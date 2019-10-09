法操》【管轄權】無主之處犯罪歸誰管

南極科學家殺害同事和美國太空人於太空登入伴侶帳戶竊取其個資，兩案相同之處為犯行地均為無主之處，太空和南極目前主權均不屬於任何國家。問題在於，這兩處發生刑事犯罪，究竟應歸誰管？

◎法操司想傳媒

一般來說，一國境內由一國法律管轄，台灣由台灣法律管轄，美國由美國法律管轄，日本由日本法律管轄，若有涉外案件則依國際條約和國際司法處理，但沒有主權的地方，該由什麼法律管轄？

南極殺人

2018年10月9日，南極傳出「首宗」謀殺案！55歲的俄羅斯科學家謝爾蓋 （Sergey Savitsky）與52歲的同事奧列格（Oleg Beloguzov），同在南極洲上的喬治王島科研基地工作，且相處６個月有餘，但因當地運輸困難物資缺乏，平時兩人只能靠閱讀打發時間。

但奧列格卻總是在謝爾蓋閱讀時，故意「劇透」謝爾蓋正在閱讀的讀物的結局。謝蓋爾已經多次警告過他不要爆雷，沒想到奧列格卻死性不改，讓謝蓋爾在本月9日終於失去理智，持廚具用刀向奧列格心臟附近刺去，之後向基地主管自首。【註1】

太空竊個資

美國2019年，有太空人因從國際太空站擅自進入她正在打離婚官司伴侶的銀行賬戶，而受到調查。這很有可能成為第一例在太空涉嫌犯罪的指控。

據美國《紐約時報》報道，美國太空人安妮·麥克萊恩（Anne McClain）承認，自己的確從國際太空站內登入了伴侶薩默·沃爾頓（Summer Worden）的銀行賬戶，但拒絕認錯。目前，有關調查正在進行中，而麥克萊恩也已經從國際太空站返回地球。【註2】

據美國《紐約時報》報道，美國太空人安妮·麥克萊恩（Anne McClain）（中）承認，自己的確從國際太空站內登入了伴侶薩默·沃爾頓（Summer Worden）的銀行賬戶，但拒絕認錯。（美聯社）

無主之處犯罪

南極科學家殺害同事和美國太空人於太空登入伴侶帳戶竊取其個資，兩案相同之處為犯行地均為無主之處，太空和南極目前主權均不屬於任何國家，可以說是無主之處，許多國家都有派人在這兩處活動。問題在於，這兩處發生刑事犯罪，究竟應歸誰管？

依據南極條約第8條，締約國對各自派出的觀察員和科學家行使管轄權。南極殺人案，犯罪人和犯罪被害人均為俄國人。謝爾蓋行凶後主動向主管自首，遭送回俄羅斯的聖彼得堡囚禁，並被依殺人未遂起訴。

太空竊個資案，太空嚴格來說不是地，也不是海，也不是領空，是一個不屬於任何一國的「空間」。但本案行為人是在國際太空站進行可疑犯行，國際太空站也與地球上船和飛機的管轄權不同，美國、俄羅斯、歐盟、日本和加拿大這五個國際太空站國家對此在1998年曾達成協議，各國法律適用於太空站內的各國人員和資產。也就是說，哪國人就用哪國法，歐盟國家則可以將自身的法律和規定延伸到太空站內的本國人員和設備。如果一旦出現某個國家需要檢控在太空犯罪的另一國的公民，相關協議也對返回地球後的引渡做出了規定。【註3】

觸類旁通，大家可能會想到，我國法律是否有相關規定？我國刑法由刑法第一條到第八條觀之，乃是採用折衷主義。意即以屬地主義為原則，輔以屬人主義、保護主義和世界主義。【註4】簡而言之，原則上我國對於我國國民，以及對於我國國民犯罪的外國人，擁有管轄權，但實際上可能會遇到司法協議和國際協定的問題。

另外，隨著科技和交通工具日益發達，外加地球暖化和人口過多，人類開發太空已是必然趨勢，未來這類無主之地的法律問題只會越來越多，國際似應建立一套專門的法律體制，因應未來的趨勢。

【註1】陳昱哲 編輯，〈南極爆首宗謀殺案！科學家因「劇透」抓狂 狠刺同事心臟〉，2019/10/4造訪。

【註2】〈美國NASA「調查太空第一宗犯罪指稱」〉，BBC，2019/10/4造訪。

【註3】〈美國NASA「調查太空第一宗犯罪指稱」〉，BBC，2019/10/4造訪。

【註4】何忠信，〈研究主題二： 刑法關於地的效力，各國立法主義有幾？我國所採主義為何？〉，阿信的書桌，2019/10/4造訪。

本文經授權轉載自法操 【管轄權】無主之處犯罪歸誰管

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法