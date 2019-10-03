自由開講》台南市公車變相懲罰就讀台南學校的大學生？

台連故事部

2018年12月，台南市開放台南市內的企業與大專院校開辦「台南認同卡」，認同卡之性質等同臺南市市民卡之一般卡，具有員工、學生身分識別、資訊儲存、資訊查詢及交易支付等功能，享有同於一般卡之相關交通優惠及其他亮卡優惠。

然而，這張卡卻限制要以機關、學校、公司行號為單位來申請，無法以個人名義申請？

台南市開辦「台南認同卡」。然而這張卡卻限制要以機關、學校、公司行號為單位申請，無法以個人名義申辦。（資料照）

我之前是沒有機車的，雖然近期去拚機車駕照後，我也就開始騎車了，但為了這件事，我寫過不少信去台南市府的信箱和我們學校的信箱問，都是收到打官腔的罐頭回覆。

台南的公車一段票價為18元，台南市民是一段9元，然而持有學生卡必須是台南市民，而且大專院校的學生不能申辦，倒楣的就是我們這些舊生，學校不給我們換認同卡，新生更糟，而我們學校去年換廠商，就更不用說了。

那麼，為什麼說是變相懲罰學生？

我記得2017年，我大二時，市府為了讓更多學生搭公車，推出「學生方案」，然而該方案只做了一年就停了，理由是「沒有搭乘情況上升」。

那麼，推認同卡，卻不讓我們這些常常需要搭公車的學生辦，是不是變相懲罰我們？

推出那麼多的優惠，然而我們手上的學生卡，還是照外縣市旅客手上的普通卡算。我很想問台南市府，這樣誰會想搭公車？我們是在台南就讀的學生，不是外地的學生，這樣不公平，但學校不給我們換卡。

我強烈希望台南市政府可以聽到我們的心聲，把認同卡開放給我們這些喜歡搭公車的學生個人申請！

（作者為學生）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法