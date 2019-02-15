故事》歡迎光臨臺南夜總會──臺灣最大、歷史最悠久的城市墓地「南山公墓」

墓地總是給人陰森可怕的感覺，但也述說一個地方的歷史，多少赫赫戰功、愛恨情仇，都在一抔土一方石下沉睡，只剩下墓石讓後代懷想唏噓。

蘇峯楠

在臺南市區南邊有一大片墓地，現在稱為「南山公墓」。近四百年來，許多在臺南活動的人們最後安眠於斯，形成了墳塚累累的面貌，是臺灣發展最悠久的且範圍最大的城市墓地。日治晚期，石暘睢、莊松林等臺南地方文史前輩就開始進入南山公墓進行考察，提醒我們裡有豐富的歷史線索。

久遠的市民們

1642 年，一位來自漳州海澄的華人移民曾振暘過世了，兒子曾若龍、曾若鳳在市鎮南邊山丘上，為他建造「澄邑振暘曾公墓」，是臺灣史上目前所見最古老的華人墳墓。當時的臺南由荷蘭東印度公司管理，並有華人頭家帶領大批農人前來墾耕，曾振暘因此成為這個時候在臺南生活的代表人物之一。

澄邑振暘曾公墓（攝影：蘇峯楠）

南山公墓裡還有不少以「皇明」、「大明」為號的墳墓，他們可能跟曾振暘一樣是原先的華人居民，也有很多是 1661 年以後跟著鄭成功軍隊前來的王府成員、軍官與平民。

有位來自廈門姓程的人，曾為父親程次皐與母親林氏建了一座祈福積德用的「壽域」，墓碑鐫有「大明」篆字圖案，相當精緻，可能是生活條件還不錯的家庭。「皇明顯妣夫人洪氏墓」是 1682 年陳士俊、陳士傑為母親所立的墳墓，「夫人」二字也可能表示她是一位顯赫門第的女性。而「皇明藩府曾蔡二姬墓」與「皇明聖之省之二鄭公子墓」，則是臺灣現存少見的鄭氏王府成員墳墓。

考次皐程公暨孺人林壽域墓（攝影：蘇峯楠）

皇明顯妣夫人洪氏墓

皇明藩府曾蔡二姬墓（攝影：蘇峯楠）

皇明聖之省之二鄭公子墓（攝影：蘇峯楠）

神仙府裡的紅頂商人

17 世紀以來，臺南逐漸成為重要的商業及政治中心，不少財力雄厚的紅頂商人住在這裡。他們與官府保有密切聯繫，也各有投資管道、累積財富，並反映在精緻化的生活文化與城市整體發展。

「台一世祖諱珍允薛公墓」的墓主薛珍允，1680 年代住在油行尾街。他大舉投資諸羅縣的土地開墾事業，之後兒子薛蒲移居到大林莆（今嘉義縣大林），但薛珍允的墓仍留在臺南。

「待贈顯考奇真曾公佳塋」，是兒子曾天璽在 1736 年替父親曾奇真建立的墳墓。18 世紀掌管「曾峻榮」家業的曾天璽，向東螺社原住民購買今彰化縣境內的濁水溪北岸大片土地，招攬佃農開墾。

佔地廣大的「誥封巡奉大夫花翎布政司經歷張公佳城」，則是 19 世紀府城「張襟記」家族張紹芬為父親張建三所建。張家既開墾陸地，也透過良好的官商關係，投資臺江內海浮覆埔地的開墾事業。這些市民都是住在城內、經營城外土地開墾的大地主。

台一世祖諱珍允薛公墓（攝影：蘇峯楠）

待贈顯考奇真曾公佳塋墓（中間部分。攝影：蘇峯楠）

誥封巡奉大夫花翎布政司經歷張公佳城墓（攝影：蘇峯楠）

也有不少市民是經商致富。「皇清欽加光祿寺署正前中書科中書明經進士一峰林府君佳塋」，是 18 世紀以「竹葉體」書法聞名、自號「一峯亭」的藝術家林朝英之墓。在他的書畫作品背後，除了有個人的藝術天分，更有賴於林家元美商號長期累積的鼎盛家業在支撐。

「誥封通奉大夫五代大父芝圃石府君佳城」，是另一位 19 世紀紳商石時榮之墓。他一開始在林元美店舖工作，之後以「鼎成元美」的典故獨立開設「鼎美」商號，經營海運貿易，成為大西門外的富豪。

皇清欽加光祿寺署正前中書科中書明經進士一峰林府君佳塋墓（攝影：蘇峯楠）

誥封通奉大夫五代大父芝圃石府君佳城墓（攝影：蘇峯楠）

泉州人劉光求則是19世紀從福建來臺灣駐防的班兵，之後在府城就地定居，開設「和源」商號，四個兒子也各自創業有成、累積資產，使劉家成為府城名門。劉光求曾受洗為基督徒，1887年辭世，基督教墓園內有劉光求與他的母親李晉娘合葬之墓。

劉光求公佳塋墓（攝影：蘇峯楠）

外國人

1860 年開港後，府城多了不少來自海外的住民。1865 年，英國長老教會傳教士馬雅各抵達府城展開醫療宣教事業，並收了第一位受洗信徒高長。基督教墓園內的「高長家之墓」，是高長與原住民妻子「高朱鶯」，以及其他高家成員安眠之處。

