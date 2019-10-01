全面真軍》我們該忘記，還是該記得？

J伯說：「聽阿嬤說，當時警察突然來搜了幾次，但爸爸總是躲在家後面的防空空間，直到那天警察一衝進來就直奔爸爸的藏身地，應該是有人告密，應該是有人誣賴他叛亂…。」

全面真軍

返校一片持續熱映，真軍2015年曾經在想想論壇發表一篇真實故事，為保護當事人有微幅調整，四年後的現在再次以相同標題、相同內容與各位喜歡我們文章的朋友分享。

《返校》。（圖取自臉書粉專「返校 Detention 電影版」）

父親與J伯認識數十年，J伯是個成功的生意人，經營的傳統產業在業界名聲很是不錯。J伯同時也是多數人心中典型的「9.2%」，從父親與J伯的交情中我看到真正的藍綠和解。好一陣子前父親說J伯託我辦一件事，原以為他是流年不利惹了官非，問了後才知道J伯希望我替他想想辦法，找出一些很久以前的判決與資料。

J伯的父親在白色恐怖初期遭到槍決，那年他的父親才二十出頭。他的父親在日治時期是非常精良的一位機械技師，日治時期後段因為做人成功加上學有專精，獲得了一些機械的獨家代理權，未來很是無可限量，如多數的白色恐怖受難者一樣，青春的樂章戛然而止，臺灣彷彿失去了一代人。父親被槍決時，J伯僅僅只有兩歲，什麼都不懂，只知道從沒有父親在身邊扶持長大。

過了月餘，透過國家發展委員會檔案管理局的協助，逐漸地有一些眉目，檔案管理局承辦人員聽到了這個故事，給了我很多幫助，讓事情進行的順利。為了獲得進一步的資料，必須由家屬授權辦理，J伯看到了申請資料的名稱－「某某某等叛亂案」，喃喃的說：「我的父親沒有叛亂…政府給了我們補償，不是已經平反了嗎？」做法律工作有一陣子了，多少也看過一些場面，這問題讓我答也不是，不答也不是，只好顧左右而言他，轉而跟J伯談談資料的內容。

據檔案局的說法，資料包括判決書、自白書、相關事證，數量不少。J伯問我：「資料中可不可以看出來，是誰去檢舉的？」他接著說：「聽阿嬤說，當時警察突然來搜了幾次，但爸爸總是躲在家後面的防空空間，直到那天警察一衝進來就直奔爸爸的藏身地，應該是有人告密，應該是有人誣賴他叛亂…。」J伯說自小家裡的人都不談這件事情，他不敢提也不敢多想，直到老了才想知道真相，六七十歲人了，看過這麼多風浪，還是膽戰心驚的面對那個被封印的過去。

「我想知道，是誰害了他？」

「是誰害了他？」這個問題我想了很久。檔案中有沒有寫是誰害了他？我沒有深究，也不願細讀。我想了很久，這個問題到底是在說「誰殺了他？」還是「誰陷害他？」或者是「誰讓他們之間彼此相殘？」回憶了國高中時期曾經拿手的歷史，只發現如那是空空如也，被淡化、抹去的一段。我無法誠實的告訴J伯我心中的想法，還好律師這個行業通常都能口是心非。政府為了統治讓人民互相猜忌，透過屠戮的恐懼及金權的誘惑讓摯友相殘，是誰害了他，答案應該很明顯。但我會說嗎？我說了他會信嗎？

圖為《返校》電影對白：「你能保證那個人，絕對不會出賣我們嗎？」。（圖取自臉書粉專「返校 Detention 電影版」）

我沒有收任何費用，事實上這麼簡單的協助申請給人家拿錢也實在是沒那個臉。只讓J伯在他的故鄉擺了一桌，讓我們喝的痛快。強龍不壓地頭蛇，喝到後來醉得差不多了，昏昏沉沉之間，腦中全是那張泛黃斑駁的手寫自白書，字句記不得了，只是反覆在想「我們該忘記，還是該記得？」

（為保護當事人，本文略有改編）

本文經授權轉載自全面真軍 我們該忘記，還是該記得？

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