡咖啡豆爭議，其實不是阿拉比卡咖啡豆？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法