高長家之墓（攝影：蘇峯楠）

1876 年，蘇格蘭人巴克禮牧師來到府城接手教務，任內創立大學、發行報紙。1895 年受府城市民委託，與牧師宋忠堅及一部分城內士紳出城與日軍交涉和平進城。原本是衙門胥吏的陳脩五，也是交涉團其中一員，他在 1912 年辭世，留下「誥授奉政大夫陳府號脩五墓」的墓塚。至於巴克禮則是在 1935 年病逝於新樓醫院，他的墳墓以十字架為造型，刻上 Thomas Barclay 之名。

誥授奉政大夫陳府號脩五墓（攝影：蘇峯楠）

巴克禮墓（攝影：蘇峯楠）

在巴克禮墓旁，還有許多教會人士之墓，其中一位日本人「秋山珩三之墓」，墓主出身山梨縣，也是基督徒，1900 年出任臺南慈惠院附屬教育部主任，協助府城在地教會及日本新政府建立交涉關係。

秋山珩三之墓（攝影：蘇峯楠）

新時代的知青們

19、20 世紀之交，臺灣人開始面對激烈變化的世界局勢與新時代。「星樓謝國文之墓」的墓主謝星樓，出身 19 世紀晚期頂南河街巨商謝家，專長古典詩文創作與隸書，墓碑上即刻有他的書法。而他畢業於早稻田大學，又參加臺灣文化協會、積極投入文化運動。他表現出傳統文人與新時代知識分子的時代交替身影。

星樓謝國文之墓（攝影：蘇峯楠）

1920 年代三位積極從事知識推廣與社會運動的文協成員，也都安眠於南山公墓的基督教墓園。「蔡家之墓」的墓主蔡培火是雲林北港人，在臺南任教定居，積極主張「臺灣是臺灣人的臺灣」。

「醫師王受祿」的墓主王受祿，1925 年德國佛萊堡大學醫學博士，在白金町開設回生醫院；「台南醫學博士韓石泉寢塋」的墓主韓石泉，1918 年畢業於臺灣總督府醫學校，於本町開設韓內科醫院，他們的診所都曾是臺南地區文協聚會的主要據點。

蔡家之墓（蔡培火。攝影：蘇峯楠）

醫師王受祿之墓（攝影：蘇峯楠）

臺南醫學博士韓石泉寢塋墓（攝影：蘇峯楠）

「訓譽公道清善士位」的墓主王雨卿，是一位博物學研究者。他任教於長老教中學及臺南師範學校，在哺乳類、貝類等領域有豐富考察成果，發表多篇學術研究報告；也參與臺南共勵會演劇部、推廣世界語的啟南綠友會等活動。1938 年辭世後，任教於安平公學校的妻子佐伯操為他建墓，碑上同時刻了夫婦兩人的戒名。

訓譽公道清善士位墓（王雨卿。攝影：蘇峯楠）

「顯考陳公延祿墓」的墓主，是 1920 年代開始執業的府城知名畫師陳延祿（陳玉峰），作品至今仍見於部分寺廟彩繪。1964 年，他的兒子陳金鐘（陳壽彝）幫父親造墓，既用馬賽克瓷磚加以妝點，還題有飄逸書法「畫意詩情」，充分展現這位畫師的一生志業。

顯考陳公延祿墓（攝影：蘇峯楠）

戰火與苦痛

有些墳墓令人感傷，不只因他們的離世，而是因他們身體心靈曾經歷了歷史的劫難。

「陳承殉難紀念碑」，墓主是府城知名醫師陳介臣的兒子陳承。他在 1938 年自九州醫學專門學校畢業後，任職臺北帝國大學附屬醫學專門部皮膚科，1943 年受日本海軍徵調為醫務隊士官。

1944 年，他隨著船艦航行到特魯克島（Chuuk Lagoon）西北方海域時，遭同盟國潛艦攻擊，不幸喪生。1958 年春天，姐姐陳妍子為他立了紀念碑，見證府城人如何走過那段悲哀的戰火時期。

陳承殉難紀念碑（攝影：蘇峯楠）

花崗石砌造的「嚴家代代之墓」，是 1939 年嚴錫昌跟他兄弟合建的日式家族墓園。嚴錫昌也是醫師，1928 年畢業於臺灣總督府醫學專門學校，在宮後街開設「存養堂」醫院。1947 年二二八事件期間，他被國軍逮捕並施加刑求，遭高雄要塞司令部以「意圖顛覆政府實行暴動」的莫須有罪名判刑。幸好後來因「事實未明」撤銷原判，但過沒幾年他也辭世了，奉於此墓內。

嚴家代代之墓（攝影：蘇峯楠）

臺南府城的起源

對一般人來說，墓地可能是陰森荒涼、閒人勿近的地方；然而事實上，它跟我們的距離可能沒有想像中那麼疏遠。從發展了近四百年的南山公墓可知，它既是不少府城家族先人永眠之所，也為臺南保存了豐富的歷史過往與先人記憶，而且我們還能因此在那裡面找到臺南府城的起源。

臺南府城就起源自這些人們在這塊土地上共同生活、編織與互動的故事。可以這麼說：南山公墓的歷史，就是臺南府城歷史的縮影。

本文經授權轉載自故事 歡迎光臨臺南夜總會──臺灣最大、歷史最悠久的城市墓地「南山公墓」

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