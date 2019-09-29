自由開講》支持蔡次長提告 言論免責權絕非無限上綱

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國民黨立委費鴻泰在質詢法務部次長蔡碧仲時，稱蔡碧仲「你本人就是爛官」高達10次，這樣的行為也讓法務部次長蔡碧仲痛斥「我跟你講，我一定告你」，這也不禁讓人想問，費委員是不是不侮辱官員就不會質詢？

賦予立委言論免責權，是為了保護立委在立法院院內監督官員時可以暢所欲言，全力監督中央政府。但並不代表立委就可以毫無限制的行使言論免責權。（資料照）

按照憲法73條「立法委員在院內所為言論及表決，對院外不負責任。」及大法官435號解釋，賦予立委言論免責權，其目的是為了保護立委在立法院院內監督官員時可以不受限制、沒有顧忌的暢所欲言，全力監督中央政府。

但是給予立委言論免責權，並不代表立委就可以毫無限制的行使言論免責權。因為就如同一般人擁有言論自由，但是不代表言論自由的行使的範疇，包括帶有真實惡意的「公然侮辱」或帶有減損他的人格的「誹謗」，否則這樣一種權利的無限上綱，反而會傷害到他人的權利，屬於權利濫用。

而大法官435號也支持這樣的見解，在大法官解釋中，明確的將言論免責權限制在「院會或委員會之發言、質詢、提案、表決以及與此直接相關之附隨行為」，並言明「越此範圍與行使職權無關之行為」並不受言論免責權的保護。

於是筆者就想問費委員，究竟痛罵法務部次長「爛官」與費委員正在行使的「監督官員」的質詢權有什麼關聯？況且費委員也不是僅是痛罵法務部次長，因為在稍早的時候費委員也當眾辱罵高鐵董事長江耀宗「是什麼東西」。

筆者不明白，接連著對民進黨政府的官員，用這些近乎人身攻擊的方式進行質詢，究竟要如何幫助人民更有效率的監督政府？還是費委員認為，不問事實，只問黨派，只要備詢的官員是民進黨政府指派，就可以以人身攻擊、公然侮辱式的方式進行質詢。

該不會費委員認為「以質詢之名，行侮辱之實」就是他心目中，理想監督政府的理想方式吧？

面對國民黨立委這樣的羞辱，筆者認為法務部蔡次長，應該硬起來提告，這樣才能捍衛台灣官員的尊嚴，也才能夠告訴國民黨立委，行使言論免責權絕不是無限上綱。

2020大選，費委員的選區是對上剛與時代力量整合完成、出線的許淑華議員。希望這次的選舉，選民能夠睜大眼睛，將不適任、僅會辱罵官員的立委淘汰，除了讓長年由國民黨盤據的選區能夠耳目一新外，更可以告訴其他立委，國會需要理性問政！

（作者為政治工作者）

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