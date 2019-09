紐約地途》百家齊鳴中享受片刻寧靜的哈瑪紹廣場

「絕對不要為了維持表面上的和平或寧靜的目的,去否認自己所擁有的經驗和信念」。這句話可做為哈瑪紹廣場上所發生的種種最佳的註解。哈瑪紹廣場是一個寧靜安詳的公園,也可以是傳達信念聲量最大的場所。這句名言在台灣於國際上最近所面臨種種艱困處境的當下,應該也會讓檯面上一些政治人物感到汗顏。

每年紐約市最大的一件盛事之一就是九月中旬在聯合國總部召開的聯合國大會,今年大會舉行的時間為九月十七號到三十號兩個禮拜的時間,也是紐約市警察局年度維安工作最重要的兩個星期。而在曼哈頓中城東邊聯合國總部大樓附近的交通也都會有嚴密的管制,所以讓原本就已經非常壅塞的交通更是雪上加霜。如果走在第三大道以東,四十街到四十九街之間,可以看到許多來自世界各地聯合國會員國的代表人士著正式服裝穿梭街頭。也是一個紐約市特有的景象。

每年九月中到九月底是聯合國大會開議的時間,曼哈頓中城東邊格外熱鬧。(圖:作者提供)

聯合國大會舉行的期間,不論是氣候變遷議題,人權問題或是會員國之間的衝突事件紛爭等都是全球媒體聚焦的中心。所以這時候也是各國移民關心自己國家內部問題或是弱勢團體,表達發聲爭取國際社會關注的最好機會。位於東四十七街和第一與第二大道之間的的達格.哈瑪紹廣場(Dag Hammarskjöld Plaza)就是聯合國大會期間大部分集會示威的公共空間。

聯合國大會開議期間也是許多第三世界國家或是弱勢團體發聲,爭取國際社會關注的時機。(上):伊朗反政府人士;(下):尋求獨立建國的庫德族群眾。(圖:作者提供)

出生於瑞典,曾於第一次世界大戰時擔任瑞典總理的達格.哈瑪紹是聯合國成立後的第二任秘書長,任期從1953年四月到1961年九月一起空難事故喪生為止,哈瑪紹被世人公認是歷屆聯合國秘書長裡最偉大的一位,並且在過世後獲得1961年的諾貝爾和平獎。這個廣場原本是在1948年被紐約市徵收的一塊社區公園綠地,1961年哈馬紹過世之後,為了紀念他而將這處公園重新以他命名。

達格.哈瑪紹是第二任也是被認為貢獻最大的聯合國秘書長(上圖左二),1961年哈瑪紹因空難過世後,為紀念他對世界的貢獻,紐約市將東四十七街聯合國總部旁的一個社區公園改名為哈瑪紹廣場。(圖:作者提供)

廣場靠近第二大道那一側是一棟同樣以哈瑪紹命名的四十九層辦公大樓,目前有包括加拿大,英國,法國,義大利以及丹麥等十二個國家將其處理聯合國相關事務的辦公室設置於此,本身其實就是一個小聯合國。公園東邊靠近第一大道可以看到聯合國總部以及紐約地標之一的聯合國大樓,所以在地緣上非常適合讓民眾團體集會示威。每年九月聯合國大會開始之前,就可以看到來自世界各國的組織團體在這裡集會,由紐約台僑社團成立的「台灣進入聯合國行動委員會」每年舉辦的UN for Taiwan示威遊行,都是以哈瑪紹廣場當作出發點或是遊行終點站。也常可以看到第三世界國家民眾或是國際上的弱勢族群在這裡呼全球重視他們訴求問題的示威活動。

每年九月舉行的Keep Taiwan Free (UN for Taiwan)通常都是以哈瑪紹廣場為起點或是終點。(圖:作者提供)

雖然這是一個抗議示威的場地,但可別就因此忘記了,她依舊是一個很舒適清幽的社區公園。

在九月聯合國大會期間之外,這裡其實是一個非常寧靜的公園。當地社區團體「達格.哈瑪紹廣場公園的朋友」在1997年和紐約市府進對公園行了大規模的整修,增設了六個帶有小噴水池的涼亭。之後又在廣場兩側增設了長型板凳,平日中午可以看見附近上班西裝筆挺的人在這裡吃飯小憩。夏天的每個星期四下午會有一個小型的農夫市場,販售地區小農的農作物。廣場也不定期會舉辦裝置藝術的展覽,現場音樂表演等活動,是一個社區功能十足的公共空間。

除了示威抗議活動,哈瑪紹廣場也是在附近上班的紐約客與附近居民一個休憩的地方。(圖:作者提供)

許多紐約客還不知道,就在哈瑪紹廣場內,還有一個特別紀念生前以Turtle Bay(聯合國總部一帶的社區名稱) 這裡為家的知名女星奧黛麗赫本的小花園。公園裡的步道有刻上奧黛麗赫本經典語錄的石階以及她主演過電影的劇照。原本廣場上一家露天簡餐咖啡,今年七月換人接手經營改名為以素食為主的Peace Café,也呼應著聯合國近年非常重視的保護地球資源倡議。

哈瑪紹廣場的南側有規劃出一塊紀念生前曾居住在這個社區的知名女星奧黛麗赫本的花園,靠近聯合國的地方有一間戶外咖啡館。(圖:NYC Parks)

筆者每年至少會因為參加UN for Taiwan活動來哈瑪紹廣場一次,如果廣場對面的「日本文化協會(Japan Society)」有進行筆者有興趣的藝文活動,也會在活動之前來這裡走走。坐在椅子上看著附近居民餵食地上的鴿子,附近國際學校放學後的小朋友在此跑跳遊戲,這樣祥和的畫面其實很難和九月時各項大大小小集會遊行中群眾搖旗吶喊的熱血景象做連結。

「絕對不要以『為了和平與寧靜的目的』,去否定自己所擁有的經驗與信念」是哈瑪紹生前最廣為引用的名言之一。(圖:作者提供)

廣場西側入口地上一塊石牌刻著哈瑪紹生前非常知名的一句話,“Never, for the sake of peace and quiet, deny your own experience or convictions”,絕對不要為了維持表面上的和平或寧靜的目的,去否認自己所擁有的經驗和信念。似乎為廣場上發生的種種做最佳的註解。哈瑪紹廣場是一個寧靜安詳的公園,也可以是傳達信念聲量最大的場所。這句名言在台灣於國際上最近所面臨種種艱困處境的當下,應該也會讓檯面上一些政治人物感到汗顏才對。

